Geely punta alla top 5 globale: 6,5 milioni di auto vendute all’anno entro il 2030

Geely lancia una sfida ambiziosa per il decennio: alzare la produzione e la presenza globale per competere con i grandi della mobilità. Il gruppo cinese punta a una crescita rapida, sostenuta da investimenti e da una strategia che combina espansione dei mercati esteri e accelerazione sulle auto elettrificate.
Obiettivo 2030: numeri che cambiano la scala del gruppo
La casa madre ha fissato un traguardo chiaro per il 2030. Vuole produrre e vendere oltre 6,5 milioni di veicoli a livello mondiale. In parallelo, il management prevede ricavi annui superiori a 1.000 miliardi di yuan, pari a circa 144 miliardi di dollari.
Questi target fanno parte di un piano di lungo periodo pensato per trasformare Geely in un concorrente di primo piano tra i costruttori mondiali.
Espansione internazionale: puntare sui mercati esteri
La strategia dà grande importanza alle vendite fuori dalla Cina. Il gruppo stima che, entro il 2030, circa un terzo delle consegne arriverà da altri mercati.
- Focus su Europa, Sud-est asiatico e mercati emergenti.
- Sviluppo di reti di vendita e centri logistici locali.
- Adattamento dei modelli alle normative e ai gusti locali.
In Italia Geely ha già mosso i primi passi commerciali, introducendo modelli selezionati e promozioni per i clienti iniziali. Questa mossa dimostra l’interesse del gruppo per la penetrazione diretta in Europa occidentale.
Performance attuale: basi solide per crescere
I risultati recenti offrono una base concreta per le ambizioni future.
- Vendite globali 2025: circa 4,12 milioni di veicoli, +26% anno su anno.
- Geely Automobile Holdings (Geely, Lynk & Co, Zeekr): oltre 3 milioni di unità vendute.
- Vendite cumulative del marchio Geely: più di 20 milioni di veicoli nella storia.
- Modelli a nuova energia: circa 1,69 milioni di unità nel 2025.
- Nel perimetro della holding, veicoli elettrificati e a carburanti alternativi: ~2,29 milioni, pari al 56% delle consegne totali.
Questi indicatori mostrano come la transizione verso l’elettrificazione sia già in atto e contribuisca in modo rilevante ai volumi del gruppo.
Marchi e piattaforme: carte vincenti per scalare
Geely non si affida a un unico brand. Il gruppo gestisce più marchi e piattaforme tecnologiche rivolte a segmenti diversi. Questa diversificazione è pensata per coprire fasce di prezzo e preferenze varie.
- Geely: gamma tradizionale e mainstream.
- Lynk & Co: approccio più lifestyle e connettività.
- Zeekr: focus premium sulle elettriche ad alte prestazioni.
La condivisione di piattaforme e componenti riduce i costi per unità e accelera il time-to-market dei nuovi modelli.
Le sfide operative e i fattori chiave del successo
Raggiungere 6,5 milioni di vetture non è solo una questione di domanda. Serve una catena di produzione robusta e flessibile.
Produzione e supply chain
- Espansione degli impianti e ottimizzazione delle linee produttive.
- Sicurezza delle forniture di semiconduttori e batterie.
- Localizzazione della produzione nei mercati strategici per ridurre costi e dazi.
Innovazione e tecnologia
- Investimenti in R&D per batterie e software di guida.
- Collaborazioni tecnologiche e acquisizioni mirate.
- Offerte di servizi digitali a valore aggiunto per fidelizzare i clienti.
La sfida maggiore sarà integrare la crescita dei volumi con margini sostenibili e con la qualità del prodotto, in un mercato sempre più competitivo.
Prospettive competitive e reazioni del mercato
Un’espansione così rapida attirerà attenzione e pressione competitiva. I grandi gruppi globali terranno d’occhio gli spostamenti di Geely nei loro mercati.
- Possibili risposte: alleanze, campagne di prezzo e accelerazione dell’elettrificazione.
- Vantaggi per Geely: agilità decisionale e esperienza nel mercato cinese delle NEV.
