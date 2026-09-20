Questa sera Rai 1 propone un racconto che mescola avventura e sentimenti: «Emma e il giaguaro nero» arriva in prima visione televisiva e porta sullo schermo il legame profondo tra una ragazza e un giaguaro cresciuto con lei nella foresta amazzonica. La storia promette emozioni, tensione e un richiamo alla tutela della natura.
Programmazione: quando sintonizzarsi su Rai 1 e come vederlo in streaming
Il film è trasmesso su Rai 1 a partire dalle 21:30, subito dopo la puntata de L’Eredità Summer. Con una durata di 100 minuti, la visione terminerà intorno alle 23:20, tenendo conto delle pause pubblicitarie.
Chi preferisce lo streaming può guardare la pellicola su RaiPlay in diretta o in differita. La messa a disposizione on demand è prevista a partire dalla mezzanotte.
Trama: il ritorno di Emma nella foresta che l’ha cresciuta
Emma cresce in Amazzonia in perfetta armonia con la natura. Accanto a lei c’è Hope, un cucciolo di giaguaro nero con cui stringe un legame quasi familiare.
A sei anni, la sua vita cambia: insieme al padre Saul si trasferisce a New York. Nonostante la distanza, la memoria della foresta e di Hope resta viva.
Otto anni più tardi, da adolescente, Emma scopre che la sua terra natale è minacciata dai bracconieri e dai trafficanti di animali. Decide così di tornare per tentare di salvare Hope e proteggere l’habitat.
La sfida nella giungla: pericoli e alleanze
- Emma affronta percorsi insidiosi e l’ostilità dei trafficanti.
- Accanto a lei c’è Anja, la sua insegnante di biologia, che inizialmente vuole riportarla indietro.
- Il viaggio diventa una prova di coraggio e di responsabilità verso la natura.
Attori principali e ruoli: il cast completo da conoscere
Il film è diretto da Gilles de Maistre, noto per racconti che intrecciano animali e umanità. Tra gli interpreti:
- Lumi Pollack interpreta Emma.
- Emily Bett Rickards è Anja, la professoressa di biologia.
- Paul Greene veste i panni di Saul Edison, il padre di Emma.
- Airam Camacho interpreta Emma da bambina.
- Completano il cast: Wayne Charles Baker, Kelly Hope Taylor e Lucrezia Pini.
Tema e messaggi: oltre l’avventura, la tutela ambientale
Il film unisce l’intimità del rapporto umano-animale al tema della conservazione. La minaccia dei trafficanti di fauna e dei bracconieri mette in luce questioni reali sulla perdita di habitat.
La vicenda di Emma è anche una storia di crescita: tornare alle origini significa fare i conti con il passato e scegliere come proteggere il futuro della foresta e delle specie che la abitano.
Dettagli pratici e palinsesto: cosa c’è dopo il film
Dopo il TG1 della notte, sempre su Rai 1, è prevista la programmazione della commedia svedese Tuesday Club – Il talismano della felicità. In quella storia, una donna sulla sessantina cerca una rinascita personale e si iscrive a un corso di cucina che potrebbe cambiare la sua vita.
Per chi vuole rivedere il film o recuperarlo in seguito, la scelta migliore resta RaiPlay, che offre la visione gratuita in streaming e la possibilità di guardare la pellicola on demand.
Articoli simili
- Film someone like you (l’eco del cuore): trama, cast e durata, stasera su Rai 1
- Girl in the attic su Rai 2 stasera: trama, cast, durata e storia vera del film
- Visions con Diane Kruger su Rai 4 stasera: trama e cast del thriller
- Concerto Primo Maggio 2026: scaletta, cantanti, orari su TV e streaming
- Beast su Rai 4 stasera: trama e cast del thriller psicologico con Jessie Buckley
Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.