Nel cuore di Milano uno shooting rilegge il gusto dei primi anni Duemila con uno sguardo attuale. Collater.al Studio firma la campagna per AW LAB e adidas Originals, dove sneaker, capi sportivi e dettagli rétro si intrecciano per raccontare identità individuali più che trend effimeri. Le immagini mostrano una città che diventa palcoscenico di stile, tra corse urbane e fermo-immagine quotidiani.

Lo spirito running che ha invaso la moda urbana

Il running è passato dai circuiti sportivi alle strade della città. Volumi tecnici e tessuti funzionali si mescolano a silhouette casual. Il risultato: uno streetwear che prende in prestito l’estetica Y2K senza limitarvisi.

Materiali tecnici che convivono con finiture lucide.

Proporzioni rilassate che sottraggono l’abbigliamento alla sola performance.

Colori neutri alternati a inserti più vividi.

Questo dialogo tra passato e presente crea una tela su cui ciascuno può disegnare il proprio modo di vestire.

Immagini e linguaggio fotografico: il passato reinterpretato

La fotografia adotta riferimenti Y2K, ma evita la replica. Flash diretto, grana evidente e cromie intense richiamano l’epoca digitale dei primi anni 2000.

Uso del flash diretto e grana visibile per un richiamo Y2K.

Al tempo stesso, movimenti a mano libera e inquadrature dinamiche introducono una freschezza contemporanea. La campagna non è un museo: è una conversazione tra epoche diverse.

Le sneaker al centro: modelli che parlano

Al centro dello shooting ci sono modelli storici reinterpretati per la vita di tutti i giorni. Tra questi emergono le adidas Adistar Control 5 e le Formotion F50.

Modelli iconici reinterpretati per l’uso quotidiano.

Adistar Control 5 : silhouette strutturate, dettagli che guardano all’archivio del brand.

: silhouette strutturate, dettagli che guardano all’archivio del brand. Formotion F50 : linee dinamiche che rompono i confini tra performance e quotidiano.

: linee dinamiche che rompono i confini tra performance e quotidiano. Handball Spezial in versione cow print: un’icona con un motivo grafico audace.

Queste scarpe non sono solo prodotti tecnici. Diventano elementi di stile che definiscono il carattere del look.

Colori, texture e abbinamenti chiave

La collezione gioca su contrasti e tessiture. Giacche tipo track jacket in borgogna o malva, spesso in velluto o effetto suede, incontrano pantaloni ampi e calze a vista.

Effetto suede e velour per un tocco rétro.

Pantaloni ampi per bilanciare scarpe dalla costruzione strutturata.

Interventi cromatici per rompere la monocromia.

Styling: come le scarpe dialogano con il guardaroba moderno

Lo styling non isola il prodotto. Le sneaker sono pensate per essere indossate, non esposte. Una suola marcata cambia l’equilibrio di un outfit essenziale.

Gli elementi sportivi convivono con capi quotidiani. La relazione tra pezzi crea nuove interpretazioni dello streetwear.

I protagonisti e le loro interpretazioni personali

A vestire questo concetto sono due talent emergenti: Alva Luna e Leonardo Dovich.

Alva Luna: background nel fashion, nel cucito e nella pittura. Porta uno sguardo artigianale e sperimentale.

Leonardo Dovich: il suo lavoro intreccia viaggi, moda e narrazione personale.

Interviste e video completano il progetto. Non si parla solo di capi, ma di come questi entrano nella memoria di chi li indossa.

Archivio e pratiche di recupero: il patrimonio Y2K in chiave nuova

adidas Originals ha già esplorato la relazione tra passato e presente. La collezione 2000 Running del 2024 è un esempio di come l’archivio possa fornire codice visivo da reinterpretare.

Nel progetto per AW LAB, questi riferimenti vengono messi alla prova nella realtà urbana. Il passato non è replicato: è rimesso in scena per vedere come resiste oggi.

Dettagli che trasformano un outfit

Un motivo grafico o un dettaglio cromatico possono ribaltare la percezione di un look. Nello shooting, la traiettoria tra prodotto e persona è centrale.

Una stampa audace come la cow print ridefinisce una silhouette classica.

Calze a vista e pantaloni larghi creano dialoghi inattesi con la sneaker.

Le tre strisce rimangono un elemento riconoscibile, ma viene riusato in chiave personale.

Un’icona che vive oltre la sua epoca

La campagna dimostra che un codice estetico può sopravvivere se trova nuove combinazioni. La scarpa diventa contemporanea quando smette di raccontare solo il suo passato.

Più che aderire a un modello, il progetto invita a rendere lo stile personale. La città, i capi e i volti selezionati costruiscono insieme una narrazione in cui ogni elemento trova spazio per essere reinterpretato.

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