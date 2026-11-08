Dior Natale 2024: nuova collezione e idee regalo di lusso

Per le feste del 2026 Dior cambia registro e sceglie l’animazione come linguaggio principale per raccontare la sua eredità. Il corto combina moda, cinema e illustrazione classica per costruire un racconto notturno che mette al centro la creatività della Maison e l’incontro immaginario con una diva del passato.

Un film d’animazione per il Natale: la novità di Dior

Il progetto porta il titolo Christian Dior’s Night in Color e segna una collaborazione tra la Maison e il regista francese Sylvain Chomet. Sotto la direzione creativa di Jonathan Anderson, la casa di moda punta su un cortometraggio che vuole essere più di una semplice campagna.

Schizzi e storyboard che ricordano la lavorazione di un cortometraggio d’animazione.

La scelta è chiara: tradurre il patrimonio visivo di Dior in un linguaggio narrativo e illustrato, capace di parlare a utenti digitali e amanti delle vetrine fisiche.

La trama reinventata: una telefonata da Hollywood e la sfida del colore

La storia immaginata si svolge a Parigi, in una fredda notte del 1949. All’indirizzo simbolo della Maison arriva una chiamata che prova a cambiare il corso delle cose.

Una celebrità di Hollywood chiede un abito per un film che abbandona il bianco e nero. Da qui nasce una corsa contro il tempo, con atelier e sarte al lavoro per creare un modello che resista al passaggio al colore.

Simboli animati: gli oggetti e le figure che rappresentano la Maison

Nella narrazione gli elementi della storia Dior diventano protagonisti. Ogni oggetto racconta un pezzo di memoria e si muove nello spazio come un personaggio.

Tre api , omaggio alle sarte e al soprannome affettuoso che Dior usava per le sue collaboratrici.

, omaggio alle sarte e al soprannome affettuoso che Dior usava per le sue collaboratrici. Una sedia Médaillon , richiamo al design classico e alla storia dell’atelier.

, richiamo al design classico e alla storia dell’atelier. Una stella portafortuna, che veglia sulla notte e sul destino del vestito.

Tecnica e artigianato: l’animazione disegnata a mano

Metodo e ispirazioni d’epoca

Chomet ha evitato gli effetti digitali più moderni. Ha riscoperto tecniche degli anni Quaranta, con personaggi ritagliati e animati separatamente.

Un lavoro che somiglia alla sartoria

Il processo richiede centinaia di ore: i singoli elementi vengono assemblati su fondali diversi. Il risultato somiglia molto a un capo d’alta moda, costruito con gesti invisibili ma precisi.

L’artigianato delle sarte: dettagli e cuciture che richiamano il processo sartoriale.

Il cast vocale: nomi dal cinema e dalla cultura pop

La voce dei protagonisti rafforza il tono cinematografico del corto, trasformando il progetto in un incontro tra mondi diversi.

Robert Pattinson è il narratore.

è il narratore. Louis Garrel presta la voce a Christian Dior.

presta la voce a Christian Dior. Camille Cottin interpreta Marlene Dietrich.

interpreta Marlene Dietrich. Josh O’Connor è la sedia Médaillon.

è la sedia Médaillon. LaKeith Stanfield dà voce al regista hollywoodiano Ron.

dà voce al regista hollywoodiano Ron. Nine d’Urso, Greta Lee e Nadia Tereszkiewicz sono le tre api.

e sono le tre api. Rihanna diventa la stella portafortuna.

Dalla pellicola alle vetrine: un progetto multiplatform

Il corto non resta confinato allo schermo. I personaggi e le scenografie saranno adattati per le vetrine Dior in tutto il mondo.

In contemporanea uscirà una linea dedicata alle festività con capi, accessori e oggetti per la casa ispirati alle atmosfere del film.

Perché questa scelta parla della Maison

Con questo passo, Anderson e la Maison riscrivono il modo di comunicare il patrimonio Dior. L’animazione diventa strumento per valorizzare memoria, stile e artigianalità.

Il corto mette in scena non solo un abito, ma tutto il lavoro che sta dietro a una creazione: idee, rifiniture e gesti che appartengono alla storia dell’alta moda.

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