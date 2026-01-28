Newsletter

Geely punta alla top 5 globale: 6,5 milioni di auto vendute all’anno entro il 2030

Aggiornato il :

|

Di : Serena Gualtieri

Geely vuole entrare nella Top 5 globale. Obiettivo: 6,5 milioni di auto vendute all'anno entro il 2030
Geely lancia una sfida ambiziosa per il decennio: alzare la produzione e la presenza globale per competere con i grandi della mobilità. Il gruppo cinese punta a una crescita rapida, sostenuta da investimenti e da una strategia che combina espansione dei mercati esteri e accelerazione sulle auto elettrificate.

Obiettivo 2030: numeri che cambiano la scala del gruppo

La casa madre ha fissato un traguardo chiaro per il 2030. Vuole produrre e vendere oltre 6,5 milioni di veicoli a livello mondiale. In parallelo, il management prevede ricavi annui superiori a 1.000 miliardi di yuan, pari a circa 144 miliardi di dollari.

Questi target fanno parte di un piano di lungo periodo pensato per trasformare Geely in un concorrente di primo piano tra i costruttori mondiali.

Espansione internazionale: puntare sui mercati esteri

La strategia dà grande importanza alle vendite fuori dalla Cina. Il gruppo stima che, entro il 2030, circa un terzo delle consegne arriverà da altri mercati.

  • Focus su Europa, Sud-est asiatico e mercati emergenti.

  • Sviluppo di reti di vendita e centri logistici locali.

  • Adattamento dei modelli alle normative e ai gusti locali.

In Italia Geely ha già mosso i primi passi commerciali, introducendo modelli selezionati e promozioni per i clienti iniziali. Questa mossa dimostra l’interesse del gruppo per la penetrazione diretta in Europa occidentale.

Performance attuale: basi solide per crescere

I risultati recenti offrono una base concreta per le ambizioni future.

  • Vendite globali 2025: circa 4,12 milioni di veicoli, +26% anno su anno.

  • Geely Automobile Holdings (Geely, Lynk & Co, Zeekr): oltre 3 milioni di unità vendute.

  • Vendite cumulative del marchio Geely: più di 20 milioni di veicoli nella storia.

  • Modelli a nuova energia: circa 1,69 milioni di unità nel 2025.

  • Nel perimetro della holding, veicoli elettrificati e a carburanti alternativi: ~2,29 milioni, pari al 56% delle consegne totali.

Questi indicatori mostrano come la transizione verso l’elettrificazione sia già in atto e contribuisca in modo rilevante ai volumi del gruppo.

Marchi e piattaforme: carte vincenti per scalare

Geely non si affida a un unico brand. Il gruppo gestisce più marchi e piattaforme tecnologiche rivolte a segmenti diversi. Questa diversificazione è pensata per coprire fasce di prezzo e preferenze varie.

  • Geely: gamma tradizionale e mainstream.

  • Lynk & Co: approccio più lifestyle e connettività.

  • Zeekr: focus premium sulle elettriche ad alte prestazioni.

La condivisione di piattaforme e componenti riduce i costi per unità e accelera il time-to-market dei nuovi modelli.

Le sfide operative e i fattori chiave del successo

Raggiungere 6,5 milioni di vetture non è solo una questione di domanda. Serve una catena di produzione robusta e flessibile.

Produzione e supply chain

  • Espansione degli impianti e ottimizzazione delle linee produttive.

  • Sicurezza delle forniture di semiconduttori e batterie.

  • Localizzazione della produzione nei mercati strategici per ridurre costi e dazi.

Innovazione e tecnologia

  • Investimenti in R&D per batterie e software di guida.

  • Collaborazioni tecnologiche e acquisizioni mirate.

  • Offerte di servizi digitali a valore aggiunto per fidelizzare i clienti.

La sfida maggiore sarà integrare la crescita dei volumi con margini sostenibili e con la qualità del prodotto, in un mercato sempre più competitivo.

Prospettive competitive e reazioni del mercato

Un’espansione così rapida attirerà attenzione e pressione competitiva. I grandi gruppi globali terranno d’occhio gli spostamenti di Geely nei loro mercati.

  • Possibili risposte: alleanze, campagne di prezzo e accelerazione dell’elettrificazione.

  • Vantaggi per Geely: agilità decisionale e esperienza nel mercato cinese delle NEV.

