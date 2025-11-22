Newsletter

Senza Cri, nuovo singolo anno del drago: ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò

Enrico Valiani

Senza Cri presenta il nuovo singolo, “Anno del Drago”: “È un ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò”
Senza Cri torna sotto i riflettori con un nuovo singolo che promette di segnare una svolta nella sua carriera. Il brano anticipa il suo primo live milanese e racconta, con toni intimi e decisi, la volontà dell’artista di ricominciare dalle radici creative e da un percorso di crescita personale.

Senza Cri e la nuova uscita: tutto quello che c’è da sapere

Il singolo Anno del Drago sarà disponibile dal 19 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in radio. Pubblicato via ADA Music Italy/Warner Music Italy, arriva dopo l’esperienza a Amici24 e l’EP Tokyo Nite.

In contemporanea con l’uscita del brano, l’artista tiene il suo debutto live a Milano. Lo show è previsto il 28 settembre alla Santeria Toscana, occasione per ascoltare il nuovo pezzo dal vivo e vedere la transizione artistica di cui parla Senza Cri.

Il senso del pezzo: identità, rinascita e determinazione

Il titolo richiama lo zodiaco cinese e diventa metafora di un ciclo personale. Per Senza Cri, questo brano non è solo una canzone commerciale. È una dichiarazione di intenti.

«Questo brano è il mio ponte tra passato, presente e futuro», spiega l’artista, parlando di crescita, sacrificio e voglia di ricominciare.

Il tema centrale è la resilienza. Senza Cri racconta la necessità di ripartire dal lavoro, dagli affetti e dall’arte stessa. L’obiettivo è condividere forza e speranza con chi segue il suo cammino.

Suono e produzione: sapori synth-pop con anima urban

Il pezzo è scritto interamente da Senza Cri. Alla produzione troviamo Stabber e Fiodor, nomi con esperienza nel panorama nazionale.

Caratteristiche musicali principali

  • Mix di synth-pop e influenze urban.

  • Bassi che rimandano alla golden era del rap.

  • Strofe serrate e ritornello melodico.

  • Intro e outro che conferiscono un tono catartico.

La coesione tra testi e arrangiamento enfatizza l’evoluzione stilistica dell’artista. La produzione punta a un sound moderno ma con riferimenti alla scena rap e pop italiana.

Collaborazioni e chi c’è dietro le quinte

Stabber ha lavorato in passato con artisti come Salmo, Coez, Gemitaiz e Annalisa. Insieme a Fiodor contribuisce a dare al brano una struttura solida e riconoscibile.

  • Autore: Senza Cri (testi interamente firmati dall’artista).

  • Produttori: Stabber e Fiodor.

  • Casa discografica: ADA Music Italy/Warner Music Italy.

Dove ascoltare, date e come restare aggiornati

Anno del Drago esce il 19 settembre 2025 su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica. Per chi vuole il live, l’appuntamento è il 28 settembre alla Santeria Toscana di Milano.

  • Data singolo: 19/09/2025.

  • Live di debutto a Milano: 28/09/2025.

  • Etichetta: ADA Music Italy / Warner Music Italy.

Per commenti e reazioni segui Senza Cri sui canali social: Facebook, X, Threads e Instagram.

Non perdere le novità: iscriviti al canale Telegram dedicato.

