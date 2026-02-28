Borse Got Bag sostenibili dalla plastica raccolta in mare

Got Bag trasforma i rifiuti plastici delle coste in prodotti di design resistenti. Nato nel 2018, il progetto coniuga raccolta locale, innovazione nei materiali e pratiche produttive tracciabili. In pochi anni è passato da un singolo zaino a un brand internazionale certificato B Corp, con una fondazione attiva in Indonesia.
Un modello operativo che parte dalla spiaggia
La strategia di Got Bag agisce su più fronti. Non si limita a raccogliere plastica. Integra infrastrutture, formazione e controllo della filiera.
- Raccolta diretta di rifiuti costieri.
- Costruzione di sistemi locali per la gestione dei rifiuti.
- Programmi educativi nelle comunità.
- Monitoraggio e tracciabilità dell’impatto ambientale.
Questo approccio vuole ridurre le cause dell’inquinamento, non solo la sua manifestazione. La trasparenza è centrale: ogni fase è pensata per essere verificabile.
RE:NYNET: il nylon che nasce dalle reti da pesca
Al cuore dei prodotti c’è un materiale riciclato studiato per durare. RE:NYNET è un nylon rigenerato da reti da pesca dismesse.
Caratteristiche del materiale
- Resistenza simile al nylon vergine.
- Leggerezza e tacto morbido.
- Adatto all’uso quotidiano, progettato per durare.
Il processo trasforma scarti difficili da smaltire in una materia prima pregiata. Così la plastica da rifiuto diventa una risorsa funzionale e di valore.
Design e funzionalità: la Moon Bag Ruffle
La Moon Bag Ruffle è l’esempio di come estetica e sostenibilità possano convivere. Il modello sfrutta il comportamento del tessuto per creare pieghe morbide.
- Silhouette fluida e contemporanea.
- Struttura pensata per l’uso giornaliero.
- Realizzata in RE:NYNET per garantire durata.
La collezione Ruffle offre la Moon Bag e versioni Tote, entrambe pensate per essere pratiche e riconoscibili. Sono tornate alcune tonalità bestseller e sono state introdotte nuove varianti colore.
Filiera tracciabile e certificazioni che contano
Got Bag sottolinea l’importanza di misurare l’impatto. Le certificazioni internazionali rafforzano questa scelta.
- B Corp per trasparenza e responsabilità.
- Standard di produzione controllati.
- Report sull’impatto ambientale disponibili per verifica.
Il risultato è una proposta di valore che unisce qualità, responsabilità e design. Non si tratta di mera comunicazione, ma di procedure replicabili.
Come si trasforma la plastica in un accessorio
Il percorso dalla costa alla borsa comprende più tappe. Ogni fase è documentata per garantire responsività e tracciabilità.
- Raccolta dei rifiuti lungo le coste.
- Selezione e pulizia del materiale.
- Rigenerazione delle reti in fibra di nylon.
- Progettazione e produzione dei modelli.
- Distribuzione con focus sulla qualità e durabilità.
Questa catena di valore mette in equilibrio impatto sociale, ambientale e qualità del prodotto.
Impatto sociale: formazione e progetti in Indonesia
La presenza della fondazione in Indonesia è parte integrante del progetto. Supporta attività di raccolta e avvia programmi educativi.
- Progetti di sensibilizzazione nelle scuole.
- Creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere.
- Investimenti in infrastrutture per la gestione dei rifiuti.
Il brand punta a convertire piccoli gesti in cambiamenti più ampi. Singolarmente si è una goccia, insieme si diventa un oceano.
Perché scegliere una borsa riciclata?
Acquistare prodotti come la Moon Bag Ruffle significa sostenere un ciclo virtuoso. Non è solo moda sostenibile; è una scelta che favorisce la riduzione dei rifiuti marini.
- Supporto a iniziative locali.
- Materiali con tracciabilità dimostrata.
- Prodotti pensati per durare nel tempo.
Dettagli pratici e caratteristiche delle collezioni
Le linee Got Bag uniscono estetica e funzionalità. Ecco alcuni aspetti che emergono confrontando i modelli.
- Design urbano ma resistente agli usi quotidiani.
- Varianti colore studiate per la stagione.
- Opzioni per chi cerca capi versatili e sostenibili.
Risorse e approfondimenti correlati
Per chi vuole esplorare analoghe transizioni dalla natura alla città, esistono collaborazioni e progetti nel mondo della moda e dell’outdoor che stanno sperimentando soluzioni simili.
Articoli simili
- Salomon nomina Heikki Salonen direttore creativo
- Moon Boot x adidas: collaborazione tech-sportswear tra futuro e streetwear
- Salomon XT-Quest OAMC: scarpe che segnano il ritorno al trail tech delle origini
- James Van Der Beek, scomparsa: Hollywood e i fan lo ricordano, crowdfunding supera 1 milione
- Mickey Rourke rischia lo sfratto, lanciata raccolta fondi per salvarlo
Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.