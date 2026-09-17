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X Factor 2026: prima puntata, esibizioni e verdetti delle audizioni

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Di : Enrico Valiani

X Factor 2026: prima puntata, esibizioni e verdetti delle audizioni
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La prima puntata delle Audizioni di X Factor 2026 è andata in onda giovedì 10 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Alla conduzione c’era Giorgia, mentre in giuria ha fatto il suo debutto Irama, affiancato da Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia. Ecco il racconto delle esibizioni, i verdetti e i momenti che hanno segnato la serata.

Programmazione e registro della puntata

La prima serata di Audizioni è partita alle 21.15 sul canale 108 di Sky e su NOW. Le prove sono state filmate a giugno all’Allianz Cloud di Milano. Non si è trattato di una diretta: giudici e concorrenti hanno già vissuto i verdetti, ma il pubblico ha scoperto tutto solo ieri sera.

Interno dell'Allianz Cloud con palco illuminato prima di uno show
Le Audizioni sono state registrate all’Allianz Cloud di Milano.

Elenco completo di chi ha passato le Audizioni

  • Elisa Benetti</strong — ¡Ay, Paquita! (Rosalía): 4 sì

  • Veronica Bruganelli</strong — Voilà (Barbara Pravi): 4 sì

  • Mad Dog</strong — Brianstorm (Arctic Monkeys): 4 sì

  • Lorena</strong — I Follow Rivers (The Magician Remix, Lykke Li): 3 sì

  • Camilla Tracardi</strong — Reckoning Song (Asaf Avidan): 3 sì

  • Danny Anania</strong — Quelli Sbagliati (inedito): 4 sì

  • Teo Bok</strong — La Mia Storia Tra Le Dita (Gianluca Grignani): 4 sì

  • D!ps</strong — Fammi un Video (inedito): 4 sì

  • Benedetta Stigi</strong — Filippo (inedito): 4 sì

  • Stefano Camuffo</strong — Enemy: 4 sì

  • Alteo</strong — L’Ultima Notte (Ariete): 4 sì

  • Giacomo Calò</strong — Beautiful Things (Benson Boone): 4 sì

  • Alanis Fiscarelli</strong — Nessuno Mi Può Giudicare: 4 sì

  • Clarice</strong — Use Somebody (Kings of Leon): 4 sì

Concorrenti eliminati o non ammessi alla fase successiva

  • Harry Tomei</strong — Sopra le Nuvole (inedito): 2 sì

  • Caterina Jane Rimoldi</strong — Tintarella di Luna (Mina): 1 sì

  • Angelo Sciascia</strong — Purple Rain (Prince): 1 sì

  • I Sad Twins</strong — 50 Special (Lunapop): 1 sì

  • Nember</strong — Lacrime di Piombo (Blanco): 2 sì

  • Olmo Bertozzi</strong — Per Elisa: 4 no

  • Namida</strong — Poppe poppe poppe (Ivan Graziani): 1 sì

  • Battimenti</strong — Senza Giacca e Cravatta (Nino D’Angelo): 4 no

Le esibizioni che hanno acceso il pubblico

Alcuni momenti si sono distinti per intensità e applausi. Di seguito i protagonisti e cosa è emerso dalle loro performance.

Pubblico in piedi che applaude durante un'esibizione
Momenti di grande entusiasmo e standing ovation durante le audizioni.

Veronica Bruganelli: standing ovation e emozione

Veronica, 20 anni da Marotta, ha scelto Voilà di Barbara Pravi. La sua interpretazione ha conquistato i giudici e il pubblico. La giuria si è alzata in piedi. L’esibizione è stata definita intensa e curata, con un forte impatto emotivo.

Mad Dog: il giovane rock che convince

I Mad Dog, band di quattro ragazzi, hanno portato energia con Brianstorm. Il gruppo ha ottenuto l’unanimità dei sì per grinta e suono compatto. I giudici hanno elogiato tecnica e attitudine da palcoscenico.

Teo Bok: esperienza internazionale e applausi

Teo Bok, cresciuto artisticamente tra Italia e Miami, ha proposto La Mia Storia Tra Le Dita. I giudici hanno apprezzato la voce e la personalità. Nonostante qualche perplessità sull’atteggiamento, ha strappato la standing ovation.

Giacomo Calò e Clarice: applausi trasversali

Giacomo Calò e Clarice sono stati tra i più acclamati. Giacomo ha mostrato estensioni vocali notevoli al pianoforte. Clarice ha emozionato con la sua versione elettropop di Use Somebody.

Danny Anania e i brani inediti che colpiscono

Danny ha portato un inedito molto sentito. La giuria si è commossa per la scrittura e l’intensità. Tutti e quattro i giudici gli hanno dato il via libera.

Momenti difficili e scelte controverse

Non sono mancati momenti di tensione e bocciature nette. Alcuni concorrenti hanno diviso la giuria per timbriche o scelte di arrangiamento.

  • Angelo Sciascia ha osato con Purple Rain, ma l’esibizione non ha convinto la maggioranza.

  • Olmo Bertozzi ha sbagliato il testo e ha ricevuto quattro no.

  • I Sad Twins hanno portato pop punk locale ma non hanno trovato la sintonia necessaria con i giudici.

  • Nember è stato giudicato tecnicamente valido, ma non definito nella proposta artistica.

Giuria, debutti e confronto tra i giudici

Il debutto di Irama ha dato nuovi colori alla giuria. Il cantante ha mostrato sensibilità verso le esibizioni più emotive. Francesco Gabbani ha spesso commentato l’originalità e la scrittura. Paola Iezzi si è concentrata sulle scelte timbriche e sull’attitudine. Jake La Furia ha portato osservazioni franche e talvolta ironiche.

I brani originali e la penna dei concorrenti

Questa puntata ha mostrato diversi inediti interessanti. Gli autori giovani si affacciano con testi personali. I giudici hanno lodato alcuni brani per la scrittura, invitando altri a perfezionare la forma.

  • Danny Anania — Quelli Sbagliati: testo intenso dedicato alla famiglia.

  • Benedetta Stigi — Filippo: inedito delicato apprezzato per la scrittura.

  • D!ps — Fammi un Video: ironico e contagioso, tra rap e elettronica.

Atmosfera in sala e reazioni del pubblico

Il pubblico in studio ha reagito in modo caloroso alle performance più riuscite. Standing ovation e lacrime hanno segnato i momenti più intensi. In molte esibizioni la scenografia e il coinvolgimento degli spettatori hanno amplificato la resa.

Cosa resta di questa prima puntata

La serata ha messo in luce voci consolidate e personalità emergenti. Tra cover e inediti sono emerse tendenze diverse. La giuria ha alternato giudizi tecnici a scelte di cuore. La prossima puntata continuerà il viaggio tra ambizioni e sorprese.

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