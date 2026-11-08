Dior Natale 2024: nuova collezione e idee regalo di lusso

Per le feste del 2026 Dior cambia registro e sceglie l’animazione come linguaggio principale per raccontare la sua eredità. Il corto combina moda, cinema e illustrazione classica per costruire un racconto notturno che mette al centro la creatività della Maison e l’incontro immaginario con una diva del passato.
Un film d’animazione per il Natale: la novità di Dior
Il progetto porta il titolo Christian Dior’s Night in Color e segna una collaborazione tra la Maison e il regista francese Sylvain Chomet. Sotto la direzione creativa di Jonathan Anderson, la casa di moda punta su un cortometraggio che vuole essere più di una semplice campagna.
La scelta è chiara: tradurre il patrimonio visivo di Dior in un linguaggio narrativo e illustrato, capace di parlare a utenti digitali e amanti delle vetrine fisiche.
La trama reinventata: una telefonata da Hollywood e la sfida del colore
La storia immaginata si svolge a Parigi, in una fredda notte del 1949. All’indirizzo simbolo della Maison arriva una chiamata che prova a cambiare il corso delle cose.
Una celebrità di Hollywood chiede un abito per un film che abbandona il bianco e nero. Da qui nasce una corsa contro il tempo, con atelier e sarte al lavoro per creare un modello che resista al passaggio al colore.
Simboli animati: gli oggetti e le figure che rappresentano la Maison
Nella narrazione gli elementi della storia Dior diventano protagonisti. Ogni oggetto racconta un pezzo di memoria e si muove nello spazio come un personaggio.
- Tre api, omaggio alle sarte e al soprannome affettuoso che Dior usava per le sue collaboratrici.
- Una sedia Médaillon, richiamo al design classico e alla storia dell’atelier.
- Una stella portafortuna, che veglia sulla notte e sul destino del vestito.
Tecnica e artigianato: l’animazione disegnata a mano
Metodo e ispirazioni d’epoca
Chomet ha evitato gli effetti digitali più moderni. Ha riscoperto tecniche degli anni Quaranta, con personaggi ritagliati e animati separatamente.
Un lavoro che somiglia alla sartoria
Il processo richiede centinaia di ore: i singoli elementi vengono assemblati su fondali diversi. Il risultato somiglia molto a un capo d’alta moda, costruito con gesti invisibili ma precisi.
Il cast vocale: nomi dal cinema e dalla cultura pop
La voce dei protagonisti rafforza il tono cinematografico del corto, trasformando il progetto in un incontro tra mondi diversi.
- Robert Pattinson è il narratore.
- Louis Garrel presta la voce a Christian Dior.
- Camille Cottin interpreta Marlene Dietrich.
- Josh O’Connor è la sedia Médaillon.
- LaKeith Stanfield dà voce al regista hollywoodiano Ron.
- Nine d’Urso, Greta Lee e Nadia Tereszkiewicz sono le tre api.
- Rihanna diventa la stella portafortuna.
Dalla pellicola alle vetrine: un progetto multiplatform
Il corto non resta confinato allo schermo. I personaggi e le scenografie saranno adattati per le vetrine Dior in tutto il mondo.
In contemporanea uscirà una linea dedicata alle festività con capi, accessori e oggetti per la casa ispirati alle atmosfere del film.
Perché questa scelta parla della Maison
Con questo passo, Anderson e la Maison riscrivono il modo di comunicare il patrimonio Dior. L’animazione diventa strumento per valorizzare memoria, stile e artigianalità.
Il corto mette in scena non solo un abito, ma tutto il lavoro che sta dietro a una creazione: idee, rifiniture e gesti che appartengono alla storia dell’alta moda.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.