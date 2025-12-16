Ram sempre più costose: vendite smartphone 2026 in calo e prezzi medi in rialzo da Counterpoint

Il rincaro della memoria RAM sta cambiando i conti dell’industria mobile: componenti più costosi, catene di fornitura tese e consumatori pronti a rimandare l’acquisto. Secondo le analisi più recenti, questa dinamica avrà effetti visibili sui volumi di vendita e sul prezzo medio dei telefoni entro il 2026.
Perché la RAM incide sul prezzo finale degli smartphone
La RAM è uno dei componenti che più influisce sui costi di produzione. La domanda crescente per chip più veloci e con maggiore capacità ha spinto i fornitori a rialzare le quotazioni. Inoltre, la produzione richiede impianti avanzati e materiali costosi.
- Aumento dei costi dei materiali: processi litografici più complessi elevano il prezzo per gigabyte.
- Maggiore richiesta per dispositivi ad alte prestazioni spinge la domanda.
- Colli di bottiglia logistici e investimenti in nuova capacità produttiva.
Le previsioni di Counterpoint: vendite in calo e prezzi medi in crescita
Counterpoint Research osserva segnali chiari: le spedizioni globali di smartphone potrebbero diminuire entro il 2026, mentre il prezzo medio di vendita salirà. Questo fenomeno è legato sia ai costi dei componenti sia ai cambiamenti nelle scelte dei consumatori.
Dinamiche chiave indicate da Counterpoint
- Riduzione dei volumi globali causata da saturazione dei mercati maturi.
- Incremento del prezzo medio per unità, favorito dall’adozione di specifiche più avanzate.
- Segmentazione più marcata: crescita dei modelli premium a discapito degli entry-level.
Quali categorie di smartphone saranno più colpite
I modelli economici rischiano di subire maggiormente l’impatto. I produttori potrebbero ridurre le marginazioni o limitare le funzionalità per contenere i costi, con effetti sul valore percepito dai clienti.
- Entry-level: meno componenti e possibile riduzione delle funzionalità.
- Mid-range: ricetta più complessa, rischio di aumento dei prezzi medi.
- Premium: aumento dei prezzi giustificato da specifiche e marketing.
Impatto sui produttori: strategie per limitare l’aumento dei prezzi
I brand stanno valutando diverse mosse. Alcuni puntano a negoziare contratti a lungo termine con i fornitori di chip. Altri cercano alternative tecniche per ridurre il fabbisogno di RAM o ottimizzare il software.
- Accordi di fornitura a lungo termine per stabilizzare i costi.
- Ottimizzazione software per ridurre la quantità necessaria di RAM.
- Diversificazione dei fornitori e investimenti in ricerca e sviluppo.
Implicazioni per i consumatori: cosa cambierà per chi compra
I clienti potrebbero trovare meno offerte a basso prezzo. In molti mercati la scelta si orienterà verso dispositivi con migliore rapporto prestazioni/prezzo. Alcuni acquirenti preferiranno aggiornare meno frequentemente i loro telefoni.
- Ridotta disponibilità di smartphone economici competitivi.
- Aumento della durata d’uso prevista per ogni dispositivo.
- Maggiore attenzione alle specifiche tecniche e al rapporto qualità-prezzo.
Effetti regionali: situazione in Europa e in Italia
In Europa e in Italia l’impatto sarà mediato dalla domanda stabile per modelli premium e dalle catene di fornitura locali. Tuttavia, i consumatori sensibili al prezzo potrebbero ridurre gli acquisti. I negozi e gli operatori potrebbero offrire piani di finanziamento più aggressivi.
- Mercati maturi: crescita dei prezzi medi ma minore calo di volumi.
- Paesi sensibili al prezzo: possibile contrazione della domanda.
- Operatore e retail: promozioni e piani di pagamento per sostenere le vendite.
Cosa possono fare gli utenti per risparmiare
Chi vuole contenere la spesa ha diverse opzioni pratiche e semplici. Valutare bene le proprie esigenze può evitare acquisti affrettati e costosi.
- Considerare telefoni ricondizionati o usati certificati.
- Scegliere modelli con buon equilibrio tra RAM e ottimizzazione software.
- Approfittare di promozioni stagionali o di pacchetti operatore.
- Aumentare l’intervallo tra aggiornamenti, se possibile.
Lo scenario tecnologico: evoluzioni che potrebbero cambiare tutto
Nuove architetture di memoria e ottimizzazioni software potrebbero ridurre la dipendenza dalla RAM fisica. L’introduzione di tecnologie che migliorano la compressione dei dati o la gestione dinamica della memoria può alleggerire la pressione sui prezzi.
- Software che gestisce meglio la memoria disponibile.
- Soluzioni hardware alternative come memorie più dense.
- Investimenti in produzione per abbassare i costi a lungo termine.
Azioni che seguiremo nei prossimi trimestri
Il mercato rimane in evoluzione. Monitoreremo gli sviluppi nelle quotazioni dei chip, negli accordi tra fornitori e produttori e nelle reazioni dei consumatori. Ogni cambiamento nelle supply chain potrebbe influire sulle previsioni per il 2026.
Articoli simili
- Samsung, prezzi RAM in aumento: nuova strategia per spremere il mercato consumer
- MacBook Air M4 2025 in offerta su Amazon a 899 euro
- Ferrari 849 Testarossa: ibrida da 1.050 CV pronta anche per la pista
- Narwal a IFA 2025: aspirapolvere V40 e Flow, tutte le novità per la pulizia domestica
- Netflix acquisisce Warner Bros: mossa storica che rivoluziona l’intrattenimento
Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.