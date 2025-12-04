Call of Duty diventa film: Paramount e Activision siglano l’accordo per il grande schermo

Paul Thomas Anderson ha condiviso la sua lista dei film che più lo hanno colpito nel 2025, sostenendo che la qualità cinematografica dell’anno è stata sottovalutata. Le sue osservazioni invitano a rivedere la percezione comune e offrono spunti utili per chi segue le nuove uscite.

I titoli che hanno conquistato il regista

Anderson non si è limitato a elogiare la propria opera. Ha citato diversi film di quest’anno come esempi di cinema vitale e sorprendente. Tra questi figura anche Una battaglia dopo l’altra, ma la lista comprende altri lavori che meritano attenzione.

Perché, secondo lui, il 2025 non è stato un anno negativo per il cinema

Il regista ha spiegato che la critica spesso premia il sensazionalismo anziché la qualità sottile. Ha poi indicato elementi ricorrenti che dimostrano invece una stagione ricca di idee.

Originalità : racconti con approcci narrativi diversi dalla norma.

: racconti con approcci narrativi diversi dalla norma. Sperimentazione visiva : regie e fotografia che osano senza essere autoreferenziali.

: regie e fotografia che osano senza essere autoreferenziali. Performance eccellenti: attori che hanno trovato ruoli complessi e memorabili.

Pellicole consigliate da Anderson: elenco e motivi

I film che ha voluto segnalare

Una battaglia dopo l’altra — il suo lavoro è naturalmente nella rosa, ma per ragioni di costruzione narrativa e scelte registiche.

— il suo lavoro è naturalmente nella rosa, ma per ragioni di costruzione narrativa e scelte registiche. Opere indipendenti che mostrano coraggio narrativo e budget contenuti.

Produzioni internazionali che hanno portato punti di vista nuovi sul pubblico globale.

Cosa colpisce in questi titoli

Secondo Anderson, la forza di molte uscite sta nella capacità di unire forma e contenuto in modo coerente. I film che cita non sono solo piacevoli da vedere, ma suggeriscono vie nuove al racconto cinematografico.

Impatto sulle tendenze del cinema e sul pubblico

Le osservazioni di Anderson offrono indicazioni su dove il cinema potrebbe muoversi nel prossimo futuro. I registi emergenti possono trarre spunto dalla varietà stilistica presente nel 2025.

Maggiore attenzione alle sceneggiature rischiose.

Accoglienza più favorevole verso la diversità dei linguaggi cinematografici.

Pubblico più curioso, disposto a scoprire opere meno commerciali.

Cosa cercare nelle prossime uscite

Se si vuole seguire il consiglio implicito del regista, conviene cercare film con ambizione artistica. Prestare attenzione ai festival, alle produzioni indipendenti e alle pellicole straniere può ampliare l’offerta personale di visione.

