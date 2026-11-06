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Napapijri: Jamie Campbell Bower a Milano sul significato del viaggio

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Di : Davide Caruso

Interno di teatro con proiezioni d'archivio e installazioni luminose, pubblico in silhouette
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Rivisitare il concetto di viaggio: non solo raggiungere un luogo, ma lasciarsi sorprendere e tornare diversi. Questo è stato il filo conduttore della serata organizzata da Napapijri il 5 novembre al Teatro Alcione di Milano, con protagonista l’attore e musicista Jamie Campbell Bower.

La serata milanese che ha messo al centro curiosità e identità

Sul palco Jamie Campbell Bower ha dialogato con il conduttore Alessandro Cattelan. La conversazione ha esplorato il valore della curiosità. Si è parlato di esperienze che trasformano e definiscono chi siamo.

Il confronto ha ripreso i temi della campagna WhereNext?, che intreccia realtà e immaginazione. L’evento ha richiamato giornalisti, addetti ai lavori e appassionati del brand.

L’allestimento immersivo tra immagini d’archivio e paesaggi sonori

Il Teatro Alcione è stato trasformato in uno spazio multisensoriale. Proiezioni d’archivio e suoni hanno raccontato la storia del marchio, ricreando un ponte tra passato e futuro.

Proiezioni d'archivio su parete teatrale con installazioni sonore
L’allestimento immersivo al Teatro Alcione ha unito immagini d’archivio e paesaggi sonori.

  • Filmati storici che richiamano le spedizioni e l’identità del marchio.

  • Paesaggi sonori che hanno accompagnato il racconto in sala.

  • Installazioni visive pensate per stimolare memoria e immaginazione.

Anteprima della collezione Autunno/Inverno 2027: The Anniversary Project

Durante la serata è stata mostrata in anteprima la nuova linea The Anniversary Project. La collezione anticipa le celebrazioni per i quarant’anni di Napapijri, previsti nel 2027.

Anteprima della collezione su passerella con dettagli dei capi
Uno scorcio della collezione The Anniversary Project presentata in anteprima.

Tre temi che attraversano quattro decenni di stile

  • Geografia e spedizioni: capi pensati per esplorare, con riferimenti alle rotte e agli strumenti del viaggiatore.

  • Ricerca e innovazione: materiali e tecnologie studiati per migliorare performance e sostenibilità.

  • Heritage alpino: richiami estetici e funzionali alla tradizione montana del brand.

Musica e condivisione: il set di Polifonic

La serata si è chiusa con la performance del collettivo italiano Polifonic. La musica ha offerto un momento di condivisione informale.

L’atmosfera è stata pensata per favorire incontri e conversazioni tra ospiti, creando un finale che puntava all’esperienza più che alla meta.

WhereNext?: una domanda che rinnova l’idea di avventura

La campagna WhereNext? sposta l’attenzione dal luogo raggiunto al percorso possibile. È un invito a vedere il viaggio come scoperta continua.

Il dialogo tra Jamie Campbell Bower e Alessandro Cattelan ha evidenziato questo approccio. L’evento ha trasformato il concetto di avventura in una pratica di curiosità quotidiana.

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