Senza Cri, nuovo singolo anno del drago: ponte tra chi ero, chi sono e chi sarò

Senza Cri torna sotto i riflettori con un nuovo singolo che promette di segnare una svolta nella sua carriera. Il brano anticipa il suo primo live milanese e racconta, con toni intimi e decisi, la volontà dell’artista di ricominciare dalle radici creative e da un percorso di crescita personale.
Senza Cri e la nuova uscita: tutto quello che c’è da sapere
Il singolo Anno del Drago sarà disponibile dal 19 settembre 2025 su tutte le piattaforme digitali e in radio. Pubblicato via ADA Music Italy/Warner Music Italy, arriva dopo l’esperienza a Amici24 e l’EP Tokyo Nite.
In contemporanea con l’uscita del brano, l’artista tiene il suo debutto live a Milano. Lo show è previsto il 28 settembre alla Santeria Toscana, occasione per ascoltare il nuovo pezzo dal vivo e vedere la transizione artistica di cui parla Senza Cri.
Il senso del pezzo: identità, rinascita e determinazione
Il titolo richiama lo zodiaco cinese e diventa metafora di un ciclo personale. Per Senza Cri, questo brano non è solo una canzone commerciale. È una dichiarazione di intenti.
«Questo brano è il mio ponte tra passato, presente e futuro», spiega l’artista, parlando di crescita, sacrificio e voglia di ricominciare.
Il tema centrale è la resilienza. Senza Cri racconta la necessità di ripartire dal lavoro, dagli affetti e dall’arte stessa. L’obiettivo è condividere forza e speranza con chi segue il suo cammino.
Suono e produzione: sapori synth-pop con anima urban
Il pezzo è scritto interamente da Senza Cri. Alla produzione troviamo Stabber e Fiodor, nomi con esperienza nel panorama nazionale.
Caratteristiche musicali principali
- Mix di synth-pop e influenze urban.
- Bassi che rimandano alla golden era del rap.
- Strofe serrate e ritornello melodico.
- Intro e outro che conferiscono un tono catartico.
La coesione tra testi e arrangiamento enfatizza l’evoluzione stilistica dell’artista. La produzione punta a un sound moderno ma con riferimenti alla scena rap e pop italiana.
Collaborazioni e chi c’è dietro le quinte
Stabber ha lavorato in passato con artisti come Salmo, Coez, Gemitaiz e Annalisa. Insieme a Fiodor contribuisce a dare al brano una struttura solida e riconoscibile.
- Autore: Senza Cri (testi interamente firmati dall’artista).
- Produttori: Stabber e Fiodor.
- Casa discografica: ADA Music Italy/Warner Music Italy.
Dove ascoltare, date e come restare aggiornati
Anno del Drago esce il 19 settembre 2025 su tutte le piattaforme streaming e in rotazione radiofonica. Per chi vuole il live, l’appuntamento è il 28 settembre alla Santeria Toscana di Milano.
- Data singolo: 19/09/2025.
- Live di debutto a Milano: 28/09/2025.
- Etichetta: ADA Music Italy / Warner Music Italy.
