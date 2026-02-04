Sanremo 2026: Laura Pausini co-conduttrice con Carlo Conti, annuncio ufficiale al Tg1

La notizia è ormai confermata: Laura Pausini affiancherà Carlo Conti come co-conduttrice alla 76ª edizione del Festival di Sanremo. La coppia guiderà la manifestazione dal palco del Teatro Ariston, in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2 dal 24 al 28 febbraio 2026.

Annuncio ufficiale e prime indicazioni sulla programmazione

La conferma è arrivata durante l’edizione delle 20:00 del TG1, dove Carlo Conti ha reso pubblica la notizia. Ha ringraziato Laura per l’immediata disponibilità e ha definito la collaborazione un motivo di grande soddisfazione.

Date e modalità di trasmissione

Quando: 24–28 febbraio 2026.

Dove: Teatro Ariston, Sanremo.

Trasmissione: in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2.

Il ruolo di Laura Pausini e il suo ritorno all’Ariston

Per Pausini si tratta di un ritorno importante sul palco ligure, ma in una veste nuova. Negli anni Novanta partecipò come concorrente; in seguito è stata ospite in più occasioni. Questa volta non sarà soltanto un nome fra gli ospiti.

Anni Novanta: le prime apparizioni come giovane artista.

2001–2022: più partecipazioni come superospite.

2026: prima esperienza come co-conduttrice per tutte le serate.

Il suo coinvolgimento coprirà tutte le cinque serate, un impegno stabile che segna una novità rispetto alle presenze isolate degli ultimi anni.

Chi si alternerà con loro: rumor, nomi e retroscena

Conti ha anticipato che ogni serata vedrà la presenza di altri co-conduttori e co-conduttrici. I dettagli non sono ancora ufficiali e la lista dei nomi resta in evoluzione.

Negli scorsi mesi sono stati fatti diversi nomi, molti collegati al mondo dei grandi show televisivi. Tra le ipotesi emerse sui media:

Andrea Delogu

Barbara D’Urso

Altri volti legati a programmi di intrattenimento

Tuttavia, alcune notizie recenti su cambi di palinsesto e programmi Rai rendono la situazione incerta. Per ora la Rai mantiene un profilo riservato sulle eventuali presenze serali.

Le parole di Pausini: emozione e gratitudine

Laura Pausini ha commentato la nomina via social con emozione. Ha ricordato le sue radici artistiche e quanto Sanremo abbia contato nella sua carriera.

Ha espresso riconoscenza verso Carlo Conti, spiegando che la sua stima reciproca ha contribuito a superare dubbi e paure. Ha parlato di attesa mista a felicità all’idea di condividere il palco con lui.

Ha definito l’esperienza un ritorno carico di orgoglio e commozione e ha promesso di dare il massimo per essere all’altezza di un palco che considera fondamentale per la sua vita artistica.

Cosa aspettarsi dalle serate e dal clima sul palco

Con una coppia di conduttori che unisce esperienza televisiva e carisma musicale, il festival punta a bilanciare spettacolo e contenuto musicale. L’alternanza di ospiti serali dovrebbe creare variazioni continue nel ritmo delle puntate.

Spettacolo: momenti di intrattenimento affidati ai co-conduttori serali.

Musica: competizione e ospiti internazionali.

Interazione: presenza simultanea sui canali tv, streaming e radio.

