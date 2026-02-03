Newsletter

Connettersi

Olimpiadi Milano Cortina 2026: Laura Pausini superospite alla cerimonia di apertura

Aggiornato il :

|

Di : Enrico Valiani

Laura Pausini superospite alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026
WhatsApp

Laura Pausini sarà tra le grandi protagoniste della serata inaugurale dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. L’appuntamento del 6 febbraio allo Stadio San Siro promette spettacolo, musica e forte visibilità internazionale.

Laura Pausini: il ruolo della cantante nella cerimonia di apertura

La popstar italiana è stata confermata come superospite per la cerimonia di apertura. L’esibizione avverrà davanti a un pubblico globale e a migliaia di spettatori sugli spalti.

La partecipazione di Laura Pausini punta a unire il respiro internazionale della manifestazione con il patrimonio culturale italiano.

Il concept centrale: perché è stato scelto “Armonia”

Il tema che guiderà la serata è Armonia. È un’idea pensata per raccontare l’incontro tra passato e presente.

  • Dialogo tra tradizione e contemporaneo.

  • Sintesi di identità italiana e vocazione globale.

  • Spazio alla musica come linguaggio universale.

La voce come elemento simbolico

La voce di Pausini rappresenterà uno dei momenti emotivi dello show. L’intento è creare un ponte tra culture diverse attraverso la musica.

Produzione e regia: il progetto firmato Balich Wonder Studio

La cerimonia è curata da Balich Wonder Studio, realtà nota per eventi scenografici e simbolici su scala internazionale.

Lo scopo è realizzare un evento dal forte impatto visivo e narrativo. Spettacolo, tecnologia e cultura si intrecceranno per un racconto pensato su più livelli.

Ospiti internazionali: Mariah Carey e altri nomi attesi

Accanto a Pausini è già confermata la partecipazione di Mariah Carey. La presenza di star internazionali conferma la volontà di attrarre l’attenzione globale.

  • Scelte artistiche mirate a massimizzare l’impatto mediatico.

  • Bilanciamento tra talenti italiani e artisti stranieri.

  • Eventi pensati per un pubblico televisivo e digitale mondiale.

Cosa aspettarsi in termini di copertura televisiva e interesse del pubblico

L’apertura dei Giochi si candida a essere uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno.

La combinazione di nomi famosi, tema evocativo e produzione ambiziosa è studiata per raggiungere un vasto bacino di spettatori in Italia e all’estero.

Dove trovare informazioni ufficiali e aggiornamenti sulla cerimonia

Tutte le informazioni relative alla scaletta e agli ospiti saranno pubblicate dal Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026.

  • Dettagli tecnici e logistici sul sito ufficiale.

  • Aggiornamenti sulla programmazione e sulle dirette televisive.

  • Materiale stampa e comunicati ufficiali per i media.

Articoli simili

Vota questo articolo
WhatsApp
Vedi anche  Santo Ianni nuovo singolo Bring: l'amore quotidiano passa dalla lista della spesa

Lascia un commento

Share to...
BlueskyBufferCopyFlipboardHacker NewsLineLinkedInMastodonMessengerMixPinterestPrintRedditSMSTelegramThreadsTumblrVKWhatsAppXingYummly