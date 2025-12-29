Bernardo Bertolucci: documentario su Rai 3 stasera racconta la sua generazione

Giovedì 11 settembre, in prima serata, Rai porta sullo schermo un ritratto cinematografico che cerca di ricomporre una stagione creativa unica. Il documentario racconta la figura di Bernardo Bertolucci e il gruppo di giovani cineasti che hanno segnato la storia del cinema italiano.

Dettagli di trasmissione e produzione

Il film sarà trasmesso su Rai 3 in prima serata. La regia è firmata da Marco Spagnoli e la produzione vede coinvolte Minerva Pictures e Arte, con la collaborazione di Rai documentari. Questo passaggio televisivo segue la presentazione del documentario in diversi festival.

Che cosa racconta il documentario

La nostra magnifica ossessione esplora il percorso artistico di un gruppo di creativi animati da una comune passione per il cinema. Grazie a materiali di repertorio rari ed inediti, lo spettatore può seguire fasi di lavoro, prove, discussioni e momenti privati che hanno costruito il mito.

Il racconto non è solo biografico. Mette a fuoco il rapporto tra un Maestro e i suoi collaboratori. Emergono successi, contrasti e la dedizione che ha trasformato idee complesse in immagini memorabili.

Immagini, archivi e valore storico

Il documentario basa la sua forza sulle immagini d’archivio. Questi spezzoni offrono:

scorci di backstage mai visti;

prove filmate e appunti di lavorazione;

interviste d’epoca e registrazioni informali.

Nel montaggio, i materiali inediti diventano chiave per comprendere le trasformazioni culturali a partire dagli anni Sessanta. Il film prova a ricostruire il contesto storico in cui sono nate quelle opere rivoluzionarie.

Chi parla nel film: voci e testimonianze

La voce narrante del progetto si arricchisce di testimonianze dirette. Il regista pone al centro Bernardo Bertolucci, ma lascia spazio anche agli sguardi dei suoi collaboratori.

Artisti e collaboratori presenti

Vittorio Storaro

Gato Barbieri

Adriana Asti

Marisa Paredes

Dario Argento

Marco Bellocchio

Liliana Cavani

Daniele Luchetti

Vittorio Cecchi Gori

Stefania Sandrelli (partecipazione speciale)

Questi interventi ricostruiscono il lavoro di squadra, le tensioni creative e il clima umano che ha accompagnato produzioni come Il conformista e Novecento.

Un ritratto generazionale e culturale

Il film disegna il ritratto intimo di un’intera epoca. Non si limita a celebrare un regista, ma racconta le trasformazioni sociali e culturali del Novecento attraverso il cinema.

Il nucleo della narrazione è l’idea che la libertà creativa possa diventare strumento di comprensione storica. Le immagini di Bertolucci servono a ricordare come il cinema abbia interpretato e influenzato il mondo.

