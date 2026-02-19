Baracuta SS26 riscopre la vera essenza dello spirito inglese

Baracuta presenta la sua collezione Spring/Summer 2026 come un racconto di vento, coste e officine urbane. La maison britannica reinventa l’heritage con capi che parlano di autenticità e modernità, senza abbandonare le origini di Manchester.

La storia che informa il presente: da Manchester al mondo

Nata nel 1937 a Manchester, Baracuta è diventata sinonimo di stile britannico pratico e identitario. Il suo pezzo più celebre è la G9, conosciuta come Harrington jacket, icona adottata da attori e da scene giovanili rivoluzionarie.

Questo legame con le sottoculture — dalla scena mod ai movimenti punk e skinhead — ha reso il marchio simbolo di appartenenza. La SS26 riprende questo filo, aggiornandolo con volumi e materiali pensati per il presente.

Tre pacchetti chiave: materiali e destinazioni d’uso

La nuova proposta è organizzata in pacchetti tematici che declinano trama, peso e tono. Ogni pack racconta una parte diversa dell’identità Baracuta.

Washed Twill Pack: leggero e vissuto

Il Washed Twill Pack è progettato per la stagione calda. I tessuti sono lavati per ottenere superfici morbide e traspiranti.

Caratteristiche: twill leggero, tocco morbido, alta traspirabilità.

Colore: palette intensa ma equilibrata, con trattamenti che aggiungono profondità.

Uso: ideale per capi estivi dal sapore vissuto.

Denim Pack: il carattere ribelle reinventato

Il Denim Pack estende il denim oltre l’outerwear. Jeans, overshirt e giacche dialogano tra loro in chiave contemporanea.

Materiale: denim resistente ma lavorato per comfort estivo.

Stile: meno omaggio, più evoluzione del DNA storico.

Versatilità: pezzi pensati per essere mixati facilmente.

Polo Pack: sportività e raffinatezza

Le polo vengono esplorate in vari pesi e filati, per rinnovare un classico senza stravolgerlo. Dettagli e pattern diventano strumenti di personalizzazione.

Fibre: mix di trame leggere e più strutturate.

Colore: dal classico al contemporaneo, con accenti studiati.

Funzione: adatto tanto al tempo libero quanto al look urbano più curato.

Finiture, trattamenti e filosofia del design

I capi SS26 mostrano attenzione ai dettagli. I trattamenti cromatici creano sfumature naturali. Le superfici appaiono vissute senza sembrare usurate.

Baracuta lavora sui volumi per ottenere silhouette più rilassate. L’idea è di dare mobilità al formalwear, rendendolo quotidiano e confortevole.

Immagini e cultura: la collaborazione con Gavin Watson

Per raccontare la collezione, Baracuta si affida al fotografo Gavin Watson. La sua sensibilità verso le sottoculture inglesi aggiunge profondità al progetto.

Il risultato è una narrazione visiva che unisce heritage e contemporaneità. Le immagini non illustrano solo capi; restituiscono contesti e storie.

Dove cercare i pezzi e come riconoscerli

Se vuoi esplorare la SS26, prendi in considerazione alcuni segnali per scegliere il capo giusto.

Controlla le etichette: collezione Spring/Summer 2026 o riferimenti al pack.

Osserva le finiture: trattamenti wash e cuciture rinforzate sono indicativi.

Prova i volumi: la vestibilità tende a essere più morbida rispetto al passato.

Valuta i materiali: twill, denim e piquet per le polo sono i protagonisti.

Il valore del rinnovamento nel guardaroba

Nel panorama della moda, Baracuta dimostra che rinnovarsi non significa tradire le proprie radici. La collezione mette insieme memoria culturale e necessità contemporanee.

Spring/Summer 2026 è dunque un invito a guardare al passato con occhi nuovi. I capi parlano di funzione, identità e stile senza eccessi.

