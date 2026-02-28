Xiaomi powerbank sottile per iPhone 17 Pro: arriva anche un tracker simile ad AirTag

Xiaomi torna alla carica con accessori pensati per gli utenti Apple: un powerbank estremamente sottile studiato per agganciarsi agli iPhone più recenti e un piccolo localizzatore che vuole competere con l’AirTag. Le immagini e le descrizioni diffuse finora mostrano prodotti con linee pulite e funzioni mirate a chi cerca praticità in mobilità.
Powerbank ultrapiatto: design e compatibilità con i nuovi iPhone
Xiaomi punta su un powerbank dal profilo ridottissimo, pensato per restare aderente al retro degli smartphone. Il punto di forza è lo spessore minimo, che lo rende facile da infilare in una tasca o in una custodia.
- Attacco magnetico per mantenere il dispositivo saldamente collegato.
- Compatibilità studiata per iPhone 17 Pro e modelli con MagSafe.
- Materiali leggeri e finiture curate, per un look vicino agli accessori Apple.
Ricarica e praticità d’uso
La ricarica wireless semplifica la vita senza cavi ingombranti. Alcune versioni offrono anche porte fisiche per caricare altri dispositivi.
- Ricarica on-the-go, senza dover scollegare lo smartphone.
- Indicatori LED per lo stato della batteria.
- Compatibilità con custodie sottili, salvo eccezioni.
Il localizzatore “alla AirTag”: cosa offre Xiaomi
Il mini-tracker di Xiaomi riprende il concetto alla base degli AirTag. È piccolo, leggero e progettato per essere agganciato a chiavi, borse o zaini.
- Bluetooth a basso consumo per un’autonomia più lunga.
- Dimensioni compatte per un’installazione discreta.
- App dedicata per la localizzazione su mappa e per la riproduzione di un suono.
Funzioni smart e sicurezza
Oltre alla localizzazione, il tracker può integrare funzioni di anti-smarrimento e notifiche quando l’oggetto si allontana.
- Notifiche push su telefono in caso di separazione dall’oggetto.
- Possibile integrazione con una rete comunitaria per ritrovare oggetti lontani.
- Opzioni per limitare la condivisione della posizione e tutelare la privacy.
Prezzo, disponibilità e mercato
Le mosse di Xiaomi mirano a offrire alternative a prezzi competitivi rispetto agli accessori Apple. La strategia punta su rapporto qualità-prezzo e su un ecosistema più aperto.
- Gamma di prezzo presumibilmente più aggressiva rispetto ai concorrenti.
- Disponibilità iniziale su mercati selezionati, seguita da lancio globale.
- Offerte combinate probabili per acquirenti che scelgono più accessori.
Perché questi prodotti possono interessare utenti iPhone
Chi possiede un iPhone cerca spesso soluzioni che coniughino stile e funzionalità. Xiaomi risponde proponendo accessori sottili e pratici, compatibili con l’esperienza Apple ma a prezzi diversi.
- Design discreto per chi ama l’eleganza minimal.
- Praticità per chi viaggia o lavora fuori casa.
- Alternative per chi vuole mantenere più dispositivi carichi senza sacrificare portabilità.
Serena Gualtieri è una giornalista specializzata in tecnologia e innovazione digitale. Racconta le tendenze high-tech, dall’intelligenza artificiale agli oggetti connessi, fino alla cybersicurezza. I suoi articoli rendono le innovazioni comprensibili e utili ai lettori.