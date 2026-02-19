Newsletter

Mercedes-Benz: vendite 2025 in calo, meno del 10% delle auto vendute è elettrica

Aggiornato il :

|

Di : Serena Gualtieri

Mercedes-Benz, calo di vendite nel 2025. Meno di un'auto su dieci è elettrica
Il bilancio 2025 di Mercedes‑Benz racconta una fase di transizione. Vendite in calo, una spinta verso l’elettrico e scelte industriali che puntano a ridurre capacità e costi emergono come temi centrali per il prossimo biennio.

Performance globale e numeri chiave delle vendite

Dati principali

  • Vendite totali Mercedes‑Benz Cars nel 2025: 1.801.291 unità.

  • Variazione rispetto al 2024: -9,2%.

  • Ricavi del gruppo: 132,2 miliardi di euro (era 145,6 nel 2024).

  • Utile operativo rettificato: 8,2 miliardi.

Le cifre mostrano una contrazione che riflette più fattori contemporanei. La riduzione delle vendite non è omogenea per aree o segmenti.

Mobilità elettrificata: più xEV, ma meno elettriche pure

Mercedes riporta una crescita della quota di modelli elettrificati, ma il quadro è misto.

  • Totale xEV vendute: 368.700, pari al 20,5% delle vendite.

  • Elettriche pure (BEV): 168.823 unità, in diminuzione del -8,8%.

Quindi, mentre l’elettrificazione avanza complessivamente, le auto completamente elettriche hanno subito un calo. Questo indica una domanda ancora volatile per le BEV, nonostante gli sforzi produttivi e commerciali del marchio.

Fattori esterni che hanno inciso sui risultati

I mercati asiatici, e in particolare la Cina, hanno pesato sul risultato finale.

  • Diminuzione della domanda in Cina.

  • Effetto dei dazi e delle tensioni commerciali.

  • Fluttuazioni dei tassi di cambio che hanno eroso i margini.

Questi elementi combinati hanno contribuito alla riduzione dei ricavi e alla pressione sui volumi.

Strategia sui modelli premium e impatto sui margini

Mercedes sta puntando con forza sulla fascia alta per proteggere la redditività.

  • I modelli “Top‑End” rappresentano circa il 15% delle vendite 2025.

  • Questa fascia genera una parte significativa dei margini del gruppo.

L’affermazione del segmento premium aiuta il gruppo a mantenere profittabilità anche in presenza di volumi più bassi.

Mercato dei veicoli commerciali e crescita degli eVan

Il settore dei van mostra dinamiche diverse rispetto alle auto.

  • Mercedes‑Benz Vans: 359.136 furgoni venduti, -11,5%.

  • eVan venduti: 28.488, +46% rispetto al 2024.

  • In Europa gli eVan rappresentano circa l’11% delle vendite del segmento.

La crescita degli eVan suggerisce una domanda commerciale per soluzioni a zero emissioni più rapida nei trasporti leggeri.

Piano industriale: riduzione della capacità e automazione

Per migliorare efficienza e costi operativi, Mercedes rimodella la produzione.

  • Obiettivo capacità produttiva globale: attorno a 2,2 milioni di veicoli entro il 2028.

  • Misure previste: tagli ai costi, maggiore automazione, integrazione dell’intelligenza artificiale.

L’azienda punta a una struttura più snella per adattarsi a una domanda potenzialmente più bassa e a un mix di prodotto diverso.

Previsioni per il 2026 e obiettivi di medio termine

Le attese per l’anno prossimo sono prudenti ma stabili.

  • Vendite 2026: previste sostanzialmente stabili rispetto al 2025.

  • Quota xEV prevista per le auto: tra il 21% e il 23%.

  • Quota xEV per i van: fino al 10%.

  • Obiettivo medio periodo: ritornare attorno a 2 milioni di vetture l’anno.

  • Target sull’elettrificazione: raddoppiare la quota di xEV rispetto ai livelli attuali.

