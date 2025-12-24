Leonardo DiCaprio sogna un altro film con Martin Scorsese: lo considera il più grande regista

Leonardo DiCaprio, impegnato nella promozione di Una battaglia dopo l’altra, ha di nuovo acceso i riflettori su un possibile ritorno sul set con Martin Scorsese, confermando il desiderio di proseguire una delle partnership più celebri di Hollywood.

Perché DiCaprio sogna un altro film con Scorsese

L’attore ha rivelato ai media la sua volontà di ritornare a lavorare con l’autore di capolavori cult. Per DiCaprio, incontrare ancora una volta Scorsese sarebbe un’opportunità unica. Ha definito il regista un punto di riferimento nel cinema contemporaneo e un maestro da cui apprendere sempre.

Un rapporto lungo decenni: i sei film già realizzati

La coppia ha alle spalle numerose pellicole che hanno segnato l’industria. Se si concretizzasse il progetto annunciato, sarebbe il loro settimo lavoro insieme.

Gangs of New York — l’inizio della collaborazione sul grande schermo.

— l’inizio della collaborazione sul grande schermo. The Aviator — il biopic che ha mostrato l’ambizione di entrambi.

— il biopic che ha mostrato l’ambizione di entrambi. The Departed — vincitore di premi e riconoscimenti internazionali.

— vincitore di premi e riconoscimenti internazionali. Shutter Island — rivela il lato più oscuro e psicologico.

— rivela il lato più oscuro e psicologico. The Wolf of Wall Street — una delle performance più iconiche di DiCaprio.

— una delle performance più iconiche di DiCaprio. Killers of the Flower Moon (2023) — l’ultimo film uscito nelle sale.

Stato attuale del nuovo progetto e possibili tempistiche

Fonti di settore hanno spiegato che Scorsese non ha piani di produzione immediati per l’anno in corso. Nel migliore dei casi, le riprese potrebbero partire agli inizi del 2026.

Negli ultimi mesi, si è parlato anche di un cambiamento di DiCaprio su altri set. Ha infatti lasciato il biopic su Evel Knievel di Damien Chazelle, per motivi legati allo slittamento e alla priorità data a un possibile ritorno con Scorsese.

Altri lavori a cui Scorsese è legato

Il regista, oggi ottantaduenne, ha numerosi progetti in varie fasi di sviluppo. Tra i titoli più citati:

Home

Devil in the White City

The Life of Jesus

Sinatra

Midnight Vendetta

Una possibilità meno probabile: The Wager

Tra le ipotesi più concrete circola l’idea di un film sulla mafia hawaiana, progetto in sviluppo presso i 20th Century Studios della Disney, con nomi come Dwayne Johnson ed Emily Blunt associati al cast.

La strategia di DiCaprio per attirare grandi registi

Durante la promozione, l’attore ha spiegato il suo “metodo” per farsi notare da autori come Scorsese, Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino.

Persistenza nel farsi conoscere e nel mostrare interesse.

Una combinazione di talento e tempismo.

Passione per il cinema classico e studio continuo del linguaggio filmico.

Un pizzico di fortuna, secondo lo stesso attore.

DiCaprio ha ricordato che, da giovane, ha fatto sapere a Scorsese di essere disponibile, quando e se il regista avesse avuto bisogno di lui. Quella disponibilità e quel rispetto reciproco hanno dato il via a una lunga collaborazione.

Impatto di un nuovo film sulla carriera e sul mercato

Un settimo film DiCaprio-Scorsese attirerebbe grande attenzione internazionale. I fan, la critica e gli operatori dell’industria cinematografica seguirebbero ogni sviluppo con interesse. Inoltre, un progetto di questo calibro avrebbe un forte impatto promozionale per gli studi coinvolti.

In attesa di conferme ufficiali, ogni notizia sul possibile cast, la sceneggiatura o il calendario delle riprese viene analizzata e rilanciata dalle testate specializzate.

