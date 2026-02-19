Baracuta SS26 riscopre la vera essenza dello spirito inglese

Baracuta presenta la sua collezione Spring/Summer 2026 come un racconto di vento, coste e officine urbane. La maison britannica reinventa l’heritage con capi che parlano di autenticità e modernità, senza abbandonare le origini di Manchester.
La storia che informa il presente: da Manchester al mondo
Nata nel 1937 a Manchester, Baracuta è diventata sinonimo di stile britannico pratico e identitario. Il suo pezzo più celebre è la G9, conosciuta come Harrington jacket, icona adottata da attori e da scene giovanili rivoluzionarie.
Questo legame con le sottoculture — dalla scena mod ai movimenti punk e skinhead — ha reso il marchio simbolo di appartenenza. La SS26 riprende questo filo, aggiornandolo con volumi e materiali pensati per il presente.
Tre pacchetti chiave: materiali e destinazioni d’uso
La nuova proposta è organizzata in pacchetti tematici che declinano trama, peso e tono. Ogni pack racconta una parte diversa dell’identità Baracuta.
Washed Twill Pack: leggero e vissuto
Il Washed Twill Pack è progettato per la stagione calda. I tessuti sono lavati per ottenere superfici morbide e traspiranti.
- Caratteristiche: twill leggero, tocco morbido, alta traspirabilità.
- Colore: palette intensa ma equilibrata, con trattamenti che aggiungono profondità.
- Uso: ideale per capi estivi dal sapore vissuto.
Denim Pack: il carattere ribelle reinventato
Il Denim Pack estende il denim oltre l’outerwear. Jeans, overshirt e giacche dialogano tra loro in chiave contemporanea.
- Materiale: denim resistente ma lavorato per comfort estivo.
- Stile: meno omaggio, più evoluzione del DNA storico.
- Versatilità: pezzi pensati per essere mixati facilmente.
Polo Pack: sportività e raffinatezza
Le polo vengono esplorate in vari pesi e filati, per rinnovare un classico senza stravolgerlo. Dettagli e pattern diventano strumenti di personalizzazione.
- Fibre: mix di trame leggere e più strutturate.
- Colore: dal classico al contemporaneo, con accenti studiati.
- Funzione: adatto tanto al tempo libero quanto al look urbano più curato.
Finiture, trattamenti e filosofia del design
I capi SS26 mostrano attenzione ai dettagli. I trattamenti cromatici creano sfumature naturali. Le superfici appaiono vissute senza sembrare usurate.
Baracuta lavora sui volumi per ottenere silhouette più rilassate. L’idea è di dare mobilità al formalwear, rendendolo quotidiano e confortevole.
Immagini e cultura: la collaborazione con Gavin Watson
Per raccontare la collezione, Baracuta si affida al fotografo Gavin Watson. La sua sensibilità verso le sottoculture inglesi aggiunge profondità al progetto.
Il risultato è una narrazione visiva che unisce heritage e contemporaneità. Le immagini non illustrano solo capi; restituiscono contesti e storie.
Dove cercare i pezzi e come riconoscerli
Se vuoi esplorare la SS26, prendi in considerazione alcuni segnali per scegliere il capo giusto.
- Controlla le etichette: collezione Spring/Summer 2026 o riferimenti al pack.
- Osserva le finiture: trattamenti wash e cuciture rinforzate sono indicativi.
- Prova i volumi: la vestibilità tende a essere più morbida rispetto al passato.
- Valuta i materiali: twill, denim e piquet per le polo sono i protagonisti.
Il valore del rinnovamento nel guardaroba
Nel panorama della moda, Baracuta dimostra che rinnovarsi non significa tradire le proprie radici. La collezione mette insieme memoria culturale e necessità contemporanee.
Spring/Summer 2026 è dunque un invito a guardare al passato con occhi nuovi. I capi parlano di funzione, identità e stile senza eccessi.
Articoli simili
- Levi’s e Dev Hynes: il grunge da adulti che reinventa il denim
- Carhartt WIP SS26: Hugo Campan cattura la fine dell’inverno
- Moose Knuckles e EVISU vogliono distinguersi nel mercato della moda
- Diesel accoglie END. nel suo archivio: estetica motorsport e denim
- Air Jordan 3: le quattro nuove sneaker in collaborazione con Levi’s
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.