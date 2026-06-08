Layana: bambola è il brano manifesto e nuovo singolo dopo solita notte

La cantautrice milanese Layana torna sotto i riflettori con un nuovo singolo che mescola tensione emotiva e melodia contemporanea. “Bambola”, pubblicato il 29 maggio per Woodworm Publishing/Universal Music Italia, segna un passo in avanti nel suo percorso artistico e rafforza la collaborazione creativa con il produttore e co-autore Dario Mangiaracina.

Il lancio del singolo: data, etichetta e produzione

“Bambola” arriva come secondo tassello dopo l’esordio con “Solita Notte”. Il brano è registrato e distribuito da Woodworm Publishing in partnership con Universal Music Italia. Accanto alla voce di Layana c’è la firma di Dario Mangiaracina, che ha curato anche la produzione.

Questo nuovo singolo consolida un progetto sonoro che punta a un pop raffinato, capace di valorizzare testo e interpretazione.

Il senso di “Bambola”: relazioni, illusione e dolore

Il pezzo indaga la dinamica di coppia in cui uno dei due si illude di mantenere il controllo. All’apparenza tutto sembra sotto controllo, ma lentamente la fiducia si sgretola.

Layana descrive la canzone come l’immagine di chi resta aggrappato a una speranza che fa male. Il testo racconta la trasformazione della sicurezza in vulnerabilità.

Tema principale: dipendenza affettiva e perdita di autonomia.

dipendenza affettiva e perdita di autonomia. Tono musicale: atmosfere pop con accenti emotivi.

atmosfere pop con accenti emotivi. Messaggio: riconoscere quando una relazione diventa distruttiva.

Il percorso artistico: formazione tra Milano e Londra

Layana è cresciuta tra Milano e Londra, città che hanno modellato la sua sensibilità artistica. Ha cominciato a studiare canto in tenera età e ha poi ampliato la propria formazione con scenografia, fotografia e recitazione.

Prime esperienze e contaminazioni

Le sue performance uniscono voce, immagine e scrittura. L’approccio multidisciplinare le ha permesso di costruire un immaginario riconoscibile e coerente.

Palcoscenico e visibilità

Prima del grande pubblico, Layana si è fatta conoscere con cover e concerti. Nel 2024 ha aperto alcune date del tour italiano di Jack Savoretti, esperienza che ha rafforzato il rapporto col pubblico dal vivo.

Nel 2025 la sua presenza a X Factor l’ha proiettata a una platea più ampia, dando slancio al progetto discografico.

Collaborazioni e crediti: chi c’è dietro il progetto

La scrittura e la produzione di “Bambola” vedono il coinvolgimento diretto di Layana insieme a Dario Mangiaracina. Il risultato è un brano che punta su testi intensi e arrangiamenti calibrati.

Autori: Layana e Dario Mangiaracina.

Layana e Dario Mangiaracina. Produzione: a cura di Dario Mangiaracina.

a cura di Dario Mangiaracina. Etichetta: Woodworm Publishing / Universal Music Italia.

Dove seguire Layana e aggiornamenti

Per chi vuole restare aggiornato sui prossimi singoli e le date live, ecco i canali ufficiali dove seguire l’artista:

Instagram · @layanaoriot

· @layanaoriot Prossime comunicazioni ufficiali verranno condivise sulle piattaforme social e sui canali dell’etichetta.

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