Maglia non basta più: cosa cambia per squadre, tifosi e mercato

Quando il calcio mondiale entra in scena, le capsule collection non si limitano più a replicare colori e stemmi. Per i Mondiali FIFA World Cup 2026 alcuni brand scelgono storie, radici e punti di vista netti. Qui analizziamo quattro uscite che mescolano design, identità culturale e strategia di comunicazione.

Nike e PEACEMINUSONE: la Corea del Sud ridefinisce il kit

Per il programma globale Nike X2 la Corea del Sud è la voce asiatica principale. Nike ha affidato il progetto a G-Dragon e al suo marchio PEACEMINUSONE. Il risultato unisce sportwear e immaginario K-pop.

Elementi chiave della capsule

Pre-match jersey in nero, dal taglio minimal ma riconoscibile.

in nero, dal taglio minimal ma riconoscibile. Woven jacket dal look tecnico e urbano.

dal look tecnico e urbano. Nike Tech Fleece Suit per un effetto athleisure curato.

per un effetto athleisure curato. Cryoshot CTR360, scarpa da strada con suola trasparente e la margherita PEACEMINUSONE.

G-Dragon porta alla collezione un’identità doppia: icona pop e designer. La capsule non vende solo il torneo. Racconta una cultura.

Willy Chavarria per adidas Originals: il Messico raccontato attraverso il design

adidas Originals ha presentato una capsule firmata da Willy Chavarria che traduce il patrimonio messicano in abbigliamento ufficiale. Il progetto è personale e visivamente potente.

Cosa distingue questa collaborazione

La linea prende il nome di Comienza Con El Sueño .

. Include apparel ufficiale della Selección Nacional de México .

. La sneaker simbolo è la Willy Mega Low, silhouette nuova e struttura scheletrica.

La memoria culturale è declinata nel design. Le forme rimandano a iconografie ossee, percepite come omaggio alle radici messicane di Chavarria.

Corteiz: una capsule indipendente che celebra le nazioni

Corteiz non ha accordi ufficiali con federazioni o con la FIFA. Il brand londinese di Clint Ogbenna ha però creato una collection che parla di tifoseria e identità popolare.

Concept e pezzi principali

RULESTHEWORLDCUP TOUR è il tema centrale della capsule.

è il tema centrale della capsule. Tracksuits e jersey dedicate a 11 nazioni diverse.

I numeri sulla schiena rendono omaggio a campioni iconici.

Un esempio: il numero 12 per la Francia ricorda Thierry Henry. La filosofia del brand è chiara. Più che ufficialità, interessa la cultura attorno ai Mondiali.

Nike Nigeria x Olaolu Slawn: l’arte urbana diventa maglia

Olaolu Slawn è un artista nigeriano cresciuto a Londra. La sua collaborazione con Nike trasforma la terza maglia della Nigeria in un lavoro visivo.

La capsule in dettaglio

Tute e felpe con stampe integrali.

Jersey con pattern illustrati a mano.

Cryoshot in bianco e nero con illustrazioni a foglia.

I colori verde e bianco omaggiano le Super Eagles. Le grafiche richiamano i graffiti e rendono ogni pezzo simile a un’opera.

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