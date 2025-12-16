Newsletter

Ram sempre più costose: vendite smartphone 2026 in calo e prezzi medi in rialzo da Counterpoint

Serena Gualtieri

RAM sempre più costose, Counterpoint: nel 2026 vendite smartphone in calo e saliranno i prezzi medi
Il rincaro della memoria RAM sta cambiando i conti dell’industria mobile: componenti più costosi, catene di fornitura tese e consumatori pronti a rimandare l’acquisto. Secondo le analisi più recenti, questa dinamica avrà effetti visibili sui volumi di vendita e sul prezzo medio dei telefoni entro il 2026.

Perché la RAM incide sul prezzo finale degli smartphone

La RAM è uno dei componenti che più influisce sui costi di produzione. La domanda crescente per chip più veloci e con maggiore capacità ha spinto i fornitori a rialzare le quotazioni. Inoltre, la produzione richiede impianti avanzati e materiali costosi.

  • Aumento dei costi dei materiali: processi litografici più complessi elevano il prezzo per gigabyte.

  • Maggiore richiesta per dispositivi ad alte prestazioni spinge la domanda.

  • Colli di bottiglia logistici e investimenti in nuova capacità produttiva.

Le previsioni di Counterpoint: vendite in calo e prezzi medi in crescita

Counterpoint Research osserva segnali chiari: le spedizioni globali di smartphone potrebbero diminuire entro il 2026, mentre il prezzo medio di vendita salirà. Questo fenomeno è legato sia ai costi dei componenti sia ai cambiamenti nelle scelte dei consumatori.

Dinamiche chiave indicate da Counterpoint

  • Riduzione dei volumi globali causata da saturazione dei mercati maturi.

  • Incremento del prezzo medio per unità, favorito dall’adozione di specifiche più avanzate.

  • Segmentazione più marcata: crescita dei modelli premium a discapito degli entry-level.

Quali categorie di smartphone saranno più colpite

I modelli economici rischiano di subire maggiormente l’impatto. I produttori potrebbero ridurre le marginazioni o limitare le funzionalità per contenere i costi, con effetti sul valore percepito dai clienti.

  • Entry-level: meno componenti e possibile riduzione delle funzionalità.

  • Mid-range: ricetta più complessa, rischio di aumento dei prezzi medi.

  • Premium: aumento dei prezzi giustificato da specifiche e marketing.

Impatto sui produttori: strategie per limitare l’aumento dei prezzi

I brand stanno valutando diverse mosse. Alcuni puntano a negoziare contratti a lungo termine con i fornitori di chip. Altri cercano alternative tecniche per ridurre il fabbisogno di RAM o ottimizzare il software.

  • Accordi di fornitura a lungo termine per stabilizzare i costi.

  • Ottimizzazione software per ridurre la quantità necessaria di RAM.

  • Diversificazione dei fornitori e investimenti in ricerca e sviluppo.

Implicazioni per i consumatori: cosa cambierà per chi compra

I clienti potrebbero trovare meno offerte a basso prezzo. In molti mercati la scelta si orienterà verso dispositivi con migliore rapporto prestazioni/prezzo. Alcuni acquirenti preferiranno aggiornare meno frequentemente i loro telefoni.

  • Ridotta disponibilità di smartphone economici competitivi.

  • Aumento della durata d’uso prevista per ogni dispositivo.

  • Maggiore attenzione alle specifiche tecniche e al rapporto qualità-prezzo.

Effetti regionali: situazione in Europa e in Italia

In Europa e in Italia l’impatto sarà mediato dalla domanda stabile per modelli premium e dalle catene di fornitura locali. Tuttavia, i consumatori sensibili al prezzo potrebbero ridurre gli acquisti. I negozi e gli operatori potrebbero offrire piani di finanziamento più aggressivi.

  • Mercati maturi: crescita dei prezzi medi ma minore calo di volumi.

  • Paesi sensibili al prezzo: possibile contrazione della domanda.

  • Operatore e retail: promozioni e piani di pagamento per sostenere le vendite.

Cosa possono fare gli utenti per risparmiare

Chi vuole contenere la spesa ha diverse opzioni pratiche e semplici. Valutare bene le proprie esigenze può evitare acquisti affrettati e costosi.

  1. Considerare telefoni ricondizionati o usati certificati.

  2. Scegliere modelli con buon equilibrio tra RAM e ottimizzazione software.

  3. Approfittare di promozioni stagionali o di pacchetti operatore.

  4. Aumentare l’intervallo tra aggiornamenti, se possibile.

Lo scenario tecnologico: evoluzioni che potrebbero cambiare tutto

Nuove architetture di memoria e ottimizzazioni software potrebbero ridurre la dipendenza dalla RAM fisica. L’introduzione di tecnologie che migliorano la compressione dei dati o la gestione dinamica della memoria può alleggerire la pressione sui prezzi.

  • Software che gestisce meglio la memoria disponibile.

  • Soluzioni hardware alternative come memorie più dense.

  • Investimenti in produzione per abbassare i costi a lungo termine.

Azioni che seguiremo nei prossimi trimestri

Il mercato rimane in evoluzione. Monitoreremo gli sviluppi nelle quotazioni dei chip, negli accordi tra fornitori e produttori e nelle reazioni dei consumatori. Ogni cambiamento nelle supply chain potrebbe influire sulle previsioni per il 2026.

