Borse Got Bag sostenibili dalla plastica raccolta in mare

Got Bag trasforma i rifiuti plastici delle coste in prodotti di design resistenti. Nato nel 2018, il progetto coniuga raccolta locale, innovazione nei materiali e pratiche produttive tracciabili. In pochi anni è passato da un singolo zaino a un brand internazionale certificato B Corp, con una fondazione attiva in Indonesia.

Un modello operativo che parte dalla spiaggia

La strategia di Got Bag agisce su più fronti. Non si limita a raccogliere plastica. Integra infrastrutture, formazione e controllo della filiera.

Raccolta diretta di rifiuti costieri.

Costruzione di sistemi locali per la gestione dei rifiuti.

Programmi educativi nelle comunità.

Monitoraggio e tracciabilità dell’impatto ambientale.

Questo approccio vuole ridurre le cause dell’inquinamento, non solo la sua manifestazione. La trasparenza è centrale: ogni fase è pensata per essere verificabile.

RE:NYNET: il nylon che nasce dalle reti da pesca

Al cuore dei prodotti c’è un materiale riciclato studiato per durare. RE:NYNET è un nylon rigenerato da reti da pesca dismesse.

Caratteristiche del materiale

Resistenza simile al nylon vergine.

Leggerezza e tacto morbido.

Adatto all’uso quotidiano, progettato per durare.

Il processo trasforma scarti difficili da smaltire in una materia prima pregiata. Così la plastica da rifiuto diventa una risorsa funzionale e di valore.

Design e funzionalità: la Moon Bag Ruffle

La Moon Bag Ruffle è l’esempio di come estetica e sostenibilità possano convivere. Il modello sfrutta il comportamento del tessuto per creare pieghe morbide.

Silhouette fluida e contemporanea.

Struttura pensata per l’uso giornaliero.

Realizzata in RE:NYNET per garantire durata.

La collezione Ruffle offre la Moon Bag e versioni Tote, entrambe pensate per essere pratiche e riconoscibili. Sono tornate alcune tonalità bestseller e sono state introdotte nuove varianti colore.

Filiera tracciabile e certificazioni che contano

Got Bag sottolinea l’importanza di misurare l’impatto. Le certificazioni internazionali rafforzano questa scelta.

B Corp per trasparenza e responsabilità.

Standard di produzione controllati.

Report sull’impatto ambientale disponibili per verifica.

Il risultato è una proposta di valore che unisce qualità, responsabilità e design. Non si tratta di mera comunicazione, ma di procedure replicabili.

Come si trasforma la plastica in un accessorio

Il percorso dalla costa alla borsa comprende più tappe. Ogni fase è documentata per garantire responsività e tracciabilità.

Raccolta dei rifiuti lungo le coste. Selezione e pulizia del materiale. Rigenerazione delle reti in fibra di nylon. Progettazione e produzione dei modelli. Distribuzione con focus sulla qualità e durabilità.

Questa catena di valore mette in equilibrio impatto sociale, ambientale e qualità del prodotto.

Impatto sociale: formazione e progetti in Indonesia

La presenza della fondazione in Indonesia è parte integrante del progetto. Supporta attività di raccolta e avvia programmi educativi.

Progetti di sensibilizzazione nelle scuole.

Creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere.

Investimenti in infrastrutture per la gestione dei rifiuti.

Il brand punta a convertire piccoli gesti in cambiamenti più ampi. Singolarmente si è una goccia, insieme si diventa un oceano.

Perché scegliere una borsa riciclata?

Acquistare prodotti come la Moon Bag Ruffle significa sostenere un ciclo virtuoso. Non è solo moda sostenibile; è una scelta che favorisce la riduzione dei rifiuti marini.

Supporto a iniziative locali.

Materiali con tracciabilità dimostrata.

Prodotti pensati per durare nel tempo.

Dettagli pratici e caratteristiche delle collezioni

Le linee Got Bag uniscono estetica e funzionalità. Ecco alcuni aspetti che emergono confrontando i modelli.

Design urbano ma resistente agli usi quotidiani.

Varianti colore studiate per la stagione.

Opzioni per chi cerca capi versatili e sostenibili.

