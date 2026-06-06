Maglia non basta più: cosa cambia per squadre, tifosi e mercato

Quando il calcio mondiale entra in scena, le capsule collection non si limitano più a replicare colori e stemmi. Per i Mondiali FIFA World Cup 2026 alcuni brand scelgono storie, radici e punti di vista netti. Qui analizziamo quattro uscite che mescolano design, identità culturale e strategia di comunicazione.
Nike e PEACEMINUSONE: la Corea del Sud ridefinisce il kit
Per il programma globale Nike X2 la Corea del Sud è la voce asiatica principale. Nike ha affidato il progetto a G-Dragon e al suo marchio PEACEMINUSONE. Il risultato unisce sportwear e immaginario K-pop.
Elementi chiave della capsule
- Pre-match jersey in nero, dal taglio minimal ma riconoscibile.
- Woven jacket dal look tecnico e urbano.
- Nike Tech Fleece Suit per un effetto athleisure curato.
- Cryoshot CTR360, scarpa da strada con suola trasparente e la margherita PEACEMINUSONE.
G-Dragon porta alla collezione un’identità doppia: icona pop e designer. La capsule non vende solo il torneo. Racconta una cultura.
Willy Chavarria per adidas Originals: il Messico raccontato attraverso il design
adidas Originals ha presentato una capsule firmata da Willy Chavarria che traduce il patrimonio messicano in abbigliamento ufficiale. Il progetto è personale e visivamente potente.
Cosa distingue questa collaborazione
- La linea prende il nome di Comienza Con El Sueño.
- Include apparel ufficiale della Selección Nacional de México.
- La sneaker simbolo è la Willy Mega Low, silhouette nuova e struttura scheletrica.
La memoria culturale è declinata nel design. Le forme rimandano a iconografie ossee, percepite come omaggio alle radici messicane di Chavarria.
Corteiz: una capsule indipendente che celebra le nazioni
Corteiz non ha accordi ufficiali con federazioni o con la FIFA. Il brand londinese di Clint Ogbenna ha però creato una collection che parla di tifoseria e identità popolare.
Concept e pezzi principali
- RULESTHEWORLDCUP TOUR è il tema centrale della capsule.
- Tracksuits e jersey dedicate a 11 nazioni diverse.
- I numeri sulla schiena rendono omaggio a campioni iconici.
Un esempio: il numero 12 per la Francia ricorda Thierry Henry. La filosofia del brand è chiara. Più che ufficialità, interessa la cultura attorno ai Mondiali.
Nike Nigeria x Olaolu Slawn: l’arte urbana diventa maglia
Olaolu Slawn è un artista nigeriano cresciuto a Londra. La sua collaborazione con Nike trasforma la terza maglia della Nigeria in un lavoro visivo.
La capsule in dettaglio
- Tute e felpe con stampe integrali.
- Jersey con pattern illustrati a mano.
- Cryoshot in bianco e nero con illustrazioni a foglia.
I colori verde e bianco omaggiano le Super Eagles. Le grafiche richiamano i graffiti e rendono ogni pezzo simile a un’opera.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.