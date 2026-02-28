Xiaomi powerbank sottile per iPhone 17 Pro: arriva anche un tracker simile ad AirTag

Xiaomi torna alla carica con accessori pensati per gli utenti Apple: un powerbank estremamente sottile studiato per agganciarsi agli iPhone più recenti e un piccolo localizzatore che vuole competere con l’AirTag. Le immagini e le descrizioni diffuse finora mostrano prodotti con linee pulite e funzioni mirate a chi cerca praticità in mobilità.

Powerbank ultrapiatto: design e compatibilità con i nuovi iPhone

Xiaomi punta su un powerbank dal profilo ridottissimo, pensato per restare aderente al retro degli smartphone. Il punto di forza è lo spessore minimo, che lo rende facile da infilare in una tasca o in una custodia.

Attacco magnetico per mantenere il dispositivo saldamente collegato.

per mantenere il dispositivo saldamente collegato. Compatibilità studiata per iPhone 17 Pro e modelli con MagSafe.

Materiali leggeri e finiture curate, per un look vicino agli accessori Apple.

Ricarica e praticità d’uso

La ricarica wireless semplifica la vita senza cavi ingombranti. Alcune versioni offrono anche porte fisiche per caricare altri dispositivi.

Ricarica on-the-go, senza dover scollegare lo smartphone.

Indicatori LED per lo stato della batteria.

Compatibilità con custodie sottili, salvo eccezioni.

Il localizzatore “alla AirTag”: cosa offre Xiaomi

Il mini-tracker di Xiaomi riprende il concetto alla base degli AirTag. È piccolo, leggero e progettato per essere agganciato a chiavi, borse o zaini.

Bluetooth a basso consumo per un’autonomia più lunga.

per un’autonomia più lunga. Dimensioni compatte per un’installazione discreta.

App dedicata per la localizzazione su mappa e per la riproduzione di un suono.

Funzioni smart e sicurezza

Oltre alla localizzazione, il tracker può integrare funzioni di anti-smarrimento e notifiche quando l’oggetto si allontana.

Notifiche push su telefono in caso di separazione dall’oggetto.

Possibile integrazione con una rete comunitaria per ritrovare oggetti lontani.

Opzioni per limitare la condivisione della posizione e tutelare la privacy.

Prezzo, disponibilità e mercato

Le mosse di Xiaomi mirano a offrire alternative a prezzi competitivi rispetto agli accessori Apple. La strategia punta su rapporto qualità-prezzo e su un ecosistema più aperto.

Gamma di prezzo presumibilmente più aggressiva rispetto ai concorrenti.

Disponibilità iniziale su mercati selezionati, seguita da lancio globale.

Offerte combinate probabili per acquirenti che scelgono più accessori.

Perché questi prodotti possono interessare utenti iPhone

Chi possiede un iPhone cerca spesso soluzioni che coniughino stile e funzionalità. Xiaomi risponde proponendo accessori sottili e pratici, compatibili con l’esperienza Apple ma a prezzi diversi.

Design discreto per chi ama l’eleganza minimal.

Praticità per chi viaggia o lavora fuori casa.

Alternative per chi vuole mantenere più dispositivi carichi senza sacrificare portabilità.

