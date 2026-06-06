Roma in musica: Daniele Silvestri guida sette giorni di eventi gratuiti

Roma si prepara a una settimana di musica diffusa: dal 7 al 13 giugno 2026 una nuova rassegna invade piazze, parchi e quartieri con concerti, incontri e performance aperte a tutti. L’evento mira a creare collegamenti tra centro e periferia e a dare visibilità alle realtà musicali della città.
Il calendario esteso: date e obiettivi della manifestazione
Dal 7 al 13 giugno si svolge la prima edizione di Roma in Musica. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale e ha la direzione artistica di Daniele Silvestri.
L’intento è consolidare un appuntamento annuale dedicato alla musica. Gli appuntamenti sono pensati per essere accessibili e gratuiti.
Parata inaugurale: dalla partenza a Piazza Navona
La settimana si apre domenica 7 giugno con una parata che attraverserà la città.
La partenza è prevista da Piazza Mastai, con musicisti, studenti e cittadinanza provenienti dai 15 Municipi di Roma. Il corteo culminerà a Piazza Navona.
Bande e formazioni in marcia
- Samba Precario
- Cecafumo
- Altrabanda
- Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale
Queste realtà musicali accompagneranno il passaggio ufficiale che inaugura la manifestazione.
Piazza Navona come hub culturale e mediatico
Per buona parte della settimana, Piazza Navona diventerà la piazza principale per incontri, dirette e presentazioni.
Le attività comprendono dirette radiofoniche, talk, playlist e presentazioni editoriali curate dallo staff artistico.
Ospiti confermati nei giorni clou
- 8 giugno: Sergio Cammariere
- 9 giugno: Tosca
- 10 giugno: Stefano Fresi
- 11 giugno: Max Gazzè
Musica diffusa: eventi in tutti i Municipi e coinvolgimento delle scuole
L’iniziativa si estende oltre il centro storico per raggiungere i quartieri.
In collaborazione con i Municipi, il programma include concerti, esibizioni e laboratori realizzati con scuole di musica e associazioni locali.
L’obiettivo è raccontare la pluralità delle esperienze musicali a Roma e favorire reti tra professionisti e realtà amatoriali.
Gran finale al Parco Schuster: jam session e partecipazione
Sabato 13 giugno la rassegna si chiude con una giornata corale al Parco Schuster.
La mattina e il pomeriggio ospiteranno sessioni aperte ai musicisti delle scuole coinvolte.
In serata Daniele Silvestri salirà sul palco per guidare una performance collettiva. Previsto anche un focus sulla scena rap romana.
Biglietti, accesso e aggiornamenti sul programma
Tutti gli eventi di Roma in Musica sono ad ingresso libero e gratuito.
Il calendario dettagliato verrà aggiornato progressivamente sui canali ufficiali di Roma Capitale.
Organizzazione e partner
- Promotore: Roma Capitale — Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria
- Coordinamento: Dipartimento Attività Culturali
- Co-organizzazione: OTR Live
- Sponsor ufficiali: Toyota (Official Sponsor), TIM, BIP Group
- Radio ufficiale: Dimensione Suono Roma
- Coordinamento organizzativo: Zètema Progetto Cultura
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Enrico Valiani è un giornalista appassionato di musica contemporanea. Specializzato in nuovi artisti e tendenze emergenti, racconta le voci che trasformano il panorama musicale italiano e internazionale. Con uno stile chiaro e coinvolgente, aiuta i lettori a scoprire e comprendere le evoluzioni della musica di oggi.