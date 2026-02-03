Olimpiadi Milano Cortina 2026: Laura Pausini superospite alla cerimonia di apertura

Laura Pausini sarà tra le grandi protagoniste della serata inaugurale dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. L’appuntamento del 6 febbraio allo Stadio San Siro promette spettacolo, musica e forte visibilità internazionale.
Laura Pausini: il ruolo della cantante nella cerimonia di apertura
La popstar italiana è stata confermata come superospite per la cerimonia di apertura. L’esibizione avverrà davanti a un pubblico globale e a migliaia di spettatori sugli spalti.
La partecipazione di Laura Pausini punta a unire il respiro internazionale della manifestazione con il patrimonio culturale italiano.
Il concept centrale: perché è stato scelto “Armonia”
Il tema che guiderà la serata è Armonia. È un’idea pensata per raccontare l’incontro tra passato e presente.
- Dialogo tra tradizione e contemporaneo.
- Sintesi di identità italiana e vocazione globale.
- Spazio alla musica come linguaggio universale.
La voce come elemento simbolico
La voce di Pausini rappresenterà uno dei momenti emotivi dello show. L’intento è creare un ponte tra culture diverse attraverso la musica.
Produzione e regia: il progetto firmato Balich Wonder Studio
La cerimonia è curata da Balich Wonder Studio, realtà nota per eventi scenografici e simbolici su scala internazionale.
Lo scopo è realizzare un evento dal forte impatto visivo e narrativo. Spettacolo, tecnologia e cultura si intrecceranno per un racconto pensato su più livelli.
Ospiti internazionali: Mariah Carey e altri nomi attesi
Accanto a Pausini è già confermata la partecipazione di Mariah Carey. La presenza di star internazionali conferma la volontà di attrarre l’attenzione globale.
- Scelte artistiche mirate a massimizzare l’impatto mediatico.
- Bilanciamento tra talenti italiani e artisti stranieri.
- Eventi pensati per un pubblico televisivo e digitale mondiale.
Cosa aspettarsi in termini di copertura televisiva e interesse del pubblico
L’apertura dei Giochi si candida a essere uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno.
La combinazione di nomi famosi, tema evocativo e produzione ambiziosa è studiata per raggiungere un vasto bacino di spettatori in Italia e all’estero.
Dove trovare informazioni ufficiali e aggiornamenti sulla cerimonia
Tutte le informazioni relative alla scaletta e agli ospiti saranno pubblicate dal Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026.
- Dettagli tecnici e logistici sul sito ufficiale.
- Aggiornamenti sulla programmazione e sulle dirette televisive.
- Materiale stampa e comunicati ufficiali per i media.
