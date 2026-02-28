Newsletter

Borse Got Bag sostenibili dalla plastica raccolta in mare

Aggiornato il :

Di : Davide Caruso

Le borse di Got Bag nascono dal mare
Got Bag trasforma i rifiuti plastici delle coste in prodotti di design resistenti. Nato nel 2018, il progetto coniuga raccolta locale, innovazione nei materiali e pratiche produttive tracciabili. In pochi anni è passato da un singolo zaino a un brand internazionale certificato B Corp, con una fondazione attiva in Indonesia.

Un modello operativo che parte dalla spiaggia

La strategia di Got Bag agisce su più fronti. Non si limita a raccogliere plastica. Integra infrastrutture, formazione e controllo della filiera.

  • Raccolta diretta di rifiuti costieri.

  • Costruzione di sistemi locali per la gestione dei rifiuti.

  • Programmi educativi nelle comunità.

  • Monitoraggio e tracciabilità dell’impatto ambientale.

Questo approccio vuole ridurre le cause dell’inquinamento, non solo la sua manifestazione. La trasparenza è centrale: ogni fase è pensata per essere verificabile.

RE:NYNET: il nylon che nasce dalle reti da pesca

Al cuore dei prodotti c’è un materiale riciclato studiato per durare. RE:NYNET è un nylon rigenerato da reti da pesca dismesse.

Caratteristiche del materiale

  • Resistenza simile al nylon vergine.

  • Leggerezza e tacto morbido.

  • Adatto all’uso quotidiano, progettato per durare.

Il processo trasforma scarti difficili da smaltire in una materia prima pregiata. Così la plastica da rifiuto diventa una risorsa funzionale e di valore.

Design e funzionalità: la Moon Bag Ruffle

La Moon Bag Ruffle è l’esempio di come estetica e sostenibilità possano convivere. Il modello sfrutta il comportamento del tessuto per creare pieghe morbide.

  • Silhouette fluida e contemporanea.

  • Struttura pensata per l’uso giornaliero.

  • Realizzata in RE:NYNET per garantire durata.

La collezione Ruffle offre la Moon Bag e versioni Tote, entrambe pensate per essere pratiche e riconoscibili. Sono tornate alcune tonalità bestseller e sono state introdotte nuove varianti colore.

Filiera tracciabile e certificazioni che contano

Got Bag sottolinea l’importanza di misurare l’impatto. Le certificazioni internazionali rafforzano questa scelta.

  • B Corp per trasparenza e responsabilità.

  • Standard di produzione controllati.

  • Report sull’impatto ambientale disponibili per verifica.

Il risultato è una proposta di valore che unisce qualità, responsabilità e design. Non si tratta di mera comunicazione, ma di procedure replicabili.

Come si trasforma la plastica in un accessorio

Il percorso dalla costa alla borsa comprende più tappe. Ogni fase è documentata per garantire responsività e tracciabilità.

  1. Raccolta dei rifiuti lungo le coste.

  2. Selezione e pulizia del materiale.

  3. Rigenerazione delle reti in fibra di nylon.

  4. Progettazione e produzione dei modelli.

  5. Distribuzione con focus sulla qualità e durabilità.

Questa catena di valore mette in equilibrio impatto sociale, ambientale e qualità del prodotto.

Impatto sociale: formazione e progetti in Indonesia

La presenza della fondazione in Indonesia è parte integrante del progetto. Supporta attività di raccolta e avvia programmi educativi.

  • Progetti di sensibilizzazione nelle scuole.

  • Creazione di posti di lavoro nelle comunità costiere.

  • Investimenti in infrastrutture per la gestione dei rifiuti.

Il brand punta a convertire piccoli gesti in cambiamenti più ampi. Singolarmente si è una goccia, insieme si diventa un oceano.

Perché scegliere una borsa riciclata?

Acquistare prodotti come la Moon Bag Ruffle significa sostenere un ciclo virtuoso. Non è solo moda sostenibile; è una scelta che favorisce la riduzione dei rifiuti marini.

  • Supporto a iniziative locali.

  • Materiali con tracciabilità dimostrata.

  • Prodotti pensati per durare nel tempo.

Dettagli pratici e caratteristiche delle collezioni

Le linee Got Bag uniscono estetica e funzionalità. Ecco alcuni aspetti che emergono confrontando i modelli.

  • Design urbano ma resistente agli usi quotidiani.

  • Varianti colore studiate per la stagione.

  • Opzioni per chi cerca capi versatili e sostenibili.

Risorse e approfondimenti correlati

Per chi vuole esplorare analoghe transizioni dalla natura alla città, esistono collaborazioni e progetti nel mondo della moda e dell’outdoor che stanno sperimentando soluzioni simili.

