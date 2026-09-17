La prima puntata delle Audizioni di X Factor 2026 è andata in onda giovedì 10 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW. Alla conduzione c’era Giorgia, mentre in giuria ha fatto il suo debutto Irama, affiancato da Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia. Ecco il racconto delle esibizioni, i verdetti e i momenti che hanno segnato la serata.

Programmazione e registro della puntata

La prima serata di Audizioni è partita alle 21.15 sul canale 108 di Sky e su NOW. Le prove sono state filmate a giugno all’Allianz Cloud di Milano. Non si è trattato di una diretta: giudici e concorrenti hanno già vissuto i verdetti, ma il pubblico ha scoperto tutto solo ieri sera.

Le Audizioni sono state registrate all’Allianz Cloud di Milano.

Elenco completo di chi ha passato le Audizioni

Elisa Benetti</strong — ¡Ay, Paquita! (Rosalía): 4 sì

Veronica Bruganelli</strong — Voilà (Barbara Pravi): 4 sì

Mad Dog</strong — Brianstorm (Arctic Monkeys): 4 sì

Lorena</strong — I Follow Rivers (The Magician Remix, Lykke Li): 3 sì

Camilla Tracardi</strong — Reckoning Song (Asaf Avidan): 3 sì

Danny Anania</strong — Quelli Sbagliati (inedito): 4 sì

Teo Bok</strong — La Mia Storia Tra Le Dita (Gianluca Grignani): 4 sì

D!ps</strong — Fammi un Video (inedito): 4 sì

Benedetta Stigi</strong — Filippo (inedito): 4 sì

Stefano Camuffo</strong — Enemy: 4 sì

Alteo</strong — L’Ultima Notte (Ariete): 4 sì

Giacomo Calò</strong — Beautiful Things (Benson Boone): 4 sì

Alanis Fiscarelli</strong — Nessuno Mi Può Giudicare: 4 sì

Clarice</strong — Use Somebody (Kings of Leon): 4 sì

Concorrenti eliminati o non ammessi alla fase successiva

Harry Tomei</strong — Sopra le Nuvole (inedito): 2 sì

Caterina Jane Rimoldi</strong — Tintarella di Luna (Mina): 1 sì

Angelo Sciascia</strong — Purple Rain (Prince): 1 sì

I Sad Twins</strong — 50 Special (Lunapop): 1 sì

Nember</strong — Lacrime di Piombo (Blanco): 2 sì

Olmo Bertozzi</strong — Per Elisa: 4 no

Namida</strong — Poppe poppe poppe (Ivan Graziani): 1 sì

Battimenti</strong — Senza Giacca e Cravatta (Nino D’Angelo): 4 no

Le esibizioni che hanno acceso il pubblico

Alcuni momenti si sono distinti per intensità e applausi. Di seguito i protagonisti e cosa è emerso dalle loro performance.

Momenti di grande entusiasmo e standing ovation durante le audizioni.

Veronica Bruganelli: standing ovation e emozione

Veronica, 20 anni da Marotta, ha scelto Voilà di Barbara Pravi. La sua interpretazione ha conquistato i giudici e il pubblico. La giuria si è alzata in piedi. L’esibizione è stata definita intensa e curata, con un forte impatto emotivo.

Mad Dog: il giovane rock che convince

I Mad Dog, band di quattro ragazzi, hanno portato energia con Brianstorm. Il gruppo ha ottenuto l’unanimità dei sì per grinta e suono compatto. I giudici hanno elogiato tecnica e attitudine da palcoscenico.

Teo Bok: esperienza internazionale e applausi

Teo Bok, cresciuto artisticamente tra Italia e Miami, ha proposto La Mia Storia Tra Le Dita. I giudici hanno apprezzato la voce e la personalità. Nonostante qualche perplessità sull’atteggiamento, ha strappato la standing ovation.

Giacomo Calò e Clarice: applausi trasversali

Giacomo Calò e Clarice sono stati tra i più acclamati. Giacomo ha mostrato estensioni vocali notevoli al pianoforte. Clarice ha emozionato con la sua versione elettropop di Use Somebody.

Danny Anania e i brani inediti che colpiscono

Danny ha portato un inedito molto sentito. La giuria si è commossa per la scrittura e l’intensità. Tutti e quattro i giudici gli hanno dato il via libera.

Momenti difficili e scelte controverse

Non sono mancati momenti di tensione e bocciature nette. Alcuni concorrenti hanno diviso la giuria per timbriche o scelte di arrangiamento.

Angelo Sciascia ha osato con Purple Rain , ma l’esibizione non ha convinto la maggioranza.

ha osato con , ma l’esibizione non ha convinto la maggioranza. Olmo Bertozzi ha sbagliato il testo e ha ricevuto quattro no.

ha sbagliato il testo e ha ricevuto quattro no. I Sad Twins hanno portato pop punk locale ma non hanno trovato la sintonia necessaria con i giudici.

hanno portato pop punk locale ma non hanno trovato la sintonia necessaria con i giudici. Nember è stato giudicato tecnicamente valido, ma non definito nella proposta artistica.

Giuria, debutti e confronto tra i giudici

Il debutto di Irama ha dato nuovi colori alla giuria. Il cantante ha mostrato sensibilità verso le esibizioni più emotive. Francesco Gabbani ha spesso commentato l’originalità e la scrittura. Paola Iezzi si è concentrata sulle scelte timbriche e sull’attitudine. Jake La Furia ha portato osservazioni franche e talvolta ironiche.

I brani originali e la penna dei concorrenti

Questa puntata ha mostrato diversi inediti interessanti. Gli autori giovani si affacciano con testi personali. I giudici hanno lodato alcuni brani per la scrittura, invitando altri a perfezionare la forma.

Danny Anania — Quelli Sbagliati: testo intenso dedicato alla famiglia.

— Quelli Sbagliati: testo intenso dedicato alla famiglia. Benedetta Stigi — Filippo: inedito delicato apprezzato per la scrittura.

— Filippo: inedito delicato apprezzato per la scrittura. D!ps — Fammi un Video: ironico e contagioso, tra rap e elettronica.

Atmosfera in sala e reazioni del pubblico

Il pubblico in studio ha reagito in modo caloroso alle performance più riuscite. Standing ovation e lacrime hanno segnato i momenti più intensi. In molte esibizioni la scenografia e il coinvolgimento degli spettatori hanno amplificato la resa.

Cosa resta di questa prima puntata

La serata ha messo in luce voci consolidate e personalità emergenti. Tra cover e inediti sono emerse tendenze diverse. La giuria ha alternato giudizi tecnici a scelte di cuore. La prossima puntata continuerà il viaggio tra ambizioni e sorprese.

Articoli simili

Vota questo articolo