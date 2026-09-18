I Melancholia tornano a farsi sentire con un singolo che cambia registro e lingua. “Schifo” esce il 18 settembre per Pioggia Rossa Dischi, distribuito da Believe Music, e prepara il terreno per l’EP I Figli della Pioggia e per un cortometraggio collegato al progetto.

Un nuovo capitolo: il singolo e la data di uscita

Il brano che apre questa fase si chiama Schifo. È la prima traccia del gruppo cantata interamente in italiano.

Il lancio ufficiale è previsto per venerdì 18 settembre. Il singolo anticipa un EP di sei pezzi che unisce musica e racconto.

Chi sono ora i Melancholia

Benedetta Alessi – voce principale

– voce principale Fabio Azzarelli

Filippo Petruccioli

Andrea Assogna – batteria, polistrumentista e partecipazione in fase produttiva

L’ingresso di Andrea Assogna segna un cambio netto nella formazione. Questo passaggio coincide con il debutto in casa Pioggia Rossa Dischi.

Produzione e direzione artistica

La band ha lavorato con il produttore Rachid Bouchabla. Il suo apporto spinge il gruppo verso sonorità più stratificate e pop.

Il risultato è un suono che mantiene tensione e compattezza, pur aprendo spazi melodici più luminosi.

Il suono di “Schifo”: dalle atmosfere anni ’80 all’esplosione alternativa

Il pezzo parte da un riff di chitarra su un beat serrato. Synth dagli echi anni ’80 costruiscono melodie snelle e colorate.

Synth dai toni vintage e chitarra per il riff iniziale di “Schifo”.

Sopra questo impianto, la voce di Benedetta Alessi guida un ritornello che mescola immagini crude e un tono romantico.

Le strofe esplorano noia, auto-disprezzo e il desiderio bruciante di riassaporare l’infanzia, seppur per un istante.

A metà traccia l’atmosfera cambia: gli elementi vintage si frantumano e il brano precipita in un alternative-pop più fisico e distorto.

Narrativa e temi dell’EP

I Figli della Pioggia non è solo un disco. È un universo narrativo popolato da personaggi e simboli.

L’EP usa musica e parole per osservare il presente senza edulcorarlo. Sono sei tracce che dialogano tra loro.

Dopo quattro anni di pausa discografica, il band sceglie l’italiano per raccontarsi in modo diretto e senza filtri.

Immagine visiva e approccio live

Al progetto è legato un cortometraggio, pensato come estensione visiva del mondo sonoro.

Il cortometraggio collegato all’EP pensato come estensione visiva del progetto.

Le performance dal vivo saranno concepite come esperienze collettive. L’intento è creare momenti di condivisione e catarsi.

Il principio guida di questa fase è la liberazione corale: il palco non è più solo luogo di esibizione.

Dettagli tecnici e crediti principali

Autori: Benedetta Alessi , Fabio Azzarelli , Filippo Petruccioli , Andrea Assogna , Rachid Bouchabla

, , , , Produzione: Rachid Bouchabla

Mix e mastering: Mattia Cominotto

Cover artwork: Double Toast

Regia del cortometraggio: Yassine Riahi

Dove ascoltare e pre-save

Schifo è disponibile in pre-save su bfan.link/schifo.

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