Cactus Jack x Nike x The Odyssey: sneaker che nessuno può avere

Travis Scott ha trasformato la sua partecipazione al film in un progetto moda inedito: una capsule targata Cactus Jack nata dalla collaborazione con The Odyssey, che unisce abbigliamento, accessori e due sneaker esclusive pensate per il set.
La capsule: pochi pezzi, grande risonanza
La collezione è essenziale ma studiata per fare rumore. Oltre agli articoli di abbigliamento, sono le calzature a dominare l’attenzione.
- T-shirt: due modelli con citazioni tratte dal film.
- Long sleeve: una maglia a manica lunga con grafiche a tema.
- Tote bag: shopper con scritte ispirate alla pellicola.
- Sneaker: due modelli firmati Nike, riservati a cast e crew.
Secondo il post ufficiale su Instagram del brand, le scarpe non verranno messe in vendita. Sono state create come dono per chi ha lavorato al film.
Cactus Jack x The Odyssey Nike Moon Shoe: l’omaggio alla running del 1972
La prima sneaker è una reinterpretazione della celebre silhouette da running del 1972. Questa versione riporta materiali ricercati e dettagli che richiamano la firma di Scott.
- Materiali: pelle nera lavorata e camoscio.
- Dettaglio distintivo: reverse Swoosh coperto da pelliccia bordeaux.
- Finiture: lacci bordeaux coordinati.
- Note storiche: un paio originale della silhouette è arrivato a quotazioni record nelle aste.
Travis Scott aveva già mostrato un assaggio del modello sul red carpet della première newyorkese.
Cactus Jack x The Odyssey Nike ACG Moc: pelliccia e richiami iconici
La seconda proposta è una slip-on dal carattere teatrale. La costruzione mette al centro la texture e un piccolo simbolo narrativo.
- Tomaia: interamente rivestita di pelliccia bordeaux.
- Chiusura: design slip-on per un look immediato.
- Particolare: pull tab al tallone con un charm ispirato all’elmo indossato da Benny Safdie nel ruolo di Re Agamennone.
Scott aveva anticipato anche questo modello durante la sua partecipazione a Jimmy Fallon.
La colonna sonora: “When I’m Home” e il trio d’autore
Nello stesso giorno del lancio della capsule è uscito il video ufficiale della colonna sonora “When I’m Home”. Il brano vede la collaborazione di figure di spicco.
- Travis Scott come voce e presenza artistica.
- James Blake coinvolto nelle parti vocali e nella produzione musicale.
- Ludwig Göransson in veste di compositore e produttore della colonna sonora.
Göransson porta con sé un curriculum che include riconoscimenti importanti. Questo fa salire l’attesa per eventuali nomination agli Oscar. Se la canzone dovesse essere scelta, potremmo ascoltarla dal palco del Dolby Theater entro la fine dell’anno.
Cosa resta fuori dal mercato e perché conta
La scelta di non vendere le sneaker ufficiali trasforma gli oggetti in cimeli di produzione. Donarle al cast e alla crew dà valore simbolico.
Il risultato è duplice: la capsule genera conversazione mediatica, mentre le scarpe rimangono pezzi rari legati alla narrativa del film e alla figura pubblica di Travis Scott.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.