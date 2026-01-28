Geely punta alla top 5 globale: 6,5 milioni di auto vendute all’anno entro il 2030

Geely lancia una sfida ambiziosa per il decennio: alzare la produzione e la presenza globale per competere con i grandi della mobilità. Il gruppo cinese punta a una crescita rapida, sostenuta da investimenti e da una strategia che combina espansione dei mercati esteri e accelerazione sulle auto elettrificate.

Obiettivo 2030: numeri che cambiano la scala del gruppo

La casa madre ha fissato un traguardo chiaro per il 2030. Vuole produrre e vendere oltre 6,5 milioni di veicoli a livello mondiale. In parallelo, il management prevede ricavi annui superiori a 1.000 miliardi di yuan, pari a circa 144 miliardi di dollari.

Questi target fanno parte di un piano di lungo periodo pensato per trasformare Geely in un concorrente di primo piano tra i costruttori mondiali.

Espansione internazionale: puntare sui mercati esteri

La strategia dà grande importanza alle vendite fuori dalla Cina. Il gruppo stima che, entro il 2030, circa un terzo delle consegne arriverà da altri mercati.

Focus su Europa, Sud-est asiatico e mercati emergenti.

Sviluppo di reti di vendita e centri logistici locali.

Adattamento dei modelli alle normative e ai gusti locali.

In Italia Geely ha già mosso i primi passi commerciali, introducendo modelli selezionati e promozioni per i clienti iniziali. Questa mossa dimostra l’interesse del gruppo per la penetrazione diretta in Europa occidentale.

Performance attuale: basi solide per crescere

I risultati recenti offrono una base concreta per le ambizioni future.

Vendite globali 2025: circa 4,12 milioni di veicoli, +26% anno su anno.

Geely Automobile Holdings (Geely, Lynk & Co, Zeekr): oltre 3 milioni di unità vendute.

Vendite cumulative del marchio Geely: più di 20 milioni di veicoli nella storia.

Modelli a nuova energia: circa 1,69 milioni di unità nel 2025.

Nel perimetro della holding, veicoli elettrificati e a carburanti alternativi: ~2,29 milioni, pari al 56% delle consegne totali.

Questi indicatori mostrano come la transizione verso l’elettrificazione sia già in atto e contribuisca in modo rilevante ai volumi del gruppo.

Marchi e piattaforme: carte vincenti per scalare

Geely non si affida a un unico brand. Il gruppo gestisce più marchi e piattaforme tecnologiche rivolte a segmenti diversi. Questa diversificazione è pensata per coprire fasce di prezzo e preferenze varie.

Geely: gamma tradizionale e mainstream.

Lynk & Co: approccio più lifestyle e connettività.

Zeekr: focus premium sulle elettriche ad alte prestazioni.

La condivisione di piattaforme e componenti riduce i costi per unità e accelera il time-to-market dei nuovi modelli.

Le sfide operative e i fattori chiave del successo

Raggiungere 6,5 milioni di vetture non è solo una questione di domanda. Serve una catena di produzione robusta e flessibile.

Produzione e supply chain

Espansione degli impianti e ottimizzazione delle linee produttive.

Sicurezza delle forniture di semiconduttori e batterie.

Localizzazione della produzione nei mercati strategici per ridurre costi e dazi.

Innovazione e tecnologia

Investimenti in R&D per batterie e software di guida.

Collaborazioni tecnologiche e acquisizioni mirate.

Offerte di servizi digitali a valore aggiunto per fidelizzare i clienti.

La sfida maggiore sarà integrare la crescita dei volumi con margini sostenibili e con la qualità del prodotto, in un mercato sempre più competitivo.

Prospettive competitive e reazioni del mercato

Un’espansione così rapida attirerà attenzione e pressione competitiva. I grandi gruppi globali terranno d’occhio gli spostamenti di Geely nei loro mercati.

Possibili risposte: alleanze, campagne di prezzo e accelerazione dell’elettrificazione.

Vantaggi per Geely: agilità decisionale e esperienza nel mercato cinese delle NEV.

