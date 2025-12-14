Elettra Lamborghini torna alle origini con il nuovo singolo Miaw Wau

È online il nuovo singolo di Elettra Lamborghini, un pezzo tutto in spagnolo che promette ritmo e provocazione. Disponibile dal 5 settembre 2025 sulle piattaforme digitali, il brano arriva insieme a un videoclip ufficiale pubblicato su YouTube.
Un ritorno al reggaeton e alle radici pop
Con questa uscita, Elettra riporta alla luce il sound che l’aveva lanciata nel 2018. Il singolo richiama lo stile di Pem Pem, ma lo aggiorna con basi reggaeton pensate per il pubblico internazionale.
- Miaw Wau è interamente cantato in spagnolo.
- La produzione è calibrata per club e playlist latine.
- L’approccio vocale mantiene l’energìa pop della cantante.
La partnership internazionale: Universal Music México
Il progetto nasce da una collaborazione con Universal Music México. L’etichetta seguirà i futuri lavori di Elettra in lingua spagnola e inglese.
Parallelamente, la cantante continuerà a lavorare in italiano con EMI Records Italy e Universal Music Italia. Questa strategia punta a consolidare la sua presenza sui mercati esteri senza abbandonare il pubblico italiano.
Testo e atmosfera: corteggiamento e sensualità
Miaw Wau è una canzone che parla di corteggiamento diretto. La protagonista si rivolge all’oggetto del desiderio con sguardi e versi di sfida.
Elementi narrativi
- Parole semplici e immagini sensuali.
- Tono provocatorio, ma con ironia sottile.
- Melodia pensata per accompagnare il gioco seduttivo.
Il videoclip: gioco di sguardi con Aaron Mercury
Il video ufficiale mette in scena un confronto tra Elettra Lamborghini e l’attore e creator Aaron Mercury. Tra momenti di trasgressione e battute maliziose, il clip sviluppa la tensione amorosa del brano.
Regia, costumi e coreografie costruiscono un’atmosfera visiva che amplifica la sensualità del testo, senza rinunciare a un tocco di leggerezza.
Il percorso musicale recente e i progetti televisivi
Il nuovo singolo segue l’uscita di Castigo, in collaborazione con Mayo, altro brano in spagnolo. Ma la carriera di Elettra non è solo musica.
Dopo la partecipazione a una serata del Festival di Sanremo, la cantante è pronta per nuove esperienze in tv. Per la RAI condurrà i programmi Boss in Incognito e The Unknown, ampliando così il suo ruolo nel panorama dello spettacolo.
