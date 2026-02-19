Mercedes-Benz: vendite 2025 in calo, meno del 10% delle auto vendute è elettrica

Il bilancio 2025 di Mercedes‑Benz racconta una fase di transizione. Vendite in calo, una spinta verso l’elettrico e scelte industriali che puntano a ridurre capacità e costi emergono come temi centrali per il prossimo biennio.
Performance globale e numeri chiave delle vendite
Dati principali
- Vendite totali Mercedes‑Benz Cars nel 2025: 1.801.291 unità.
- Variazione rispetto al 2024: -9,2%.
- Ricavi del gruppo: 132,2 miliardi di euro (era 145,6 nel 2024).
- Utile operativo rettificato: 8,2 miliardi.
Le cifre mostrano una contrazione che riflette più fattori contemporanei. La riduzione delle vendite non è omogenea per aree o segmenti.
Mobilità elettrificata: più xEV, ma meno elettriche pure
Mercedes riporta una crescita della quota di modelli elettrificati, ma il quadro è misto.
- Totale xEV vendute: 368.700, pari al 20,5% delle vendite.
- Elettriche pure (BEV): 168.823 unità, in diminuzione del -8,8%.
Quindi, mentre l’elettrificazione avanza complessivamente, le auto completamente elettriche hanno subito un calo. Questo indica una domanda ancora volatile per le BEV, nonostante gli sforzi produttivi e commerciali del marchio.
Fattori esterni che hanno inciso sui risultati
I mercati asiatici, e in particolare la Cina, hanno pesato sul risultato finale.
- Diminuzione della domanda in Cina.
- Effetto dei dazi e delle tensioni commerciali.
- Fluttuazioni dei tassi di cambio che hanno eroso i margini.
Questi elementi combinati hanno contribuito alla riduzione dei ricavi e alla pressione sui volumi.
Strategia sui modelli premium e impatto sui margini
Mercedes sta puntando con forza sulla fascia alta per proteggere la redditività.
- I modelli “Top‑End” rappresentano circa il 15% delle vendite 2025.
- Questa fascia genera una parte significativa dei margini del gruppo.
L’affermazione del segmento premium aiuta il gruppo a mantenere profittabilità anche in presenza di volumi più bassi.
Mercato dei veicoli commerciali e crescita degli eVan
Il settore dei van mostra dinamiche diverse rispetto alle auto.
- Mercedes‑Benz Vans: 359.136 furgoni venduti, -11,5%.
- eVan venduti: 28.488, +46% rispetto al 2024.
- In Europa gli eVan rappresentano circa l’11% delle vendite del segmento.
La crescita degli eVan suggerisce una domanda commerciale per soluzioni a zero emissioni più rapida nei trasporti leggeri.
Piano industriale: riduzione della capacità e automazione
Per migliorare efficienza e costi operativi, Mercedes rimodella la produzione.
- Obiettivo capacità produttiva globale: attorno a 2,2 milioni di veicoli entro il 2028.
- Misure previste: tagli ai costi, maggiore automazione, integrazione dell’intelligenza artificiale.
L’azienda punta a una struttura più snella per adattarsi a una domanda potenzialmente più bassa e a un mix di prodotto diverso.
Previsioni per il 2026 e obiettivi di medio termine
Le attese per l’anno prossimo sono prudenti ma stabili.
- Vendite 2026: previste sostanzialmente stabili rispetto al 2025.
- Quota xEV prevista per le auto: tra il 21% e il 23%.
- Quota xEV per i van: fino al 10%.
- Obiettivo medio periodo: ritornare attorno a 2 milioni di vetture l’anno.
- Target sull’elettrificazione: raddoppiare la quota di xEV rispetto ai livelli attuali.
