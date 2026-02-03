Olimpiadi Milano Cortina 2026: Laura Pausini superospite alla cerimonia di apertura

Laura Pausini sarà tra le grandi protagoniste della serata inaugurale dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. L’appuntamento del 6 febbraio allo Stadio San Siro promette spettacolo, musica e forte visibilità internazionale.

Laura Pausini: il ruolo della cantante nella cerimonia di apertura

La popstar italiana è stata confermata come superospite per la cerimonia di apertura. L’esibizione avverrà davanti a un pubblico globale e a migliaia di spettatori sugli spalti.

La partecipazione di Laura Pausini punta a unire il respiro internazionale della manifestazione con il patrimonio culturale italiano.

Il concept centrale: perché è stato scelto “Armonia”

Il tema che guiderà la serata è Armonia. È un’idea pensata per raccontare l’incontro tra passato e presente.

Dialogo tra tradizione e contemporaneo.

Sintesi di identità italiana e vocazione globale.

Spazio alla musica come linguaggio universale.

La voce come elemento simbolico

La voce di Pausini rappresenterà uno dei momenti emotivi dello show. L’intento è creare un ponte tra culture diverse attraverso la musica.

Produzione e regia: il progetto firmato Balich Wonder Studio

La cerimonia è curata da Balich Wonder Studio, realtà nota per eventi scenografici e simbolici su scala internazionale.

Lo scopo è realizzare un evento dal forte impatto visivo e narrativo. Spettacolo, tecnologia e cultura si intrecceranno per un racconto pensato su più livelli.

Ospiti internazionali: Mariah Carey e altri nomi attesi

Accanto a Pausini è già confermata la partecipazione di Mariah Carey. La presenza di star internazionali conferma la volontà di attrarre l’attenzione globale.

Scelte artistiche mirate a massimizzare l’impatto mediatico.

Bilanciamento tra talenti italiani e artisti stranieri.

Eventi pensati per un pubblico televisivo e digitale mondiale.

Cosa aspettarsi in termini di copertura televisiva e interesse del pubblico

L’apertura dei Giochi si candida a essere uno degli appuntamenti televisivi più seguiti dell’anno.

La combinazione di nomi famosi, tema evocativo e produzione ambiziosa è studiata per raggiungere un vasto bacino di spettatori in Italia e all’estero.

Dove trovare informazioni ufficiali e aggiornamenti sulla cerimonia

Tutte le informazioni relative alla scaletta e agli ospiti saranno pubblicate dal Comitato Organizzatore di Milano Cortina 2026.

Dettagli tecnici e logistici sul sito ufficiale.

Aggiornamenti sulla programmazione e sulle dirette televisive.

Materiale stampa e comunicati ufficiali per i media.

