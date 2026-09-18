I Melancholia tornano a farsi sentire con un singolo che cambia registro e lingua. “Schifo” esce il 18 settembre per Pioggia Rossa Dischi, distribuito da Believe Music, e prepara il terreno per l’EP I Figli della Pioggia e per un cortometraggio collegato al progetto.
Un nuovo capitolo: il singolo e la data di uscita
Il brano che apre questa fase si chiama Schifo. È la prima traccia del gruppo cantata interamente in italiano.
Il lancio ufficiale è previsto per venerdì 18 settembre. Il singolo anticipa un EP di sei pezzi che unisce musica e racconto.
Chi sono ora i Melancholia
- Benedetta Alessi – voce principale
- Fabio Azzarelli
- Filippo Petruccioli
- Andrea Assogna – batteria, polistrumentista e partecipazione in fase produttiva
L’ingresso di Andrea Assogna segna un cambio netto nella formazione. Questo passaggio coincide con il debutto in casa Pioggia Rossa Dischi.
Produzione e direzione artistica
La band ha lavorato con il produttore Rachid Bouchabla. Il suo apporto spinge il gruppo verso sonorità più stratificate e pop.
Il risultato è un suono che mantiene tensione e compattezza, pur aprendo spazi melodici più luminosi.
Il suono di “Schifo”: dalle atmosfere anni ’80 all’esplosione alternativa
Il pezzo parte da un riff di chitarra su un beat serrato. Synth dagli echi anni ’80 costruiscono melodie snelle e colorate.
Sopra questo impianto, la voce di Benedetta Alessi guida un ritornello che mescola immagini crude e un tono romantico.
Le strofe esplorano noia, auto-disprezzo e il desiderio bruciante di riassaporare l’infanzia, seppur per un istante.
A metà traccia l’atmosfera cambia: gli elementi vintage si frantumano e il brano precipita in un alternative-pop più fisico e distorto.
Narrativa e temi dell’EP
I Figli della Pioggia non è solo un disco. È un universo narrativo popolato da personaggi e simboli.
L’EP usa musica e parole per osservare il presente senza edulcorarlo. Sono sei tracce che dialogano tra loro.
Dopo quattro anni di pausa discografica, il band sceglie l’italiano per raccontarsi in modo diretto e senza filtri.
Immagine visiva e approccio live
Al progetto è legato un cortometraggio, pensato come estensione visiva del mondo sonoro.
Le performance dal vivo saranno concepite come esperienze collettive. L’intento è creare momenti di condivisione e catarsi.
Il principio guida di questa fase è la liberazione corale: il palco non è più solo luogo di esibizione.
Dettagli tecnici e crediti principali
- Autori: Benedetta Alessi, Fabio Azzarelli, Filippo Petruccioli, Andrea Assogna, Rachid Bouchabla
- Produzione: Rachid Bouchabla
- Mix e mastering: Mattia Cominotto
- Cover artwork: Double Toast
- Regia del cortometraggio: Yassine Riahi
Dove ascoltare e pre-save
Schifo è disponibile in pre-save su bfan.link/schifo.
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.