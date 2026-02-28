Leonardo DiCaprio nel mirino di Nikki Glaser: monologo sulla sua fidanzata prima dei 30

Sul palco dei Golden Globes 2026 Nikki Glaser ha scatenato risate e qualche imbarazzo con un monologo tagliente che ha preso di mira, tra gli altri, Leonardo DiCaprio. Una serata al Beverly Hilton diventata palcoscenico di battute sul look, sulla vita privata e su un’intervista d’archivio che ha fatto sorridere la platea.

Il monologo al Beverly Hilton che ha fatto parlare

Nikki Glaser ha aperto la serata con un tono irriverente. Ha elogiato le performance del cast di Una battaglia dopo l’altra. Poi ha rivolto le sue frecciate proprio a Leonardo DiCaprio.

Ha scherzato sull’ acconciatura dell’attore.

dell’attore. Ha sottolineato la sua carriera costellata di successi.

Ha mescolato ammirazione e ironia, con il pubblico in visibilio.

La battuta sulle relazioni: età e gossip al centro

La risata più fragorosa è arrivata quando Glaser ha collegato i traguardi professionali di DiCaprio alla giovane età delle sue fidanzate. Il commento ha fatto riferimento all’attuale relazione con la modella italiana Vittoria Ceretti, 27 anni.

La battuta ha evocato un tema ricorrente nei tabloid: il fatto che alcune sue ex relazioni si siano interrotte dopo che le partner avevano superato i 25 anni.

La curiosa citazione dell’intervista di Teen Beat

Per suscitare ancora più ilarità, Glaser ha evocato un’intervista d’epoca. Ha detto di aver trovato pochi dettagli personali su DiCaprio. Quindi ha tirato fuori un riferimento al passato.

La linea della battuta

Secondo la comica, l’intervista più approfondita risale al 1991.

Il tema citato era il cibo preferito dell’attore.

dell’attore. La risposta ironica: «Pasta, pasta e ancora pasta?» ha fatto scattare il sorriso di DiCaprio.

L’attore ha reagito con un cenno e un dito rivolto alla comica, segno che la presa in giro era stata capita e accettata con sportività.

Il cast trionfante e i momenti sul palco

Una battaglia dopo l’altra è stato uno dei grandi protagonisti della serata. Il film ha conquistato più statuette, tra cui quella per il miglior film commedia o musical.

Glaser ha elogiato la giovane stella Chase Infiniti e ha ricordato il lavoro della premiata Teyana Taylor come miglior attrice non protagonista.

Sean Penn, moda e un’immagine audace

La conduzione non ha risparmiato battute neppure per Sean Penn. Glaser lo ha presentato con ironia, citando il personaggio interpretato nella pellicola.

Ha scherzato sull’aspetto e sull’immagine pubblica di Penn, arrivando a definirlo con una metafora insolita: una sexy borsa di pelle. Il commento ha suscitato risate e qualche reazione tra gli ospiti.

A livello di premi, Penn era in corsa come miglior attore non protagonista. Alla fine la statuetta è andata a Stellan Skarsgård per Sentimental Value.

Reazioni in sala e dettagli che restano

La serata ha alternato applausi, risate e momenti di imbarazzo bonario. La telecamera ha spesso inquadrato i protagonisti, catturando sorrisi nervosi e battute accettate.

DiCaprio è apparso sorridente e rilassato.

Il pubblico ha apprezzato lo spirito satirico della conduttrice.

I premi hanno consacrato alcuni protagonisti della stagione.

