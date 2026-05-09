Zerocalcare: postura sbagliata nella clip esclusiva di Generazione Fumetto

Il documentario che attraversa la nuova scena del fumetto italiano arriva nelle sale come evento imperdibile. Tra sketch maratona, interviste intime e prospettive di mercato, Generazione Fumetto offre uno sguardo ravvicinato su autori che oggi definiscono la cultura pop italiana.
Un film sulla rinascita del fumetto in Italia
Omar Rashid firma un ritratto che indaga linguaggi e trasformazioni. Il documentario mette sotto la lente il boom delle vendite e la contaminazione con altri media.
La regia esplora come il fumetto sia diventato strumento culturale e commerciale. Vengono messe a fuoco origini, influenze e possibili sviluppi futuri.
I protagonisti: le firme della nuova scena
Il film segue sette autori che rappresentano stili e approcci diversi. La narrazione alterna backstage e momenti creativi.
- Zerocalcare (Michele Rech) — voce ironica e partecipata, protagonista di momenti dove l’autobiografia incontra il comico.
- Giacomo Bevilacqua (Keison) — atmosfera poetica e tratto riconoscibile.
- Michael Rocchetti (Maicol & Mirco) — tono militante e satirico, storico duo del fumetto italiano.
- Simone Albrigi (Sio) — energia pop, ritmo veloce e humor visivo.
- Mirka Andolfo — stile internazionale, colori e narrazione moderna.
- Sara Pichelli — talento che porta il fumetto italiano sulle pagine globali.
- Rita Petruccioli — approccio personale e sperimentale alla parola disegnata.
Clip esclusiva: il racconto di Zerocalcare
Una scena del film mostra Zerocalcare mentre disegna e parla con leggerezza di un episodio curioso.
Racconta la critica di un’influencer che commentò la sua postura. Ha provato a seguire i consigli, ma la pratica quotidiana ha preso il sopravvento. Il frammento mette in luce il rapporto tra autore e pubblico.
Dal tavolo da disegno al mercato: come nasce un fumetto oggi
Il documentario non si limita ai ritratti individuali. Analizza anche l’ecosistema che circonda la produzione.
- Fanbase sempre più partecipative.
- Editoria e strategie di distribuzione in evoluzione.
- Critici, curatori e figure professionali che alimentano il settore.
Il racconto mostra fasi operative: dallo schizzo iniziale al prodotto finale. L’obiettivo è capire perché il fumetto è tornato al centro dell’attenzione.
Il successo degli ultimi dieci anni
Negli ultimi anni il fumetto italiano ha registrato una crescita costante nelle vendite. Alcuni autori sono diventati riferimenti per lettori giovani e adulti.
Il film documenta questo percorso attraverso interviste e scene di vita quotidiana. Si osservano sia le cifre del mercato sia le storie personali dietro i titoli di successo.
Proiezioni in sala: date e distribuzione
Generazione Fumetto sarà proiettato come evento speciale l’11, il 12 e il 13 maggio.
La distribuzione è curata da Trent Film in collaborazione con Valmyn. Le proiezioni includono clip inediti e materiali esclusivi tratti dal backstage.
Il passaggio in sala punta a creare un appuntamento per appassionati e nuovi lettori. Le date offrono un’opportunità per vedere il documentario su grande schermo.
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Martina Fabbri è una giornalista specializzata in cinema e serie TV. Analizza le produzioni con uno sguardo critico e un approccio accessibile, permettendo ai lettori di apprezzare le scelte artistiche dietro ogni opera. I suoi articoli valorizzano sia il cinema italiano sia le grandi produzioni internazionali.