Vans e Travis Barker tornano insieme con una nuova capsule punk: scarpe e abbigliamento skate

Travis Barker e Vans rinnovano un legame che nasce tra skatepark e punk. Dalle strade di Fontana alla ribalta mondiale, il batterista dei Blink-182 firma una nuova capsule che fonde heritage californiano e stile DIY.

Vans x Travis Barker: la capsule e le parole chiave

Al centro della collezione c’è la rivisitazione della Old Skool. Il modello riprende linee classiche e le aggiorna con dettagli legati alla storia personale di Barker. La proposta abbraccia sneakers e capi d’abbigliamento che puntano su autenticità e cultura skate.

Caratteristiche principali delle sneakers

Colore: versione predominantemente bianca.

versione predominantemente bianca. Grafica: emblema “ Dues Paid ” sulla tomaia.

emblema “ ” sulla tomaia. Elementi distintivi: motivo a filo spinato lungo il foxing.

motivo a filo spinato lungo il foxing. Materiali: tomaia in canvas e lacci in cotone.

tomaia in canvas e lacci in cotone. Branding: logo di Barker applicato su tallone e linguetta.

Linee di apparel: slogan e stile

I capi della capsule riprendono due scritte che raccontano un percorso personale. “Dues Paid” e “Self Made” compaiono in uno stile calligrafico. Questi slogan appaiono sulle maniche e sul retro delle giacche e delle felpe.

Il concept visivo della campagna

La campagna è firmata dal fotografo Atiba Jefferson. L’estetica richiama le fanzine punk e il movimento DIY. Le immagini vogliono comunicare energia live e autenticità di strada.

Location e protagonisti

Scatti realizzati durante un festival iconico a Chicago.

Sessioni in esterni per le strade di Los Angeles.

Partecipano musicisti, amici e fan tra cui The Paradox, N8NOFACE, Tim Armstrong, Missy e Dani Miller.

Perché questa collaborazione è significativa

Il progetto mette insieme due mondi affini: la cultura skate e la scena punk. Barker porta la sua storia personale mentre Vans aggiunge la tradizione delle silhouette iconiche. Il risultato è una capsule che punta sul racconto.

Quando e dove acquistare

La collezione sarà disponibile dal 18 giugno sul sito ufficiale vans.com e in selezionati punti vendita.

Accesso anticipato e disponibilità limitata

I membri del programma Vans Family avranno accesso in anteprima.

avranno accesso in anteprima. L’accesso anticipato consente acquisti un giorno prima del lancio.

Quantità limitate per alcuni modelli e capi.

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