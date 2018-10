Milano Music Week 2018: programma, ospiti e concerti dal 19 al 25 novembre

Milano Music Week ritorna con la seconda edizione, schedulata dal 19 al 25 novembre. Una settimana che sarà dedicata alla musica pop e al mondo che la circonda, con l’obiettivo di coinvolgere non solo artisti e autori, ma anche case discografiche, centri di formazione, promoter e associazioni musicali.

Il programma vedrà un susseguirsi di concerti, presentazioni di nuovi progetti discografici, mostre, eventi speciali in cui si potranno incontrare gli artisti e momenti di formazione. Una settimana rivolta quindi a tre diverse tipologie di persone: gli addetti ai lavori, gli appassionati/fan e i professionisti.

L’evento nasce da un’iniziativa del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura con: SIAE, FIMI, ASSOMUSICA e NUOVOIMAIE, con il patrocinio del Ministero per i beni e le Attività Culturali.

Fra i nomi ad oggi trapelati come ospiti della Milano Music Week 2018 troviamo artisti come Elisa, che lunedì 19 novembre al Teatro Dal Verme metterà in scena una puntata live di Storytellers.

Altro nome atteso è quello di Eros Ramazzotti, che in occasione del MMW2018 presenterà in anteprima mondiale il suo nuovo progetto dal titolo “Vita ce n’è” (in uscita il 23 novembre).

Per maggiori informazioni sul programma vi rimandiamo al sito dell’evento.