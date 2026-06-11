Anthony Head morto: addio a Giles di Buffy l’ammazzavampiri

È morto a 72 anni Anthony Head, attore britannico il cui volto è diventato familiare a più generazioni. A dare l’annuncio sono state le figlie, che hanno spiegato come la scomparsa sia avvenuta per complicazioni legate a una polmonite, circondato dai suoi affetti.

La conferma della famiglia e le cause della morte

Emily e Daisy Head hanno reso pubblica la notizia, ricordando il padre con parole piene di affetto. Nel comunicato hanno sottolineato che Anthony si è spento serenamente, dopo che complicazioni respiratorie aggravate da una polmonite ne hanno compromesso le condizioni.

Le figlie hanno voluto anche ringraziare chi ha assistito l’attore e chi ha espresso vicinanza alla famiglia. Il dolore è grande, hanno scritto, ma i ricordi e i personaggi creati da Head resteranno vivi nel cuore del pubblico.

Rupert Giles: il personaggio che lo ha portato nell’immaginario collettivo

Per milioni di spettatori Anthony Head sarà sempre associato a un solo nome: Rupert Giles. Il bibliotecario e mentore di Buffy Summers ha contribuito a elevare la serie a fenomeno culturale tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila.

Giles non era solo una guida per i giovani protagonisti della serie. Era anche un ponte tra il mondo classico e quello contemporaneo della fantascienza televisiva. La parte ha consacrato Head come figura di riferimento per gli appassionati.

Un percorso artistico lungo oltre quattro decenni

La carriera di Anthony Head ha attraversato palcoscenici, set cinematografici e produzioni televisive. Nato a Camden Town nel 1954, si è formato nel teatro britannico, dove ha interpretato ruoli classici e cult.

Alcuni momenti chiave della carriera

Teatro: partecipazioni a produzioni shakesperiane e performance in musical iconici.

Rocky Horror Show: interprete nel cast londinese che contribuì a consolidare la sua fama teatrale.

Pubblicità: popolarità nel Regno Unito grazie allo spot della Nescafé Gold Blend negli anni Ottanta.

Televisione e cinema: ruoli memorabili in serie e film lungo tutta la sua vita professionale.

Tappe televisive e cinematografiche che hanno segnato il pubblico

Oltre a Buffy, Head ha interpretato personaggi che spaziano dal fantasy al dramma. La sua versatilità lo ha portato a comparire in produzioni di ampio respiro.

Serie: apparizioni in Merlin, Doctor Who e Little Britain.

Film: partecipazioni tra cui spicca la presenza in film biografici e drammatici.

Serie recenti: la generazione più giovane lo ha riscoperto grazie a Ted Lasso.

In Ted Lasso Head ha interpretato Rupert Mannion, figura affascinante e controversa, che ha mostrato un lato più moderno e ironico del suo talento.

Il rapporto con il pubblico e la vita privata

Le figlie hanno ricordato un uomo che amava profondamente il mestiere e che considerava ogni ruolo un privilegio. Nel corso degli anni Head ha spesso citato la fortuna di avere collaborato con colleghi straordinari.

La sua eredità artistica è fatta di ruoli che continuano a essere scoperti da nuove generazioni. Gli spettatori lo rimpiangeranno per la capacità di rendere credibili personaggi complessi e per il calore che portava nelle sue interpretazioni.

Eventi recenti e lutti personali

La scomparsa arriva a pochi mesi dalla perdita della sua compagna di lunga data, Sarah Fisher, deceduta alla fine del 2025. Questo doppio lutto ha segnato un periodo doloroso per la famiglia e per chi lo conosceva più da vicino.

La notizia ha raccolto messaggi di cordoglio da colleghi e fan in tutto il mondo. Social e testate internazionali hanno ricordato il suo contributo alla cultura pop e al teatro britannico.

Come verrà ricordato in futuro

Anthony Head lascia un catalogo di interpretazioni che continueranno a circolare su schermi e palcoscenici. I suoi personaggi, dal bibliotecario di Sunnydale all’ex proprietario di club calcistici, restano punti di riferimento.

Rivalutazione delle sue opere: nuove generazioni riscopriranno Buffy e Ted Lasso.

Omaggio del mondo del teatro: ricordi delle sue performance dal vivo.

Documentazioni e interviste: materiali che conserveranno la memoria della sua carriera.

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