Una nuova traccia che unisce introspezione e melodia arriva dalle strade della scena urban italiana. scarabocchi mette insieme la penna di Westcross e la voce riconoscibile di Frah Quintale, per un brano pensato sulle scelte che emergono nella notte.
Uscita, etichetta e disponibilità: tutte le info sul singolo
Il singolo è disponibile in radio e sulle piattaforme digitali dal 17 luglio 2026. La pubblicazione è curata da Island Records/Universal Music Italia. È il primo incontro discografico ufficiale tra i due artisti.
Il sound: fusione di soul e rap con produzione avvolgente
La produzione accompagna il pezzo con un tappeto sonoro caldo e avvolgente. I riferimenti al soul si mescolano a ritmiche rap moderate.
I produttori che hanno firmato il progetto sono Lester Nowhere e Pierfrancesco Pasini. Il loro lavoro crea uno spazio sonoro dove le atmosfere notturne trovano freschezza melodica.
Elementi musicali principali
- Arrangiamento morbido, con groove di basso e tastiere calde.
- Vocalità intime che alternano rap e cantato.
- Ritmo misurato che sostiene il racconto senza sovrastarlo.
Il racconto del brano: una scena notturna come metafora
La canzone prende spunto da un’immagine semplice: due persone fuori da una festa, ferme nel momento in cui tutto sembra possibile. Da quel frammento nasce un dialogo di dubbi e desideri.
Più che una storia d’amore tradizionale, scarabocchi esplora il rapporto con se stessi. Il contrasto tra la voglia di partire e la tentazione di restare diventa metafora della crescita personale.
Temi lirici
- Introspezione e accettazione delle proprie fragilità.
- La notte come spazio per le domande più sincere.
- La difficoltà di trovare un equilibrio interiore prima di cercarlo negli altri.
Il dialogo artistico: due stili che si incontrano
Nel brano convivono due scritture diverse. Da una parte, la narrazione visiva e densa di immagini di Westcross. Dall’altra, la cifra melodica e riconoscibile di Frah Quintale.
Questo mix favorisce un featuring basato sull’alchimia piuttosto che sull’effetto sorpresa. Il risultato è un dialogo musicale che suona naturale fin dal primo ascolto.
Crediti e collaborazioni tecniche
- Artista: Westcross feat. Frah Quintale
- Brano: scarabocchi
- Data di uscita: 17 luglio 2026
- Label: Island Records/Universal Music Italia
- Produzione: Lester Nowhere, Pierfrancesco Pasini
Chi è Westcross: radici, immagine e percorso musicale
Nato a Padova da madre palestinese e padre iraniano, Westcross porta con sé un background multiculturale. Questa eredità si riflette nel suo linguaggio musicale e narrativo.
Lo storytelling è al centro della sua musica. Cura anche la parte visiva dei progetti insieme al suo videomaker, lavorando a una cifra estetica coerente con il racconto sonoro.
Intesa creativa con i produttori
Negli ultimi anni Westcross ha sviluppato un rapporto artistico stretto con Lester Nowhere. Con lui definisce la direzione sonora dei nuovi lavori e affina il proprio stile.
Cosa cambia per la scena urban italiana
Il pezzo contribuisce a disegnare un dialogo più morbido tra rap e cantato nel panorama nazionale. L’incontro tra firme diverse costruisce un ponte tra scrittura intensa e melodie accessibili.
In questo contesto, scarabocchi funziona sia come episodio autoriale sia come proposta radiofonica.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.