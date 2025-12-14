Kirsten Dunst rifiuta il sequel di Ragazze nel pallone: lasciare le cose belle dove sono

Kirsten Dunst chiude la porta a un ritorno nel film che ha definito un’epoca delle teen comedy. Con parole nette e senza mezzi termini, l’attrice ha rifiutato l’ipotesi di riprendere il ruolo che la rese celebre nel 2000.
Kirsten Dunst rifiuta il ritorno: le parole dell’attrice
Intervistata da Entertainment Tonight, Dunst ha escluso l’idea di partecipare a un nuovo capitolo di Ragazze nel pallone. Ha spiegato di preferire lasciare intatti i ricordi legati al film.
Un no pratico e deciso
Secondo l’attrice non ha senso tornare a indossare l’uniforme da cheerleader. Ha anche scartato l’ipotesi di partecipare dietro le quinte come produttrice.
- Motivazione personale: vuole conservare l’immagine originale del film.
- Scelta creativa: non si vede in ruoli diversi come quello dell’allenatrice.
- Attitudine dichiarata: ha risposto con fermezza senza lasciare margini di ripensamento.
Perché il film resta un cult e cosa significherebbe un sequel
Il film del 2000, conosciuto in Italia come Ragazze nel pallone, ha lasciato il segno per lo sguardo sulle cheerleader liceali e per i conflitti tra squadre rivali.
La protagonista, Torrance Shipman, scopre che le coreografie della sua squadra erano state sottratte a un team rivale. Questa scoperta genera il conflitto centrale della storia.
Il successo e gli sviluppi successivi
Dal lungometraggio sono nati diversi spin-off nel corso degli anni. Tuttavia, Dunst è apparsa solo nell’originale, contribuendo a farne un riferimento generazionale.
Il possibile ‘legacy sequel’ e il punto di vista del regista
Il regista Peyton Reed in passato non aveva escluso del tutto un seguito. Ha parlato della possibilità di un sequel che riporti sullo schermo i protagonisti originali.
Reed ha suggerito che, a distanza di due decenni, la storia verrebbe raccontata da un’angolazione diversa. Ha inoltre riconosciuto l’apporto creativo di Gabrielle Union.
- Peyton Reed: ha manifestato interesse per un progetto che coinvolga il cast storico.
- Gabrielle Union: considerata una fonte di idee significative per un eventuale seguito.
- Prospettiva creativa: un “legacy sequel” permetterebbe di esplorare temi maturati col tempo.
La posizione dell’attrice nel tempo e le reazioni
Nel corso del 2024 Dunst era sembrata meno netta sull’argomento. Negli ultimi commenti però ha chiarito la sua distanza dall’idea di un ritorno.
La discussione intorno a un sequel rimane viva tra fan e addetti ai lavori. Alcuni vedono valore nel recuperare i protagonisti; altri preferiscono lasciare intatto il film originale.
