Attore di Mission: Impossible collassa in pubblico, come sta ora

Ving Rhames è tornato a casa dopo un improvviso malore avvenuto mercoledì in un ristorante di North Hollywood. La notizia ha destato preoccupazione tra i fan, ma il suo agente ha rassicurato che l’attore ha ripreso contatto con l’entourage e ha perfino scherzato al telefono, segno che le sue condizioni non destano allarme immediato.

Dettagli sull’episodio al ristorante di North Hollywood

Secondo fonti locali, il 66enne è svenuto al suo tavolo al Granville, un ristorante molto frequentato nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e Rhames è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Il suo agente, Brad Kramer, ha spiegato a Variety che dopo le prime visite mediche l’attore è riuscito a parlare al telefono. Kramer ha raccontato che Rhames era lucido e ha anche preso con ironia l’accaduto.

Perché la notizia ha fatto il giro del web

Ving Rhames è una figura nota sia al grande pubblico che agli addetti ai lavori. La sua presenza negli ultimi decenni lo ha reso un volto familiare.

Età e carriera: ha 66 anni e una carriera che spazia dal cinema indipendente ai grandi blockbuster.

ha 66 anni e una carriera che spazia dal cinema indipendente ai grandi blockbuster. Presenza nel franchise: è l’unico interprete, insieme a Tom Cruise , ad aver partecipato a tutte le uscite della saga.

è l’unico interprete, insieme a , ad aver partecipato a tutte le uscite della saga. Ruolo iconico: interpreta l’hacker Luther Stickell, una figura centrale nell’universo di Mission: Impossible.

Il rapporto con Mission: Impossible e la popolarità

La saga ha consolidato il suo nome presso un pubblico globale. Rhames è spesso ricordato per il mix di forza e ironia che porta sullo schermo.

Ha partecipato a tutte le pellicole del franchise, contribuendo alla continuità del personaggio di Luther. Questa costanza lo ha reso uno dei protagonisti più riconosciuti della serie.

Attività recenti: dal ring alla televisione

Negli ultimi anni Rhames non si è fermato. Ha recitato in nuovi film e ha sperimentato anche la conduzione televisiva.

Progetti recenti e ruoli

Uppercut (2025) — film sulla boxe in cui ha avuto un ruolo significativo.

(2025) — film sulla boxe in cui ha avuto un ruolo significativo. The Dope Thief — miniserie che lo vede nuovamente in un progetto seriale.

— miniserie che lo vede nuovamente in un progetto seriale. Mission: Impossible – The Final Reckoning — il capitolo che pare chiudere la saga principale.

— il capitolo che pare chiudere la saga principale. History’s Deadliest With Ving Rhames — serie su History Channel in cui esplora calamità e disastri storici.

La collaborazione e i consigli di Tom Cruise

Durante la promozione della sua serie, Rhames ha parlato dei rapporti professionali con Tom Cruise. Ha ricordato le conversazioni fuori set come momenti utili per imparare.

Secondo Rhames, Cruise gli avrebbe trasmesso consigli pratici sul mestiere. Uno dei suggerimenti più utili riguarda l’atteggiamento da mantenere nell’industria: essere presenti e preparati, senza confondere la vita privata con il ruolo professionale.

Cosa aspettarsi: i prossimi film in uscita

Nonostante l’episodio recente, l’attore ha progetti in cantiere. Tra i titoli annunciati ci sono due pellicole che attirano attenzione per il cast:

The Mongoose — con Liam Neeson e Marisa Tomei.

— con Liam Neeson e Marisa Tomei. Painter — che vede la partecipazione di Walton Goggins.

Questi impegni confermano che Rhames resta una presenza attiva nel cinema americano.

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