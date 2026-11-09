Prima che diventasse un’icona estetica, quel testo sui muri di Manhattan era uno stratagemma per interrompere il flusso urbano e costringere il passante a leggere. Oggi SAMO© ritorna con nuova energia grazie all’iniziativa di Al Diaz e a una capsule collection realizzata insieme allo studio britannico DARKCIRCLE® per D’Stassi Art.

Rinascita del marchio SAMO: arte di strada che parla al presente

SamO nacque come gesto rapido e testuale, pensato per convertire il graffito in messaggio. Con Al Diaz e Jean-Michel Basquiat, quelle locuzioni brevi persero la firma tradizionale per concentrarsi sul pensiero.

Oggi la scelta di riproporre SAMO in capi d’abbigliamento e opere è un’operazione che riattiva quella funzione comunicativa.

La capsule collection: capi, numeri e dettagli distintivi

La collaborazione per SAMO riunisce abbigliamento e oggetti d’arte. Tra i pezzi principali troviamo:

La capsule include felpe numerate, T‑shirt limitate e pezzi con interventi manuali.

felpe con grafiche e slogan storici;

la giacca chore realizzata in soli 5 esemplari;

realizzata in soli 5 esemplari; la T-shirt bianca Intervention , limitata a 25 pezzi;

, limitata a 25 pezzi; stampe, tote bag e arazzi che reinterpretano simboli della collezione.

Questi articoli non si limitano a stampare immagini. Molti capi presentano interventi manuali direttamente dell’artista.

Messaggi e simboli ricorrenti

Le frasi di SAMO restano il cuore del progetto. Frasi brevi e cariche di ironia criticano l’omologazione e il consumismo. Tra i slogan riemerge AS AN END 2 MASS PRODUCED INDIVIDUALITY, che conserva una forte valenza politica e poetica.

Quando una felpa riapre una storia: l’effetto Kid Cudi

Un’immagine ha riportato il tema alla ribalta: Kid Cudi, mentre si preparava a interpretare Basquiat nel film JEAN, è stato fotografato con una felpa SAMO firmata da Diaz.

Quel gesto ha trasformato un capo in un segnale. Ha ricordato che la vicenda di SAMO non è solo storia d’arte, ma anche patrimonio culturale condiviso.

La mostra a Londra: SAMO: TRANSATLANTICATION e interventi pubblici

La rassegna personale di Diaz, SAMO: TRANSATLANTICATION, ha inaugurato il progetto nel Regno Unito. La mostra lega tele nuove a elementi presi dalla segnaletica della metropolitana newyorkese.

Interventi pubblici e murale portano SAMO nelle strade di Shoreditch durante la mostra.

Fuori dalla galleria, un murale e alcuni interventi in strada portano il lavoro nei quartieri di Shoreditch. Tre fotografie documentano la permanenza di Diaz a Londra.

Dal muro al tessuto: arte pubblica che diventa guardaroba

Il passaggio dalla parete al capo avviene senza snaturare il contenuto. La capsule è pensata per essere letta e discussa nello spazio pubblico, come i graffiti originari.

I grandi arazzi ripropongono il tema Individuality e una bandiera americana rimodellata con teschi e lettering frammentato.

e una bandiera americana rimodellata con teschi e lettering frammentato. Le opere su tela dialogano con pezzi concepiti per l’ambiente urbano.

Perché SAMO continua a interessare il pubblico e il mercato

Il progetto unisce memoria storica e attualità. Riproporre slogan urbani su felpe e t-shirt avvicina l’arte a chi non frequenta le istituzioni. Allo stesso tempo, la produzione limitata consolida il valore collezionistico.

La collaborazione con DARKCIRCLE® e D’Stassi Art spinge questo principio: non si tratta di mere reinterpretazioni estetiche, ma di una riattivazione del linguaggio nato per comunicare in strada.

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