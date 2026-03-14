Volkswagen ID.3 Neo: come cambia la nuova elettrica e cosa sapere

Volkswagen rinnova la sua compatta elettrica di riferimento con un aggiornamento profondo e un nuovo nome commerciale: la ID.3 diventa ID.3 Neo. Il lancio mondiale è previsto a metà aprile e porta con sé modifiche al design, all’elettronica e ai componenti tecnici.

Che cos’è la ID.3 Neo e quando debutterà

La vettura mantiene la sua anima compatta ma si presenta con una rinnovata identità. Nato dalla piattaforma MEB, questo modello è il pilastro della strategia elettrica Volkswagen. Il modello aggiornato è considerato il secondo restyling dalla sua uscita iniziale e verrà svelato ufficialmente a metà aprile.

Nuove funzioni di guida: assistenza e guida a un pedale

Il pacchetto software è stato aggiornato con funzioni di bordo più avanzate. Tra queste spicca un’evoluzione del Travel Assist capace di interpretare i semafori e modulare automaticamente il comportamento dell’auto.

Travel Assist migliorato : riconoscimento semafori e adattamento del veicolo.

: riconoscimento semafori e adattamento del veicolo. One Pedal Driving: sistema che recupera energia fino a fermare la vettura, riducendo la necessità di usare il freno.

Queste novità rendono la guida più confortevole e favoriscono l’efficienza nei percorsi urbani.

Sistema infotainment Innovision e servizi digitali

La nuova ID.3 Neo integra il sistema Innovision già presente su altri modelli ID. L’interfaccia offre funzionalità evolute e un negozio digitale per scaricare app direttamente nell’auto.

In-Car Shop per applicazioni e servizi.

Disponibilità di una chiave digitale come optional.

La connettività è pensata per aggiornare l’esperienza a bordo con pacchetti software e servizi on-demand.

Design esterno e nuovi interni: stile rinnovato

I primi bozzetti ufficiali mostrano un frontale rimodellato e una firma luminosa aggiornata. Le linee richiamano i recenti concept della famiglia ID e anticipano il linguaggio estetico delle prossime city car elettriche Volkswagen.

Materiali e layout

Gli interni seguono un’evoluzione stilistica verso una maggiore modernità. La plancia è rivista per migliorare ergonomia e integrazione dei display. Il nuovo design è supervisionato dal team guidato da Andreas Mindt.

Energia e versatilità: V2L e nuove batterie

La ID.3 Neo introduce la funzione Vehicle-to-Load (V2L). Questa tecnologia permette di usare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni.

Uscita da 230 V o tramite adattatore sulla presa di ricarica.

Potenza disponibile fino a 3,6 kW .

. Ideale per piccoli elettrodomestici, bici elettriche o attrezzatura da campeggio.

In aggiunta, Volkswagen propone una nuova batteria LFP da 58 kWh netti per la gamma base. La chimica litio-ferro-fosfato è nota per maggiore durabilità e costi di produzione inferiori rispetto alle celle NMC.

Aggiornamenti tecnici per la gamma ID

Le novità non restano confinate alla ID.3 Neo. Parte delle funzioni sono già accessibili come optional sugli attuali modelli ID.

Motore APP 350 per le versioni d’ingresso: 140 kW (190 CV), coppia migliorata e maggiore efficienza.

per le versioni d’ingresso: 140 kW (190 CV), coppia migliorata e maggiore efficienza. Incremento di autonomia: la nuova unità consente, ad esempio, un aumento fino a 40 km nel ciclo WLTP per la ID.4 rispetto alla generazione precedente.

Disponibilità estesa di V2L, chiave digitale e del nuovo software con app store integrato.

Questi aggiornamenti puntano a rendere la piattaforma ID più competitiva e modulare per i prossimi anni.

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