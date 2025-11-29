Aston Martin adotterà Cyber Tyre di Pirelli: pneumatici che parlano con l’auto

Pirelli e Aston Martin avviano una svolta tecnologica: i pneumatici smettono di essere solo elementi passivi e diventano fonti di dati per l’elettronica delle vetture. La nuova collaborazione punta a integrare la tecnologia Cyber Tyre nei prossimi modelli britannici, trasformando gomma e sensori in un sistema che parla direttamente alla centralina dell’auto.

Che cos’è il Cyber Tyre e come raccoglie i dati

Il Cyber Tyre è un insieme di sensori inseriti nella parte interna del battistrada. Questi sensori misurano parametri chiave come pressione, temperatura e carico verticale.

Pressione : controllo in tempo reale per adattare le logiche di controllo.

: controllo in tempo reale per adattare le logiche di controllo. Temperatura : indica lo stato di esercizio dello pneumatico.

: indica lo stato di esercizio dello pneumatico. Carico verticale: misura la distribuzione del peso su ogni ruota.

I dati raccolti vengono inviati a una centralina dedicata che li elabora tramite algoritmi proprietari. Il flusso è continuo e disponibile in tempo reale.

Integrazione con l’elettronica di bordo di Aston Martin

La novità non è solo la lettura dei dati. Cyber Tyre dialoga con i sistemi elettronici dell’auto, come ABS, ESP e controllo di trazione.

Grazie a questo collegamento, le centraline possono prendere decisioni più rapide e precise. Il risultato è un controllo dinamico più raffinato rispetto ai soli sensori montati sul telaio.

Collaborazione tecnica: il ruolo di Bosch Engineering

La partnership tecnica con Bosch Engineering rende possibile l’integrazione profonda tra pneumatico e vettura. Bosch contribuisce all’architettura elettronica e all’interoperabilità.

Integrazione dei segnali nella rete CAN del veicolo.

Adattamento dei protocolli di comunicazione.

Validazione delle logiche di controllo in diverse condizioni.

Questa cooperazione accelera l’adozione commerciale del sistema su veicoli premium come quelli Aston Martin.

Vantaggi pratici per sicurezza e guida

Il valore aggiunto è la capacità di anticipare la perdita di aderenza. Cyber Tyre può segnalare condizioni limite prima che si manifestino problemi evidenti.

Maggiore sicurezza : interventi preventivi su ABS ed ESP.

: interventi preventivi su ABS ed ESP. Comportamento prevedibile : migliore gestione in curva e nelle frenate brusche.

: migliore gestione in curva e nelle frenate brusche. Prestazioni costanti: ottimizzazione del grip su fondi umidi o scivolosi.

Implicazioni per vetture elettriche e sistemi ADAS

Sui modelli elettrificati, la gestione istantanea della coppia richiede informazioni precise sulle ruote. Cyber Tyre fornisce quei dati.

I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) possono sfruttare queste informazioni per decisioni più accurate. L’integrazione promette una guida più fluida e sicura.

Cosa cambia per il guidatore e per il mercato

Per il conducente l’esperienza si traduce in una vettura più reattiva e sicura. Per i produttori, l’adozione della tecnologia apre nuove possibilità di sviluppo.

Manutenzione predittiva basata sui dati degli pneumatici.

Scenari di guida personalizzati in base alle condizioni del battistrada.

Nuovi servizi connessi offerti dalle case automobilistiche.

Prospettive future e diffusione

La collaborazione tra Pirelli e Aston Martin può fungere da volano per l’adozione su larga scala. Se il sistema dimostrerà benefici tangibili, altri costruttori potrebbero seguire.

Il pneumatico diventa così un elemento chiave nell’architettura elettronica dell’auto moderna, con ricadute su sicurezza, prestazioni e servizi connessi.

