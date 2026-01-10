Leonardo DiCaprio svela il metodo per ottenere i ruoli con Scorsese e Tarantino

Leonardo DiCaprio ha raccontato a The Hollywood Reporter il modo in cui cerca di lavorare con i registi che ammira da sempre. La sua strategia mescola pazienza, fortuna e una passione smisurata per il cinema. Questo approccio ha portato a collaborazioni con nomi come Martin Scorsese e Quentin Tarantino, e ora include anche Paul Thomas Anderson.
Il percorso per arrivare ai grandi registi
DiCaprio definisce il suo successo come il risultato di due elementi principali: la perseveranza e un pizzico di buona sorte. Dice di non avere ricette magiche. Preferisce però farsi conoscere, restare presente e lasciare una porta aperta.
- Perseveranza: mantiene il rapporto con registi che ammira.
- Tempismo: aspetta il momento giusto per proporre una collaborazione.
- Fortuna: riconosce il ruolo del caso nelle opportunità ricevute.
Come esempio pratico, ha spiegato che la sua amicizia professionale con Scorsese è nata così: non per un colpo di scena, ma per continuità nel farsi conoscere e per la passione condivisa per il cinema. DiCaprio sottolinea anche il valore di essere un cinefilo che studia film e registi.
Registi citati: nomi che hanno segnato la carriera
Nella conversazione emergono più volte tre nomi chiave. Questi hanno formato e influenzato le sue scelte sul set.
- Martin Scorsese — un punto di riferimento consolidato.
- Quentin Tarantino — apprezzato per lo stile unico e audace.
- Paul Thomas Anderson — la più recente collaborazione.
Secondo DiCaprio, certi registi hanno una filmografia che resta impressa nella mente. Sono quei cineasti di cui non perdi un film, e che spesso diventano il motivo per cercare un lavoro insieme.
La prima volta con Paul Thomas Anderson: perché accettare
La collaborazione con Paul Thomas Anderson arriva dopo anni di ammirazione. DiCaprio spiega che, pur rallentando il ritmo delle sue scelte, non riesce a dire di no a progetti che lo entusiasmano.
Il film citato dall’attore rappresenta il primo incontro professionale tra i due. Per DiCaprio è una di quelle occasioni che vale la pena cogliere, anche quando la carriera procede con più calma.
Il rimpianto di Boogie Nights e l’ammirazione per PTA
L’ammirazione per Anderson nasce da lontano. DiCaprio racconta di essere stato fan fin da quando vide Boogie Nights. Quello stesso film restò però anche un’occasione mancata: un progetto che all’epoca rifiutò e che oggi considera un rimpianto.
Racconta di aver seguito tutte le opere di Anderson con attenzione. Quelle visioni sono diventate spunti di riflessione e di conversazione con colleghi e amici. Per lui, lavorare con un regista così è il coronamento di anni di studio e passione.
Ciò che conta per scegliere un progetto
- La qualità del regista e della sceneggiatura.
- La connessione personale con il progetto.
- La volontà di mettersi alla prova, anche dopo una carriera lunga.
DiCaprio mostra così un approccio che mescola metodo e sensibilità. Non si tratta solo di fama. È la somma di dedizione, rispetto per il cinema e la capacità di attendere l’occasione giusta.
