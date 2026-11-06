Rivisitare il concetto di viaggio: non solo raggiungere un luogo, ma lasciarsi sorprendere e tornare diversi. Questo è stato il filo conduttore della serata organizzata da Napapijri il 5 novembre al Teatro Alcione di Milano, con protagonista l’attore e musicista Jamie Campbell Bower.
La serata milanese che ha messo al centro curiosità e identità
Sul palco Jamie Campbell Bower ha dialogato con il conduttore Alessandro Cattelan. La conversazione ha esplorato il valore della curiosità. Si è parlato di esperienze che trasformano e definiscono chi siamo.
Il confronto ha ripreso i temi della campagna WhereNext?, che intreccia realtà e immaginazione. L’evento ha richiamato giornalisti, addetti ai lavori e appassionati del brand.
L’allestimento immersivo tra immagini d’archivio e paesaggi sonori
Il Teatro Alcione è stato trasformato in uno spazio multisensoriale. Proiezioni d’archivio e suoni hanno raccontato la storia del marchio, ricreando un ponte tra passato e futuro.
- Filmati storici che richiamano le spedizioni e l’identità del marchio.
- Paesaggi sonori che hanno accompagnato il racconto in sala.
- Installazioni visive pensate per stimolare memoria e immaginazione.
Anteprima della collezione Autunno/Inverno 2027: The Anniversary Project
Durante la serata è stata mostrata in anteprima la nuova linea The Anniversary Project. La collezione anticipa le celebrazioni per i quarant’anni di Napapijri, previsti nel 2027.
Tre temi che attraversano quattro decenni di stile
- Geografia e spedizioni: capi pensati per esplorare, con riferimenti alle rotte e agli strumenti del viaggiatore.
- Ricerca e innovazione: materiali e tecnologie studiati per migliorare performance e sostenibilità.
- Heritage alpino: richiami estetici e funzionali alla tradizione montana del brand.
Musica e condivisione: il set di Polifonic
La serata si è chiusa con la performance del collettivo italiano Polifonic. La musica ha offerto un momento di condivisione informale.
L’atmosfera è stata pensata per favorire incontri e conversazioni tra ospiti, creando un finale che puntava all’esperienza più che alla meta.
WhereNext?: una domanda che rinnova l’idea di avventura
La campagna WhereNext? sposta l’attenzione dal luogo raggiunto al percorso possibile. È un invito a vedere il viaggio come scoperta continua.
Il dialogo tra Jamie Campbell Bower e Alessandro Cattelan ha evidenziato questo approccio. L’evento ha trasformato il concetto di avventura in una pratica di curiosità quotidiana.
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Davide Caruso è un appassionato di cultura e tendenze artistiche. Nei suoi articoli esplora le connessioni tra moda, arte e società, offrendo ai lettori una visione moderna e dinamica della cultura italiana e mondiale. La sua scrittura precisa e ispirata rende ogni tema accessibile a tutti.