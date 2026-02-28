Newsletter

Connettersi

Xiaomi powerbank sottile per iPhone 17 Pro: arriva anche un tracker simile ad AirTag

Aggiornato il :

|

Di : Serena Gualtieri

Xiaomi strizza l’occhio a Apple: ha un powerbank super sottile per gli iPhone 17 Pro e un “AirTag”
WhatsApp

Xiaomi torna alla carica con accessori pensati per gli utenti Apple: un powerbank estremamente sottile studiato per agganciarsi agli iPhone più recenti e un piccolo localizzatore che vuole competere con l’AirTag. Le immagini e le descrizioni diffuse finora mostrano prodotti con linee pulite e funzioni mirate a chi cerca praticità in mobilità.

Powerbank ultrapiatto: design e compatibilità con i nuovi iPhone

Xiaomi punta su un powerbank dal profilo ridottissimo, pensato per restare aderente al retro degli smartphone. Il punto di forza è lo spessore minimo, che lo rende facile da infilare in una tasca o in una custodia.

  • Attacco magnetico per mantenere il dispositivo saldamente collegato.

  • Compatibilità studiata per iPhone 17 Pro e modelli con MagSafe.

  • Materiali leggeri e finiture curate, per un look vicino agli accessori Apple.

Ricarica e praticità d’uso

La ricarica wireless semplifica la vita senza cavi ingombranti. Alcune versioni offrono anche porte fisiche per caricare altri dispositivi.

  • Ricarica on-the-go, senza dover scollegare lo smartphone.

  • Indicatori LED per lo stato della batteria.

  • Compatibilità con custodie sottili, salvo eccezioni.

Il localizzatore “alla AirTag”: cosa offre Xiaomi

Il mini-tracker di Xiaomi riprende il concetto alla base degli AirTag. È piccolo, leggero e progettato per essere agganciato a chiavi, borse o zaini.

  • Bluetooth a basso consumo per un’autonomia più lunga.

  • Dimensioni compatte per un’installazione discreta.

  • App dedicata per la localizzazione su mappa e per la riproduzione di un suono.

Funzioni smart e sicurezza

Oltre alla localizzazione, il tracker può integrare funzioni di anti-smarrimento e notifiche quando l’oggetto si allontana.

  • Notifiche push su telefono in caso di separazione dall’oggetto.

  • Possibile integrazione con una rete comunitaria per ritrovare oggetti lontani.

  • Opzioni per limitare la condivisione della posizione e tutelare la privacy.

Prezzo, disponibilità e mercato

Le mosse di Xiaomi mirano a offrire alternative a prezzi competitivi rispetto agli accessori Apple. La strategia punta su rapporto qualità-prezzo e su un ecosistema più aperto.

  • Gamma di prezzo presumibilmente più aggressiva rispetto ai concorrenti.

  • Disponibilità iniziale su mercati selezionati, seguita da lancio globale.

  • Offerte combinate probabili per acquirenti che scelgono più accessori.

Perché questi prodotti possono interessare utenti iPhone

Chi possiede un iPhone cerca spesso soluzioni che coniughino stile e funzionalità. Xiaomi risponde proponendo accessori sottili e pratici, compatibili con l’esperienza Apple ma a prezzi diversi.

  • Design discreto per chi ama l’eleganza minimal.

  • Praticità per chi viaggia o lavora fuori casa.

  • Alternative per chi vuole mantenere più dispositivi carichi senza sacrificare portabilità.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Batterie allo stato solido: la svolta potrebbe dipendere dal catodo

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly