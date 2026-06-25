Basket di strada: Champion e PDF portano il gioco nelle piazze

Milano ha ospitato un incontro tra due mondi: l’heritage sportivo di Champion e la creatività urbana di PDF. La collaborazione ha portato in città una capsule che unisce pezzi d’archivio e dettagli contemporanei, presentata durante la settimana della moda.

Dettagli della capsule: capi, scarpe e accessori

La collezione mescola passato e presente. Il progetto offre una selezione curata per chi ama lo stile sportivo con un tocco vintage.

Apparel: 14 capi che reinterpretano il catalogo storico.

14 capi che reinterpretano il catalogo storico. Footwear: 4 silhouette che richiamano l’estetica basketball.

4 silhouette che richiamano l’estetica basketball. Accessori: 2 pezzi funzionali e una palla da basket brandizzata.

Lavoro creativo e fonti d’ispirazione di PDF

Domenico Formichetti ha scavato negli archivi per scegliere materiali e grafiche. L’intento non è stato reinventare il marchio.

Il risultato è una reinterpretazione che mantiene l’identità storica. PDF ha introdotto colori e riferimenti alla cultura di strada.

Al centro del progetto c’è il basket, tema ricorrente per Formichetti. È il filo che lega heritage e attualità.

Come è andato il lancio a Milano

La presentazione non si è limitata allo store. L’evento ha coinvolto il pubblico in strada e sul parquet.

Showroom e esposizione delle pezze principali.

Torneo open 1vs1 al Campetto della Resistenza.

Incontri con giocatori e appassionati di basket urbano.

Il torneo 1vs1 e il ruolo di Matt Kiatipis

La competizione è stata guidata da Matt Kiatipis, noto nel circuito internazionale per le sue performance digitali e sul campo.

Kiatipis, ex giocatore universitario canadese, ha raccontato il valore simbolico di riportare il formato 1vs1 al punto di partenza.

Prossime tappe: Parigi e canali di vendita

Il progetto si sposterà a Parigi il 26 giugno, in occasione della Paris Fashion Week.

Gli appuntamenti includono attività nello store di Rue Saint-Honoré, partite al campo di Les Halles e visite al Champion Showroom di Rue de Turenne.

La capsule è già disponibile nello store di Milano, in Via Torino. Sarà a Parigi tra fine giugno e, dal 2 luglio, ordinabile su championstore.com.

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