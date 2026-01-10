Newsletter

E-bike rubata: Bosch rafforza il sistema antifurto e rende più difficile rivenderla

Di : Serena Gualtieri

Se segnali l'ebike come rubata, rivenderla diventa più difficile. Bosch rafforza il sistema antifurto
Bosch ha introdotto una funzione che cambia le regole per chi ruba o acquista ebike usate. Ora, non basta nascondere una bici o una batteria per mettere in circolo un mezzo rubato. Il nuovo sistema digitale segnala il furto e limita l’accesso ai servizi Bosch, rendendo il riutilizzo del veicolo molto più difficile.

Meccanismo di segnalazione: cosa succede quando segnali una ebike o una batteria

Il proprietario può registrare il furto direttamente dall’app. Da quel momento, l’elemento segnalato è contrassegnato in tutta l’infrastruttura Bosch.

  • Ogni componente è identificato tramite numero di serie.

  • La segnalazione è memorizzata su un registro centrale.

  • La rimozione della segnalazione è possibile solo dal profilo dell’utente registrato.

Se viene segnalata solo la batteria, anche quest’ultima entrerà nello stesso circuito di blocco. La funzione punta a proteggere sia il mezzo che i singoli componenti di valore.

Blocco dei servizi digitali: cosa viene disattivato

Una volta registrato il furto, Bosch impedisce l’accesso a molte funzioni chiave.

  • Nessun aggiornamento software over-the-air (OTA).

  • Assenza di modalità di guida personalizzate.

  • Nessuna integrazione con l’ecosistema Bosch.

  • Limitazioni nell’assistenza remota e nelle funzionalità connesse.

Il blocco è pensato per essere permanente fino a quando il proprietario non revoca la segnalazione.

Avvisi per acquirenti, rivenditori e centri assistenza

Chiunque tenti di collegare il mezzo all’app eBike Flow riceverà un avviso chiaro. Questo vale anche per i professionisti che usano gli strumenti diagnostici di Bosch.

  • Messaggi automatici che indicano la provenienza illecita.

  • Visualizzazione dei numeri di serie dei componenti coinvolti.

  • Notifica immediata durante gli interventi di manutenzione.

Questo sistema riduce il rischio che un ebike rubata venga venduta come usata senza controllo.

Funzionalità avanzate per flotte, sharing e noleggio

Le aziende che gestiscono flotte possono sfruttare strumenti dedicati per la sicurezza e il controllo.

  • ConnectModule: possibilità di disattivare l’assistenza del motore a distanza.

  • Interfaccia cloud per integrazione con sistemi di gestione flotte.

  • Controlli remoti per la riconsegna e il recupero dei mezzi.

Dati operativi a disposizione dei gestori

  • Livello di carica della batteria.

  • Autonomia stimata.

  • Posizione GPS, se attivata dall’utente.

  • Intervalli di manutenzione programmati.

  • Statistiche d’uso e report per analisi operative.

Perché questa misura può ridurre i furti e il mercato nero

La novità mira a incidere sul valore di rivendita dei mezzi rubati. Se una ebike non può ricevere aggiornamenti né servizi, perde attrattiva.

  • Minore domanda per mezzi senza connettività.

  • Più difficoltà a falsificare la provenienza con strumenti diagnostici.

  • Tracciabilità centralizzata dei componenti di valore.

Aspetti pratici per proprietari e operatori

I proprietari devono registrare il loro mezzo sul profilo Bosch per poter usare il meccanismo di segnalazione. Gli operatori professionali, invece, ricevono strumenti potenziati per la gestione quotidiana delle flotte.

  • Segnalazione rapida tramite app eBike Flow.

  • Revoca della segnalazione solo dal profilo registrato.

  • Accesso a funzionalità di controllo remoto per operatori autorizzati.

