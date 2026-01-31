Porsche Italia 2025: la 911 regina delle vendite

Porsche Italia chiude il 2025 con numeri in calo rispetto all’anno precedente, ma mantiene posizioni di rilievo nel mercato nazionale ed europeo. I dati presentati in conferenza fotografano un’azienda che punta sulla transizione elettrica senza rinunciare alla forza dei suoi modelli iconici.
Risultati complessivi e posizione in Europa
Nel bilancio annuale la filiale italiana ha registrato 7.228 vetture consegnate. Il dato segna un calo del 12% rispetto al 2024, ma resta comunque rilevante: è il quarto miglior risultato storico per Porsche in Italia. L’azienda conferma l’Italia come terzo mercato europeo per volumi, segno di una domanda ancora solida.
Quali modelli hanno trainato le vendite
La classifica dei best seller mostra una presenza forte dei modelli tradizionali e l’emergere delle proposte elettriche.
- 911: al primo posto con 2.544 consegne. È il miglior dato dal 2008 nel suo segmento, con una quota di mercato del 67,6%.
- Cayenne: seconda per volumi con 2.122 unità. La futura generazione elettrica è attesa nel corso dell’anno.
- Macan: primo anno completo nella versione 100% elettrica, con 1.703 consegne. Ha dimostrato grande appeal tra nuovi clienti.
- Panamera: 439 esemplari consegnati.
- Taycan: 260 unità vendute.
- 718 (Cayman GT4 RS e Spyder RS): 160 vetture consegnate nel 2025.
Comportamento d’acquisto per la nuova Macan
- Il 50% degli acquirenti della nuova Macan è nuovo al marchio.
- Il 25% proveniva da una Macan termica.
- Per l’85% dei clienti la Macan elettrica ha rappresentato il primo veicolo a batteria.
Ripartizione per alimentazione: elettrico, ibrido e benzina
La domanda italiana verso Porsche mostra una distribuzione equilibrata tra le diverse motorizzazioni. I dati ufficiali segnalano un mix variegato che riflette la strategia di gamma multipla.
- Ibridi: rappresentano il 37% delle vendite.
- Benzina: circa il 36%.
- Elettrici: raggiungono il 27% delle immatricolazioni Porsche in Italia.
Questa quota EV è significativa se confrontata con la penetrazione di mercato nazionale, stimata intorno al 6,2%. Anche rispetto alla casa madre, che segna una quota elettrica del 22%, l’Italia mostra una performance rilevante.
Vendite online: ruolo e tendenze
Il canale digitale ha registrato una lieve flessione rispetto al 2024, con un calo del 4% nelle vendite online. Nonostante ciò, l’e‑commerce resta efficace per la diffusione dei modelli a batteria: un cliente online su quattro ha scelto un veicolo completamente elettrico.
La strategia di prodotto per i prossimi anni
Porsche Italia si allinea al piano globale del marchio, che prevede un ricalibraggio dell’offerta entro la fine del decennio. L’obiettivo dichiarato è mantenere la scelta per il cliente tra alimentazioni diverse nei principali segmenti.
Modelli in arrivo e direzione della gamma
- Nuova generazione della 718, che riporterà la sportiva a due porte nel listino e completerà l’offerta elettrica.
- Un SUV posizionato sopra la Cayenne, inizialmente lanciato con motorizzazioni termiche e ibride plug‑in.
- Un B‑SUV con propulsione ibrida plug‑in e motore termico, pensato per il segmento urbano.
- Rinnovi e nuovi cicli di vita per i modelli attuali a combustione.
La visione del mercato e i prossimi passi
La transizione verso l’elettrico avanza senza cancellare il valore delle proposte tradizionali. Porsche punta a offrire opzioni per tutte le esigenze, con una roadmap che combina sportive, SUV e berline.
La società evidenzia la necessità di bilanciare investimenti tecnologici e servizio alla rete, per sostenere la crescita delle vendite e l’ingresso di nuovi clienti nell’ecosistema elettrico.
Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.