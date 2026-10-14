Nel nuovo romanzo di Vincenzo Latronico l’acquisto di una villa abbandonata in Pomerania diventa il pretesto per una riflessione sulla casa, sull’amore e sulle menzogne che ci raccontiamo per non perdere ciò che abbiamo. Tra lavori infiniti, desideri di comunità e fragilità personali, il libro mette in scena il lento disfacimento di un progetto e la tenacia di chi prova comunque a costruire.

Un grande progetto rurale: luogo, idee e intenzioni

Pubblicato da Einaudi all’inizio di settembre, Una splendida rovina segue due trentenni che comprano per pochi soldi un imponente maniero ottocentesco nella regione dell’ex Germania dell’Est. L’obiettivo è ambizioso: trasformare l’edificio in una residenza per artisti e creare uno spazio collettivo di vita e lavoro.

La villa ottocentesca comprata dai protagonisti, vasta e in rovina.

La proprietà: mille metri quadri, oltre quaranta stanze, molte inabitabili.

I protagonisti: una coppia di creativi, instabili nei luoghi e nei progetti.

La direzione: ristrutturare gradualmente e abitare il cambiamento.

Quella che appare come un’avventura immobiliare è anche la messa alla prova di una relazione e la ricerca di un’identità stabile in età adulta. La casa qui è più che un luogo fisico: diventa il segno tangibile di un progetto di vita, una promessa incarnata in travi, mattoni e stanze vuote.

La voce narrante: verità, contraddizioni e finzione

La narrazione è guidata da un narratore volutamente instabile. La sua prospettiva si muove tra sincerità e ritrattazioni, tra confessione e omissione. Questo limite della voce raccontante non è difetto ma scelta estetica.

Il narratore come specchio e alter ego

Il personaggio che racconta sembra un alter ego dell’autore. Racconta con dettagli minuti, poi corregge il tiro, si scusa, cambia versione. Questa inaffidabilità mette al centro il tema della memoria come costruzione, non come deposito neutro degli eventi.

L’idea che la memoria selezioni i ricordi più brillanti e li ricongiunga in costellazioni differenti ritorna come un motivo: esistono molte letture di uno stesso passato, e nessuna è neutra. La narrazione riconosce la propria fallibilità e, così facendo, illumina la finzione stessa del racconto.

Il lavoro fisico della ristrutturazione: dettagli, fatica e ostacoli

Latronico dedica pagine a descrivere il lavoro concreto. Il narratore non resta spettatore: monta impalcature, inchioda assi, posa tubature. Questi passaggi danno al romanzo un ritmo operativo.

Il lavoro fisico del restauro: fatica, attrezzi e imprevisti.

Attività quotidiane: demolizioni, riparazioni, acquisti di materiale.

Imprevisti: ritardi, errori, scoperte che complicano il progetto.

Impatto emotivo: l’entusiasmo iniziale si consuma nella stanchezza.

Per chi ha seguito anche piccoli cantieri, la deriva è familiare: la teoria e i progetti si scontrano con la realtà pratica. Il racconto non nasconde la noia del lavoro manuale e la delusione di fronte alle emergenze che continuano a spuntare.

Relazioni e incrinature: costruire una casa è costruire un legame

Dietro la ristrutturazione si muove la storia d’amore. L’entusiasmo iniziale fonde i due protagonisti: credono di poter riscrivere la propria vita insieme. Ma piano piano emergono frizioni, incomprensioni e piccoli tradimenti del quotidiano.

Segnali ignorati e responsabilità sfumate

Spesso i segnali di cedimento vengono messi da parte. È più comodo non dare peso a occhiate sfuggenti o dissapori di poco conto: la speranza cancella il dubbio. La manutenzione di un rapporto richiede la stessa cura del restauro: se si trascurano le crepe, la rovina avanza.

La narrazione evita le semplificazioni: non c’è un colpevole unico né un eroe da esaltare. Il fallimento viene rappresentato come esito di molte piccole scelte e omissioni. Il romanzo indaga il fallimento come fenomeno collettivo, personale e non sempre riconducibile a una singola responsabilità.

I temi al centro: memoria, progetto e tenerezza

Latronico non si limita a raccontare una caduta. Usa la vicenda per scandagliare grandi questioni: come costruiamo storie su noi stessi, come giustifichiamo le nostre scelte e quale valore attribuiamo al tentativo.

Memoria come selezione e interpretazione.

Il progetto personale tra idealizzazione e realtà.

La delicatezza dei sentimenti di fronte all’imprevisto.

In questo racconto la rovina resta, per paradosso, “splendida”: testimonia un’impresa coraggiosa, fatta di speranza e ingenuità. Il libro non condanna l’errore; lo guarda, lo racconta e lo lascia parlare.

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