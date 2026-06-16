Vans e Travis Barker tornano insieme con una nuova capsule punk: scarpe e abbigliamento skate

Travis Barker e Vans rinnovano un legame che nasce tra skatepark e punk. Dalle strade di Fontana alla ribalta mondiale, il batterista dei Blink-182 firma una nuova capsule che fonde heritage californiano e stile DIY.
Vans x Travis Barker: la capsule e le parole chiave
Al centro della collezione c’è la rivisitazione della Old Skool. Il modello riprende linee classiche e le aggiorna con dettagli legati alla storia personale di Barker. La proposta abbraccia sneakers e capi d’abbigliamento che puntano su autenticità e cultura skate.
Caratteristiche principali delle sneakers
- Colore: versione predominantemente bianca.
- Grafica: emblema “Dues Paid” sulla tomaia.
- Elementi distintivi: motivo a filo spinato lungo il foxing.
- Materiali: tomaia in canvas e lacci in cotone.
- Branding: logo di Barker applicato su tallone e linguetta.
Linee di apparel: slogan e stile
I capi della capsule riprendono due scritte che raccontano un percorso personale. “Dues Paid” e “Self Made” compaiono in uno stile calligrafico. Questi slogan appaiono sulle maniche e sul retro delle giacche e delle felpe.
Il concept visivo della campagna
La campagna è firmata dal fotografo Atiba Jefferson. L’estetica richiama le fanzine punk e il movimento DIY. Le immagini vogliono comunicare energia live e autenticità di strada.
Location e protagonisti
- Scatti realizzati durante un festival iconico a Chicago.
- Sessioni in esterni per le strade di Los Angeles.
- Partecipano musicisti, amici e fan tra cui The Paradox, N8NOFACE, Tim Armstrong, Missy e Dani Miller.
Perché questa collaborazione è significativa
Il progetto mette insieme due mondi affini: la cultura skate e la scena punk. Barker porta la sua storia personale mentre Vans aggiunge la tradizione delle silhouette iconiche. Il risultato è una capsule che punta sul racconto.
Quando e dove acquistare
La collezione sarà disponibile dal 18 giugno sul sito ufficiale vans.com e in selezionati punti vendita.
Accesso anticipato e disponibilità limitata
- I membri del programma Vans Family avranno accesso in anteprima.
- L’accesso anticipato consente acquisti un giorno prima del lancio.
- Quantità limitate per alcuni modelli e capi.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.