Leonardo DiCaprio prime foto: baffuto e panciuto in what happens at night di Scorsese

Le prime immagini dal set hanno già scatenato curiosità: Leonardo DiCaprio appare irriconoscibile accanto a Jennifer Lawrence, trasformato dal trucco in una versione più rotonda e con baffi in vista. L’attesa per il nuovo progetto di Martin Scorsese cresce, tra suggestioni gotiche e un cast di alto profilo.

Immagini dal set: il look sorprendente di DiCaprio

Le foto diffuse mostrano un DiCaprio con un aspetto volutamente trasandato. Il trucco prostetico è evidente: baffi scuri e una silhouette arrotondata cambiano la percezione dell’attore.

Secondo le immagini scattate a Praga, dove le riprese sono iniziate a febbraio, il make-up punta a ridurre l’aura da star. L’effetto è quello di un uomo comune, segnato dall’età e dalla stanchezza.

Dettagli osservabili:

Giacca a vento scura e anello nuziale sul dito di DiCaprio.

Jennifer Lawrence con capelli castano naturali.

Scatti pubblicati su testate locali durante le riprese.

Il trucco prostetico serve a creare un contrasto netto con l’immagine pubblica degli attori.

Di cosa parla What Happens at Night: trama e atmosfera

Il nuovo film nasce dal romanzo di Peter Cameron e si presenta come un thriller con toni horror psicologici. Racconta la storia di una coppia americana che si reca in una cittadina europea remota per adottare un bambino.

Quello che doveva essere un percorso istituzionale prende una piega inquietante. Il tono è stato descritto come cupo e gotico, con un forte focus sulla tensione emotiva dei protagonisti.

Dettagli di produzione:

Prodotto da Apple Films.

Sceneggiatura firmata da Patrick Marber.

Ambiente europeo isolato come elemento chiave della suspense.

Cast principale e ruoli attesi sul set

Oltre a Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, il cast include nomi di rilievo che aggiungono peso drammatico al progetto.

Mads Mikkelsen

Patricia Clarkson

Jared Harris

La dinamica tra i due protagonisti sarà centrale: nel film interpretano una coppia intenzionata all’adozione, con tutte le difficoltà che ne derivano.

Perché il look conta nella caratterizzazione

La trasformazione fisica degli attori è parte del lavoro narrativo. Rendere DiCaprio meno “glamour” aiuta a far emergere fragilità e contrasti interiori.

In questo caso il make-up non è solo estetica, ma strumento per veicolare informazioni sul personaggio.

La collaborazione DiCaprio-Lawrence e il ritorno con Scorsese

Questa pellicola segna il ritorno di DiCaprio e Jennifer Lawrence sullo stesso set, dopo la loro apparizione in Don’t Look Up del 2021.

Per Lawrence è la prima collaborazione con Scorsese. Per DiCaprio è invece una nuova tappa in un rapporto professionale ormai storico.

Collaborazioni DiCaprio-Scorsese (selezione):

Gangs of New York (2002) The Aviator (2004) The Departed – Il bene e il male (2006) Shutter Island (2010) The Wolf of Wall Street (2013) Killers of the Flower Moon (2023)

Tra questi progetti, The Departed ha portato a Scorsese il premio Oscar come miglior regista e miglior film. DiCaprio, nel frattempo, si è aggiudicato l’Oscar come miglior attore per The Revenant.

In What Happens at Night i due attori tornano a interpretare ruoli legati da un vincolo familiare. Questa scelta alimenta le aspettative sul loro affiatamento drammatico.

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