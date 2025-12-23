Volkswagen: le future piccole auto saranno solo elettriche

Volkswagen ha tracciato una rotta chiara per le sue city car: le prossime Polo e Up non saranno ripensate come auto a benzina. Le parole del CEO del marchio, rilasciate durante un’intervista, segnano una scelta strategica che punta tutto sull’elettrico per i modelli compatti.

Perché Volkswagen abbandona i nuovi motori a combustione per le compatte

Secondo il management, le normative sulle emissioni rendono non conveniente progettare nuovi propulsori termici per le vetture di piccola cilindrata. I costi di adeguamento tecnico crescerebbero molto.

Investimenti elevati per rispettare limiti più stringenti.

Scarso vantaggio reale per il cliente finale.

Margini di mercato limitati per modelli a basso prezzo.

Questo ragionamento porta a una decisione netta: non saranno affiancate versioni termiche alle future compatte elettriche. L’azienda preferisce investire sullo sviluppo di piattaforme e batterie.

La nuova famiglia elettrica: cosa aspettarsi tra 2026 e 2027

Volkswagen sta progettando una gamma di entry-level a batteria, pensata fin dall’inizio come elettrica. Il primo esordio ufficiale è fissato per la primavera del 2026.

Modelli in arrivo e tempistiche

ID.Polo : debutto previsto nella primavera 2026.

: debutto previsto nella primavera 2026. ID.Cross : versione elettrica della T‑Cross, in arrivo nella seconda metà del 2026.

: versione elettrica della T‑Cross, in arrivo nella seconda metà del 2026. ID.1: modello ancora più economico e compatto annunciato per il 2027.

Tutti i veicoli saranno costruiti sulla piattaforma MEB+, studiata per la nuova generazione di compatte elettriche del gruppo.

Prezzi e posizionamento, numeri chiave per il mercato europeo

Il prezzo di lancio è una leva fondamentale per il successo sul mercato di massa. Volkswagen indica un listino competitivo per conquistare la clientela urbana.

Prezzo stimato ID.Polo: intorno a 25.000 euro in Europa.

in Europa. ID.Cross: destinata a posizionarsi sotto la ID.4.

ID.1: pensata per essere ancora più economica e raccogliere l’eredità della e‑Up!

Le attuali Polo con motori termici non hanno ancora una data di ritiro precisa. Fonti interne ipotizzano che le vendite potrebbero proseguire fino al 2030, ma non è escluso che il calendario cambi.

Perché Volkswagen scarta l’idrogeno per le auto di massa

Nel colloquio con la stampa il manager ha definito fuorviante l’idea che l’idrogeno possa essere la soluzione per le auto di grande diffusione.

Disponibilità limitata di idrogeno verde.

Costo elevato delle celle a combustibile.

Efficienza complessiva inferiore rispetto alle batterie.

Per questi motivi, la casa tedesca indica la trazione elettrica a batteria come la via più realistica per una rapida decarbonizzazione del parco auto.

Implicazioni per il mercato e per i clienti

La scelta di puntare sull’elettrico nelle city car porterà cambiamenti in catena. Fornitori, rete di vendita e infrastrutture dovranno adattarsi.

Maggiore attenzione a prezzi di acquisto e costi d’esercizio.

Necessità di rete di ricarica urbana più capillare.

Possibili offerte di finanziamento e abbonamenti per batterie.

I modelli annunciati puntano a rendere l’elettrico accessibile anche ai consumatori più attenti al prezzo. Questo potrebbe accelerare il ricambio del parco auto in Europa.

Dettagli tecnici e strategia di prodotto

La piattaforma MEB+ sarà il fulcro dell’architettura. Progettata per ottimizzare spazio, peso e costi, mira a migliorare autonomia e prestazioni rispetto alla generazione precedente.

Ottimizzazione per batterie più capienti e più economiche.

Architettura modulare per adattarsi a diversi segmenti.

Sistemi di connettività e assistenza avanzati come standard.

La roadmap tecnologica include anche il miglioramento delle soluzioni di ricarica rapida e l’integrazione di servizi digitali mirati ai clienti urbani.

Articoli simili

Vota questo articolo