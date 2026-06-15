Milano Film Fest: programma, sedi e film che animano la città

Milano si trasforma in un grande set urbano: dal 4 al 9 giugno torna la seconda edizione del Milano Film Fest, un festival che fonde cinema, serie TV, musica e incontri e invade teatri, piazze e strade della città. L’obiettivo è rendere accessibile la cultura cinematografica e creare occasioni di dialogo tra professionisti e pubblico.

Cuore dell’evento: luoghi e mappa degli appuntamenti

Il festival concentra le attività nel cosiddetto «distretto cinema», che va dal Piccolo Teatro Strehler all’Anteo Palazzo del Cinema. Da qui l’iniziativa si dirama per tutta Milano con proiezioni serali all’aperto e eventi diffusi nei quartieri.

Date: dal 4 al 9 giugno.

dal 4 al 9 giugno. Luoghi principali: Piccolo Teatro Strehler, Anteo Palazzo del Cinema.

Piccolo Teatro Strehler, Anteo Palazzo del Cinema. Proiezioni in città: 24 piazze coinvolte nel format Scintille.

24 piazze coinvolte nel format Scintille. Off e community: iniziative nate dalla call rivolta ai cittadini.

Programma cinematografico: anteprime, concorsi e sezioni tematiche

In cartellone oltre 120 opere tra lungometraggi, corti e spettacoli che guardano all’Italia e al panorama internazionale. Si alternano anteprime, red carpet ed eventi industry pensati per professionisti e studenti delle academy cittadine.

Film d’apertura e selezioni di punta

L’apertura è affidata a Vittorio De Sica – La vita in scena di Francesco Zippel, unico titolo italiano presente all’ultimo Festival di Cannes e proposto in prima nazionale. Accanto alla competizione principale trovano spazio sezioni speciali che esplorano il rapporto tra città e cinema e il racconto dell’impegno civile.

Milano & il cinema: focus sulle trasformazioni urbane e sulle controculture cittadine.

focus sulle trasformazioni urbane e sulle controculture cittadine. Visioni di pace: storie con forti temi sociali e di solidarietà.

storie con forti temi sociali e di solidarietà. Scintille: proiezioni gratuite in quartieri e piazze.

Giurie e talenti in gara

Due giurie di grande richiamo saranno chiamate a valutare i film in concorso.

Giuria lungometraggi: Valeria Bruni Tedeschi, Vinicio Marchioni, Anna Ferzetti, Federico Cesari, Silvia D’Amico.

Valeria Bruni Tedeschi, Vinicio Marchioni, Anna Ferzetti, Federico Cesari, Silvia D’Amico. Giuria cortometraggi: Margherita Vicario, Eduardo Scarpetta, Milena Mancini, Ludovica Rampoldi, Ludovica Nasti.

Ospiti internazionali e appuntamenti speciali

La kermesse ospita registi e artisti di rilievo. Tra gli eventi più attesi spicca la presenza dell’artista e regista Julian Schnabel.

Julian Schnabel : venerdì 5 giugno alle 19:30 al Piccolo Teatro presenterà In the Hand of Dante (La mano di Dante) e terrà una masterclass con Valeria Golino.

: venerdì 5 giugno alle 19:30 al Piccolo Teatro presenterà In the Hand of Dante (La mano di Dante) e terrà una masterclass con Valeria Golino. Masterclass, anteprime di serie TV, panel sull’industria e talk con professionisti del settore.

Ciclo di incontri “Che cos’è il cinema”: relatori e calendario

Il festival raddoppia la sua offerta didattica con un ciclo di incontri che mette a confronto autori, attori e creativi.

Valeria Bruni Tedeschi – venerdì 5 giugno, Piccolo Teatro.

– venerdì 5 giugno, Piccolo Teatro. Giorgio Diritti – sabato 6 giugno, Anteo.

– sabato 6 giugno, Anteo. Maurizio Nichetti – domenica 7 giugno, Anteo.

– domenica 7 giugno, Anteo. Pablo Trincia – martedì 9 giugno, Anteo.

Altri incontri e presentazioni

Celeste Dalla Porta si racconterà alla Casa dell’Acqua.

Massimiliano Gallo presenterà il suo debutto alla regia, La salita .

. Sergio Rubini reinterpreta il suo esordio La stazione .

. Il documentario su Vivian Lamarque, Sono io la mia fotografia , dedica attenzione alla poetessa.

, dedica attenzione alla poetessa. Proiezione e presentazione di Smart Working con Svevo Moltrasio, Maccio Capatonda, Sara Lazzaro, Maurizio Nichetti e Giulia Bolatti (giovedì 4 giugno).

con Svevo Moltrasio, Maccio Capatonda, Sara Lazzaro, Maurizio Nichetti e Giulia Bolatti (giovedì 4 giugno). Talk comico su Il malloppo con Volfango De Biasi, il Mago Forest e Max Angioni.

Musica, spettacolo dal vivo e serate al Piccolo Teatro

Il Sagrato del Piccolo Teatro diventa il luogo delle serate musicali e degli incontri quotidiani.

Giovedì 4 giugno: cerimonia di apertura alle 19:30 seguita dall’incontro d’autore di Vinicio Capossela, Sotto il bosco di latte – Il cinema al buio di Dylan Thomas .

. Sabato 6 giugno: performance di Hardkoro, coro pop-up che coinvolgerà il pubblico.

Lunedì 8 giugno: registrazione del podcast Tintoria Live con Daniele Tinti e Stefano Rapone, ospite Claudio Santamaria.

con Daniele Tinti e Stefano Rapone, ospite Claudio Santamaria. Performance musicali live ogni sera sul sagrato.

Come è nato il festival e chi lo organizza

Il Milano Film Fest è un progetto della Fondazione Milano Film Fest e nasce dalla collaborazione tra realtà culturali cittadine.

Organizzatori: Il Cinemino, Esterni, Fondazione Dude, Perimetro.

Partner istituzionale: Comune di Milano – Area Cultura.

Formato: evento diffuso che unisce cinema, serie TV, musica e fotografia.

Consigli pratici per partecipare

Per seguire proiezioni e incontri è consigliata la consultazione del programma completo e la prenotazione degli eventi più affollati.

Controlla orari e location sul programma ufficiale.

Arriva con anticipo agli eventi serali all’aperto.

Sfrutta le proiezioni gratuite di Scintille per scoprire i quartieri.

Segui i talk industry se lavori nel cinema o studi discipline affini.

Articoli simili

Vota questo articolo