Rivisitare il concetto di viaggio: non solo raggiungere un luogo, ma lasciarsi sorprendere e tornare diversi. Questo è stato il filo conduttore della serata organizzata da Napapijri il 5 novembre al Teatro Alcione di Milano, con protagonista l’attore e musicista Jamie Campbell Bower.

La serata milanese che ha messo al centro curiosità e identità

Sul palco Jamie Campbell Bower ha dialogato con il conduttore Alessandro Cattelan. La conversazione ha esplorato il valore della curiosità. Si è parlato di esperienze che trasformano e definiscono chi siamo.

Il confronto ha ripreso i temi della campagna WhereNext?, che intreccia realtà e immaginazione. L’evento ha richiamato giornalisti, addetti ai lavori e appassionati del brand.

L’allestimento immersivo tra immagini d’archivio e paesaggi sonori

Il Teatro Alcione è stato trasformato in uno spazio multisensoriale. Proiezioni d’archivio e suoni hanno raccontato la storia del marchio, ricreando un ponte tra passato e futuro.

L’allestimento immersivo al Teatro Alcione ha unito immagini d’archivio e paesaggi sonori.

Filmati storici che richiamano le spedizioni e l’identità del marchio.

Paesaggi sonori che hanno accompagnato il racconto in sala.

Installazioni visive pensate per stimolare memoria e immaginazione.

Anteprima della collezione Autunno/Inverno 2027: The Anniversary Project

Durante la serata è stata mostrata in anteprima la nuova linea The Anniversary Project. La collezione anticipa le celebrazioni per i quarant’anni di Napapijri, previsti nel 2027.

Uno scorcio della collezione The Anniversary Project presentata in anteprima.

Tre temi che attraversano quattro decenni di stile

Geografia e spedizioni : capi pensati per esplorare, con riferimenti alle rotte e agli strumenti del viaggiatore.

: capi pensati per esplorare, con riferimenti alle rotte e agli strumenti del viaggiatore. Ricerca e innovazione : materiali e tecnologie studiati per migliorare performance e sostenibilità.

: materiali e tecnologie studiati per migliorare performance e sostenibilità. Heritage alpino: richiami estetici e funzionali alla tradizione montana del brand.

Musica e condivisione: il set di Polifonic

La serata si è chiusa con la performance del collettivo italiano Polifonic. La musica ha offerto un momento di condivisione informale.

L’atmosfera è stata pensata per favorire incontri e conversazioni tra ospiti, creando un finale che puntava all’esperienza più che alla meta.

WhereNext?: una domanda che rinnova l’idea di avventura

La campagna WhereNext? sposta l’attenzione dal luogo raggiunto al percorso possibile. È un invito a vedere il viaggio come scoperta continua.

Il dialogo tra Jamie Campbell Bower e Alessandro Cattelan ha evidenziato questo approccio. L’evento ha trasformato il concetto di avventura in una pratica di curiosità quotidiana.

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