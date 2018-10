I The Cure tornano live in Italia al Firenze Rock: date e biglietti del concerto

Udite udite: i The Cure suoneranno live in Italia! Si, avete letto proprio bene: il concerto è schedulato per il prossimo anno – 2019 – in cui il gruppo di Robert Smith farà da headliner per la prossima edizione Firenze Rocks.

Questa è la prima indiscrezione scaturita per la rassegna live dedicata alla musica rock che ogni anno invade la Visarno Arena.

In particolare il giorno previsto per il concerto live dei The Cure è domenica 16 giugno 2019. Tutti i fan del gruppo inglese sono avvisati: questa sarà l’unica data italiana per la band e inoltre Live Nation Italia (produttore e organizzatore dell’evento) ha fatto sapere che per i biglietti ci sarà una prevendita.

L’anteprima esclusiva è dedicata a chi procederà all’acquisto via APP ufficiale del Firenze Rocks. La data da segnare sul calendario è quella del prossimo 2 ottobre a partire dalle 11 di mattina. Sugli altri circuiti (come TicketMaster, TicketOne o altri punti vendita autorizzati), invece, i biglietti saranno disponibili a partire dalle 12 del giorno successivo (mercoledì 3 ottobre).