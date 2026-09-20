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Emma e il giaguaro nero su Rai 1 stasera: trama, cast e durata del film francese

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Di : Martina Fabbri

Emma e il giaguaro nero su Rai 1 stasera: trama, cast e durata del film francese
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Questa sera Rai 1 propone un racconto che mescola avventura e sentimenti: «Emma e il giaguaro nero» arriva in prima visione televisiva e porta sullo schermo il legame profondo tra una ragazza e un giaguaro cresciuto con lei nella foresta amazzonica. La storia promette emozioni, tensione e un richiamo alla tutela della natura.

Programmazione: quando sintonizzarsi su Rai 1 e come vederlo in streaming

Il film è trasmesso su Rai 1 a partire dalle 21:30, subito dopo la puntata de L’Eredità Summer. Con una durata di 100 minuti, la visione terminerà intorno alle 23:20, tenendo conto delle pause pubblicitarie.

Telecomando e schermo che mostra la guida TV mentre si prepara la visione su RaiPlay
Sintonizzati su Rai 1 alle 21:30 o guarda la diretta su RaiPlay.

Chi preferisce lo streaming può guardare la pellicola su RaiPlay in diretta o in differita. La messa a disposizione on demand è prevista a partire dalla mezzanotte.

Trama: il ritorno di Emma nella foresta che l’ha cresciuta

Emma cresce in Amazzonia in perfetta armonia con la natura. Accanto a lei c’è Hope, un cucciolo di giaguaro nero con cui stringe un legame quasi familiare.

Cucciolo di giaguaro nero tra la vegetazione amazzonica
Hope, il cucciolo di giaguaro al centro della storia di Emma.

A sei anni, la sua vita cambia: insieme al padre Saul si trasferisce a New York. Nonostante la distanza, la memoria della foresta e di Hope resta viva.

Otto anni più tardi, da adolescente, Emma scopre che la sua terra natale è minacciata dai bracconieri e dai trafficanti di animali. Decide così di tornare per tentare di salvare Hope e proteggere l’habitat.

La sfida nella giungla: pericoli e alleanze

  • Emma affronta percorsi insidiosi e l’ostilità dei trafficanti.

  • Accanto a lei c’è Anja, la sua insegnante di biologia, che inizialmente vuole riportarla indietro.

  • Il viaggio diventa una prova di coraggio e di responsabilità verso la natura.

Attori principali e ruoli: il cast completo da conoscere

Il film è diretto da Gilles de Maistre, noto per racconti che intrecciano animali e umanità. Tra gli interpreti:

  • Lumi Pollack interpreta Emma.

  • Emily Bett Rickards è Anja, la professoressa di biologia.

  • Paul Greene veste i panni di Saul Edison, il padre di Emma.

  • Airam Camacho interpreta Emma da bambina.

  • Completano il cast: Wayne Charles Baker, Kelly Hope Taylor e Lucrezia Pini.

Tema e messaggi: oltre l’avventura, la tutela ambientale

Il film unisce l’intimità del rapporto umano-animale al tema della conservazione. La minaccia dei trafficanti di fauna e dei bracconieri mette in luce questioni reali sulla perdita di habitat.

La vicenda di Emma è anche una storia di crescita: tornare alle origini significa fare i conti con il passato e scegliere come proteggere il futuro della foresta e delle specie che la abitano.

Dettagli pratici e palinsesto: cosa c’è dopo il film

Dopo il TG1 della notte, sempre su Rai 1, è prevista la programmazione della commedia svedese Tuesday Club – Il talismano della felicità. In quella storia, una donna sulla sessantina cerca una rinascita personale e si iscrive a un corso di cucina che potrebbe cambiare la sua vita.

Per chi vuole rivedere il film o recuperarlo in seguito, la scelta migliore resta RaiPlay, che offre la visione gratuita in streaming e la possibilità di guardare la pellicola on demand.

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