Questa sera Rai 1 propone un racconto che mescola avventura e sentimenti: «Emma e il giaguaro nero» arriva in prima visione televisiva e porta sullo schermo il legame profondo tra una ragazza e un giaguaro cresciuto con lei nella foresta amazzonica. La storia promette emozioni, tensione e un richiamo alla tutela della natura.

Programmazione: quando sintonizzarsi su Rai 1 e come vederlo in streaming

Il film è trasmesso su Rai 1 a partire dalle 21:30, subito dopo la puntata de L’Eredità Summer. Con una durata di 100 minuti, la visione terminerà intorno alle 23:20, tenendo conto delle pause pubblicitarie.

Sintonizzati su Rai 1 alle 21:30 o guarda la diretta su RaiPlay.

Chi preferisce lo streaming può guardare la pellicola su RaiPlay in diretta o in differita. La messa a disposizione on demand è prevista a partire dalla mezzanotte.

Trama: il ritorno di Emma nella foresta che l’ha cresciuta

Emma cresce in Amazzonia in perfetta armonia con la natura. Accanto a lei c’è Hope, un cucciolo di giaguaro nero con cui stringe un legame quasi familiare.

Hope, il cucciolo di giaguaro al centro della storia di Emma.

A sei anni, la sua vita cambia: insieme al padre Saul si trasferisce a New York. Nonostante la distanza, la memoria della foresta e di Hope resta viva.

Otto anni più tardi, da adolescente, Emma scopre che la sua terra natale è minacciata dai bracconieri e dai trafficanti di animali. Decide così di tornare per tentare di salvare Hope e proteggere l’habitat.

La sfida nella giungla: pericoli e alleanze

Emma affronta percorsi insidiosi e l’ostilità dei trafficanti.

Accanto a lei c’è Anja, la sua insegnante di biologia, che inizialmente vuole riportarla indietro.

Il viaggio diventa una prova di coraggio e di responsabilità verso la natura.

Attori principali e ruoli: il cast completo da conoscere

Il film è diretto da Gilles de Maistre, noto per racconti che intrecciano animali e umanità. Tra gli interpreti:

Lumi Pollack interpreta Emma.

interpreta Emma. Emily Bett Rickards è Anja, la professoressa di biologia.

è Anja, la professoressa di biologia. Paul Greene veste i panni di Saul Edison, il padre di Emma.

veste i panni di Saul Edison, il padre di Emma. Airam Camacho interpreta Emma da bambina.

interpreta Emma da bambina. Completano il cast: Wayne Charles Baker, Kelly Hope Taylor e Lucrezia Pini.

Tema e messaggi: oltre l’avventura, la tutela ambientale

Il film unisce l’intimità del rapporto umano-animale al tema della conservazione. La minaccia dei trafficanti di fauna e dei bracconieri mette in luce questioni reali sulla perdita di habitat.

La vicenda di Emma è anche una storia di crescita: tornare alle origini significa fare i conti con il passato e scegliere come proteggere il futuro della foresta e delle specie che la abitano.

Dettagli pratici e palinsesto: cosa c’è dopo il film

Dopo il TG1 della notte, sempre su Rai 1, è prevista la programmazione della commedia svedese Tuesday Club – Il talismano della felicità. In quella storia, una donna sulla sessantina cerca una rinascita personale e si iscrive a un corso di cucina che potrebbe cambiare la sua vita.

Per chi vuole rivedere il film o recuperarlo in seguito, la scelta migliore resta RaiPlay, che offre la visione gratuita in streaming e la possibilità di guardare la pellicola on demand.

Articoli simili

Vota questo articolo