Mick Herron resta un convinto pessimista, nonostante il successo di Slow Horses

Mick Herron racconta la propria carriera con la calma di chi ha vissuto una lunga trasformazione. Da pendolare e autore serale è diventato l’ideatore di Slow Horses, la saga che ha conquistato lettori e spettatori. In questa intervista emergono lavoro, ispirazioni, politica e la curiosità per il personaggio più controverso della sua opera: Jackson Lamb.

Mick Herron: dalla vita da pendolare alla scrittura professionale

Negli anni in cui lavorava fuori dal mondo della letteratura, Herron sfruttava i viaggi in treno per riflettere sulle trame. Non scriveva durante gli spostamenti. Ma quei momenti di pensiero erano fondamentali. Quando è passato a scrivere a tempo pieno, ha dovuto reinventare il suo ritmo.

Come è cambiato il processo creativo

Prima: idee sedimentate durante il pendolarismo.

Ora: ricerca di tempi lunghi per lasciare maturare i pensieri.

Regola personale: non forzare la scrittura, aspettare il momento giusto.

Herron dice che la quantità quotidiana di parole non è aumentata molto. Il tempo di riflessione resta essenziale quanto la scrittura effettiva.

Routine quotidiana: spazio di lavoro e abitudini dello scrittore

Ha mantenuto la disciplina. Lavora in un appartamento vicino al vecchio ufficio. Arriva la mattina, accende il portatile e prepara un caffè.

Gran parte della giornata è dedicata alla lettura.

La scrittura arriva a piccoli passi.

La costanza batte l’urgenza.

Per Herron la quotidianità è il serbatoio delle storie. Non servono orari fissi, ma una presenza quotidiana al lavoro.

Lo spostamento tematico: dal crime allo spionaggio dopo il 7 luglio 2005

L’esperienza degli attentati del 7 luglio a Londra ha cambiato la percezione degli eventi pubblici. Herron ricorda la confusione dei trasporti fermi e la consapevolezza di essere un semplice testimone.

Quella giornata gli ha aperto la porta verso storie in cui la violenza collettiva è un fatto che accade, non sempre spiegabile.

Perché il terrorismo entra nei suoi libri

Non sempre c’è bisogno di spiegare ogni motivazione.

Molte persone sono testimoni, non protagonisti.

Questa prospettiva ha alimentato la sua scelta tematica.

Mick Herron e la politica britannica: perché Slow Horses sembra premonitore

Molti critici vedono nei romanzi di Herron anticipazioni della scena politica. Lui minimizza e parla di una forma di pessimismo creativo.

Non è un esperto di teoria politica. Legge narrativa. Ma osserva i titoli di giornale e immagina scenari estremi.

La Brexit e altri eventi gli sono sembrati possibili quando li ha immaginati sui suoi taccuini.

Il mondo d’ufficio nei romanzi: quanto c’è della sua esperienza

Herron ammette che la vita di ufficio lo ha sempre interessato. Non trasforma i colleghi in personaggi dettagliati. Preferisce descrivere dinamiche collettive.

I protagonisti di Slow Horses spesso sono persone che non volevano essere lì.

Le frustrazioni personali li hanno portati a ruoli marginali.

Questo crea tensioni e relazioni umane efficaci per la narrazione.

La routine lavorativa di ogni giorno è una fonte narrativa potente. Per Herron è più stimolante di un’immaginaria vita da spia.

Barbican e le ambientazioni: come ricreare Londra nei romanzi

Molti scenari di Slow Horses sono ispirati al Barbican. Anche se Herron non ci passa più ogni giorno, torna spesso nella zona per rinfrescare i ricordi.

La memoria di quei luoghi gli basta per mantenere l’ambientazione viva nei romanzi.

Televisione e adattamento: l’effetto di Slow Horses sul pubblico

L’adattamento televisivo ha portato visibilità alla saga. Herron apprezza l’interpretazione e il lavoro degli sceneggiatori.

Pro: l’atmosfera e i personaggi sono stati rispettati.

Contro: la celebrità visibile non è il suo interesse principale.

La notorietà attoriale pesa più su chi appare sullo schermo. Lo scrittore rimane spesso nell’ombra.

Tristezza e malinconia nei romanzi di spionaggio britannici

Molti protagonisti del genere sono cupi. Herron riconosce un tratto comune agli autori inglesi di spionaggio.

Non sa spiegare l’origine di questa inclinazione. Ironizza sul clima: «forse è colpa del meteo».

Per lui la tristezza è uno strumento narrativo. Ma nella vita personale sente soddisfazione e non identificazione con quei personaggi.

Jackson Lamb e Gary Oldman: personaggio, interprete e mistero

Jackson Lamb è diventato l’immagine pubblica della saga. Herron è sorpreso che un personaggio tanto sgradevole sia così amato.

Molte frasi dure pronunciate da Lamb nascondono autodisprezzo. E una storia interiore che rimane spesso non detta.

Il passato di Lamb: quanto saperne di più?

Alcune informazioni sul passato del personaggio sono già emerse nei romanzi. Herron non esclude di svelarne altre in futuro.

L’enigma funziona: i personaggi spesso guadagnano fascino restando in parte misteriosi.

Influenze letterarie: cosa legge Mick Herron oggi

Herron legge molta narrativa. Recentemente ha terminato la lettura di Philip Pullman e ne loda la forza narrativa.

Consiglia titoli che superano le categorie di età e che mostrano una carriera letteraria coerente e potente.

Predilige opere capaci di condensare un’intera vita creativa.

Apprezza libri che funzionano per ragazzi e adulti insieme.

