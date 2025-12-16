Ram sempre più costose: vendite smartphone 2026 in calo e prezzi medi in rialzo da Counterpoint

Il rincaro della memoria RAM sta cambiando i conti dell’industria mobile: componenti più costosi, catene di fornitura tese e consumatori pronti a rimandare l’acquisto. Secondo le analisi più recenti, questa dinamica avrà effetti visibili sui volumi di vendita e sul prezzo medio dei telefoni entro il 2026.

Perché la RAM incide sul prezzo finale degli smartphone

La RAM è uno dei componenti che più influisce sui costi di produzione. La domanda crescente per chip più veloci e con maggiore capacità ha spinto i fornitori a rialzare le quotazioni. Inoltre, la produzione richiede impianti avanzati e materiali costosi.

Aumento dei costi dei materiali: processi litografici più complessi elevano il prezzo per gigabyte.

processi litografici più complessi elevano il prezzo per gigabyte. Maggiore richiesta per dispositivi ad alte prestazioni spinge la domanda.

Colli di bottiglia logistici e investimenti in nuova capacità produttiva.

Le previsioni di Counterpoint: vendite in calo e prezzi medi in crescita

Counterpoint Research osserva segnali chiari: le spedizioni globali di smartphone potrebbero diminuire entro il 2026, mentre il prezzo medio di vendita salirà. Questo fenomeno è legato sia ai costi dei componenti sia ai cambiamenti nelle scelte dei consumatori.

Dinamiche chiave indicate da Counterpoint

Riduzione dei volumi globali causata da saturazione dei mercati maturi.

Incremento del prezzo medio per unità, favorito dall’adozione di specifiche più avanzate.

Segmentazione più marcata: crescita dei modelli premium a discapito degli entry-level.

Quali categorie di smartphone saranno più colpite

I modelli economici rischiano di subire maggiormente l’impatto. I produttori potrebbero ridurre le marginazioni o limitare le funzionalità per contenere i costi, con effetti sul valore percepito dai clienti.

Entry-level: meno componenti e possibile riduzione delle funzionalità.

Mid-range: ricetta più complessa, rischio di aumento dei prezzi medi.

Premium: aumento dei prezzi giustificato da specifiche e marketing.

Impatto sui produttori: strategie per limitare l’aumento dei prezzi

I brand stanno valutando diverse mosse. Alcuni puntano a negoziare contratti a lungo termine con i fornitori di chip. Altri cercano alternative tecniche per ridurre il fabbisogno di RAM o ottimizzare il software.

Accordi di fornitura a lungo termine per stabilizzare i costi.

Ottimizzazione software per ridurre la quantità necessaria di RAM.

Diversificazione dei fornitori e investimenti in ricerca e sviluppo.

Implicazioni per i consumatori: cosa cambierà per chi compra

I clienti potrebbero trovare meno offerte a basso prezzo. In molti mercati la scelta si orienterà verso dispositivi con migliore rapporto prestazioni/prezzo. Alcuni acquirenti preferiranno aggiornare meno frequentemente i loro telefoni.

Ridotta disponibilità di smartphone economici competitivi.

Aumento della durata d’uso prevista per ogni dispositivo.

Maggiore attenzione alle specifiche tecniche e al rapporto qualità-prezzo.

Effetti regionali: situazione in Europa e in Italia

In Europa e in Italia l’impatto sarà mediato dalla domanda stabile per modelli premium e dalle catene di fornitura locali. Tuttavia, i consumatori sensibili al prezzo potrebbero ridurre gli acquisti. I negozi e gli operatori potrebbero offrire piani di finanziamento più aggressivi.

Mercati maturi: crescita dei prezzi medi ma minore calo di volumi.

Paesi sensibili al prezzo: possibile contrazione della domanda.

Operatore e retail: promozioni e piani di pagamento per sostenere le vendite.

Cosa possono fare gli utenti per risparmiare

Chi vuole contenere la spesa ha diverse opzioni pratiche e semplici. Valutare bene le proprie esigenze può evitare acquisti affrettati e costosi.

Considerare telefoni ricondizionati o usati certificati. Scegliere modelli con buon equilibrio tra RAM e ottimizzazione software. Approfittare di promozioni stagionali o di pacchetti operatore. Aumentare l’intervallo tra aggiornamenti, se possibile.

Lo scenario tecnologico: evoluzioni che potrebbero cambiare tutto

Nuove architetture di memoria e ottimizzazioni software potrebbero ridurre la dipendenza dalla RAM fisica. L’introduzione di tecnologie che migliorano la compressione dei dati o la gestione dinamica della memoria può alleggerire la pressione sui prezzi.

Software che gestisce meglio la memoria disponibile.

Soluzioni hardware alternative come memorie più dense.

Investimenti in produzione per abbassare i costi a lungo termine.

Azioni che seguiremo nei prossimi trimestri

Il mercato rimane in evoluzione. Monitoreremo gli sviluppi nelle quotazioni dei chip, negli accordi tra fornitori e produttori e nelle reazioni dei consumatori. Ogni cambiamento nelle supply chain potrebbe influire sulle previsioni per il 2026.

