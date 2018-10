Ed Sheeran Tour 2019: in Italia al Firenze Rocks, poi Roma e Milano

Ed Sheeran suonerà live sul palco del Firenze Rocks 2019! La notizia del suo concerto in italia sta ormai facendo il giro del Web e si aggiunge alle altre due date schedulate per il suo tour 2019, che toccherà ben tre volte l’Italia. Ed Sheeran, infatti, non solo aprirà la sua serie di concerti a Firenze il prossimo 14 giugno, ma suonerà anche sul palco dello Stadio Olimpico di Roma il prossimo 16 giugno 2019 e concluderà la performance live il 19 giugno a Milano nella cornice dello Stadio San Siro.

Al momento non sappiamo quale sia il prezzo dei biglietti. Verosimilmente ci saranno diversi pacchetti acquistabili e diverse tipologie di costo in relazione alla posizione. Il range che ci aspettiamo spazia dai 50 euro ai 100 per i biglietti standard e circa dai 150 ai 250 per i pacchetti speciali.

Di certo sappiamo che ci sarà una prevendita, attiva dalle 11:00 di lunedì 1 ottobre e disponibile solo tramite l’App ufficiale di Firenze Rocks. Successivamente, dalle 12.00 di martedì 2 ottobre, i biglietti si potranno acquistare tramite i sistemi di vendita generale su firenzerocks.it.