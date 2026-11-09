Nicole Kidman guida un nuovo thriller psicologico in prima serata su Rai 3: “Holland”, diretto da Mimi Cave, mette in scena una comunità apparentemente ordinata che nasconde verità inquietanti. La storia intreccia sospetti con tensione e un tocco di commedia nera, e trasporta lo spettatore in un’indagine che altera le certezze della protagonista.

Trama: i segreti che emergono dietro la vita perfetta

Nancy è un’insegnante che vive nella cittadina di Holland, Michigan. La vita domestica sembra normale: un marito affermato, amicizie consolidate e una routine rassicurante. Ma il dubbio nasce quando Nancy percepisce che qualcosa non torna nel comportamento del coniuge.

Nancy: la vita domestica che nasconde dubbi e sospetti.

Da sospetto di tradimento, la vicenda evolve in un’indagine personale. Nancy si rivolge a un collega per ottenere risposte. Tra i due nasce un’intesa che complica la situazione. Col passare delle scoperte, quello che appare come un problema matrimoniale si trasforma in un mistero dalla piega sempre più oscura.

Dal sospetto alla scoperta di una realtà inquietante

L’indagine assume contorni inaspettati. Segreti di coppia si sovrappongono a possibili risvolti criminali. Ogni indizio mette in discussione l’immagine che Nancy aveva costruito della propria esistenza. La narrazione punta sul progressivo sgretolamento delle apparenze.

Cast principale: star internazionali e personaggi chiave

Il film si regge su interpreti di primo piano e ruoli ben delineati.

Nicole Kidman interpreta Nancy, la protagonista al centro dell’indagine emotiva e investigativa.

interpreta Nancy, la protagonista al centro dell’indagine emotiva e investigativa. Gael García Bernal è Dave, il collega e confidente che intreccia con Nancy un rapporto ambiguo.

è Dave, il collega e confidente che intreccia con Nancy un rapporto ambiguo. Matthew Macfadyen veste i panni di Fred, il marito dal profilo pubblico rassicurante ma dall’intimità sospetta.

La dinamica tra questi tre personaggi alimenta tensioni e rivelazioni. Le recitazioni mettono in luce fragilità, menzogne e contraddizioni.

La regia di Mimi Cave e il tono del racconto

A dirigere è Mimi Cave, nota per aver miscelato tensione e percezioni disturbanti. Anche in “Holland” la regia gioca sull’ambiguità dei gesti e su un umorismo nero che affila il thriller. La scelta stilistica enfatizza il contrasto tra facciata sociale e verità nascosta.

Ambientazione e temi: la cittadina olandese del Michigan

La location non è solo sfondo. Holland, nel Michigan, porta con sé una forte eredità olandese. Tradizioni, cerimonie e un senso di ordine sociale diventano elementi narrativi.

Holland, Michigan: l’ambientazione che mescola tradizione e apparente normalità.

Identità comunitaria: la conformità e il rispetto delle apparenze sono motori della tensione.

la conformità e il rispetto delle apparenze sono motori della tensione. Apparenza vs realtà: il film esplora come le convenzioni possano nascondere contraddizioni profonde.

il film esplora come le convenzioni possano nascondere contraddizioni profonde. Genere ibrido: drama domestico, thriller psicologico e commedia nera si mescolano per sorprendere lo spettatore.

Perché guardare “Holland”: punti di forza

La presenza di Nicole Kidman , interprete capace di sfumature sottili tra empatia e inquietudine.

, interprete capace di sfumature sottili tra empatia e inquietudine. Una sceneggiatura che trasforma un sospetto personale in un caso dai risvolti inquietanti.

Un’atmosfera che alterna normalità domestica e inquietudine crescente.

Programmazione TV e dove vederlo in streaming

“Holland” va in onda stasera, venerdì 9 ottobre, alle 21.20 su Rai 3. La pellicola è proposta in prima visione televisiva e sarà disponibile anche su RaiPlay.

La durata del film è di circa 108 minuti. L’orario di chiusura previsto è intorno alle 23:10, salvo variazioni di palinsesto.

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