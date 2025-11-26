Asteria, eco: lettera d’addio che avvia la rinascita

La nuova traccia di Asteria arriva veloce e decisa: si intitola Eco ed è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 12 settembre 2025. Il singolo porta con sé un contrasto potente: parole di addio avvolte da un ritmo che spinge a muoversi.
Asteria: il singolo Eco e la data di pubblicazione
Il brano è uscito per le etichette Double Trouble Club/Island Records/Universal Music Italia. Eco segue il successo di Mai più, realizzato in coppia con Longo, e prosegue il percorso sonoro dell’artista.
- Disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 12 settembre 2025
- Etichette: Double Trouble Club, Island Records, Universal Music Italia
Il cuore del testo: un addio raccontato senza filtri
La canzone prende la forma di una lettera che non riceve risposta. È l’immagine di chi parla e si scontra con il silenzio. Le parole ritornano, si moltiplicano e rivelano un vuoto più grande.
Qui, la rottura non è solo dolore. È anche presa d’atto. Spezzare dichiaratamente i legami diventa il primo passo verso una nuova stagione personale.
Come suona Eco: ritmo e fragilità in dialogo
Contrariamente a quanto suggerirebbe il tema, la produzione è carica di energia dance. L’elettronica pulsante e le armonie vocali trasformano la sofferenza in movimento.
- Base elettronica con battiti netti
- Harmonizzazioni vocali come cifra riconoscibile di Asteria
- Contrasto tra testo intimo e arrangiamento energico
Testo e ispirazione: dall’immagine alla canzone
L’idea nasce da una scena semplice ma feroce: bussare a una porta vuota. Quell’immagine diventa il perno su cui costruire versi che parlano di attese infrante e di una distanza definitiva.
La metafora dell’eco è centrale: ciò che ritorna amplifica il silenzio e mostra quanto la relazione si sia prosciugata.
Chi ha scritto e prodotto Eco
Autori e produzione
- Anita Ferrari (in arte Asteria) – autrice e co-compositrice
- Alessandro Gregianin – co-autore e compositore
- Produzione affidata a Alex Sander e alla stessa Asteria
La firma dell’artista sul testo conferma un lavoro intimo e personale. La produzione bilancia sensibilità e potenza ritmica.
La voce dell’artista: parole su una canzone che fa male
Scrivere questo pezzo è stato un atto che ha scavato. Asteria ha messo nella traccia sincerità, dolore e anche una flebile speranza. L’esito è una canzone che taglia e cura al tempo stesso.
