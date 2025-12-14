Newsletter

Kirsten Dunst rifiuta il sequel di Ragazze nel pallone: lasciare le cose belle dove sono

Di : Martina Fabbri

Kirsten Dunst chiude le porte al sequel di Ragazze nel pallone: "Lasciate le cose belle dove sono"
Kirsten Dunst chiude la porta a un ritorno nel film che ha definito un’epoca delle teen comedy. Con parole nette e senza mezzi termini, l’attrice ha rifiutato l’ipotesi di riprendere il ruolo che la rese celebre nel 2000.

Kirsten Dunst rifiuta il ritorno: le parole dell’attrice

Intervistata da Entertainment Tonight, Dunst ha escluso l’idea di partecipare a un nuovo capitolo di Ragazze nel pallone. Ha spiegato di preferire lasciare intatti i ricordi legati al film.

Un no pratico e deciso

Secondo l’attrice non ha senso tornare a indossare l’uniforme da cheerleader. Ha anche scartato l’ipotesi di partecipare dietro le quinte come produttrice.

  • Motivazione personale: vuole conservare l’immagine originale del film.

  • Scelta creativa: non si vede in ruoli diversi come quello dell’allenatrice.

  • Attitudine dichiarata: ha risposto con fermezza senza lasciare margini di ripensamento.

Perché il film resta un cult e cosa significherebbe un sequel

Il film del 2000, conosciuto in Italia come Ragazze nel pallone, ha lasciato il segno per lo sguardo sulle cheerleader liceali e per i conflitti tra squadre rivali.

La protagonista, Torrance Shipman, scopre che le coreografie della sua squadra erano state sottratte a un team rivale. Questa scoperta genera il conflitto centrale della storia.

Il successo e gli sviluppi successivi

Dal lungometraggio sono nati diversi spin-off nel corso degli anni. Tuttavia, Dunst è apparsa solo nell’originale, contribuendo a farne un riferimento generazionale.

Il possibile ‘legacy sequel’ e il punto di vista del regista

Il regista Peyton Reed in passato non aveva escluso del tutto un seguito. Ha parlato della possibilità di un sequel che riporti sullo schermo i protagonisti originali.

Reed ha suggerito che, a distanza di due decenni, la storia verrebbe raccontata da un’angolazione diversa. Ha inoltre riconosciuto l’apporto creativo di Gabrielle Union.

  • Peyton Reed: ha manifestato interesse per un progetto che coinvolga il cast storico.

  • Gabrielle Union: considerata una fonte di idee significative per un eventuale seguito.

  • Prospettiva creativa: un “legacy sequel” permetterebbe di esplorare temi maturati col tempo.

La posizione dell’attrice nel tempo e le reazioni

Nel corso del 2024 Dunst era sembrata meno netta sull’argomento. Negli ultimi commenti però ha chiarito la sua distanza dall’idea di un ritorno.

La discussione intorno a un sequel rimane viva tra fan e addetti ai lavori. Alcuni vedono valore nel recuperare i protagonisti; altri preferiscono lasciare intatto il film originale.

