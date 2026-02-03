Newsletter

Stella McCartney e Jeff Koons tornano con nuova provocazione artistica

Aggiornato il :

|

Di : Davide Caruso

Stella McCartney e Jeff Koons tornano con una provocazione
La moda incontra l’arte in un nuovo capitolo brillante e provocatorio: Stella McCartney e Jeff Koons rinnovano la loro sinergia con una capsule che ambisce a mischiare ironia, riferimenti pop e alta sartoria sostenibile.

Una collaborazione che rinnova un dialogo storico tra moda e arte

La coppia creativa non è una novità assoluta. Negli anni precedenti hanno già intrecciato i rispettivi linguaggi. Oggi quel dialogo torna con una chiara intenzione: rendere l’arte indossabile senza rinunciare a un tono giocoso.

Il progetto si basa su un’amicizia professionale che si è trasformata in una piattaforma creativa. Stella McCartney porta la sua attenzione per materiali e sostenibilità. Jeff Koons immette immagini iconiche e ironiche nel guardaroba contemporaneo.

Cosa comprende la capsule per la Spring/Summer 2026

La collezione è pensata per essere sia quotidiana sia da collezione. I pezzi uniscono comfort e riferimenti artistici ben riconoscibili.

  • Canotte e T-shirt in cotone organico.

  • Un dolcevita in lana lavorata chunky.

  • Felpe e una hoodie con stampe grafiche.

  • Borse e knit decorati con illustrazioni ispirate alle sculture di Koons.

Alcuni capi sono numerati o firmati da entrambi, pensati per chi desidera conservare l’oggetto come pezzo d’arte oltre che indossarlo.

Immagini, slogan e simboli: dal delfino al cane

Le grafiche scelgono soggetti familiari nel repertorio di Koons, rielaborati per adattarsi a un contesto moda. L’iconografia punta a sorprendere e divertire.

  • “Untitled”: una figura femminile in equilibrio su un delfino, reinterpretata su tessuto.

  • “Rabbit”: l’omonima scultura è stata già trasformata in gioielli in passato e qui riaffiora con nuovi rimandi.

  • Doggy Style e le raffigurazioni di Yorkshire Terrier e Barboncini: un omaggio al gusto pop e kitsch di Koons.

Lo slogan Slippery When Wet torna come leitmotiv su alcune tee. Il claim riprende un elemento storico del linguaggio di McCartney e lo inserisce in chiave volutamente provocatoria.

Il volto della campagna e l’estetica fotografica

Per la campagna è stata scelta una modella che incarna il mood della capsule: insieme sensuale e ironica. Le immagini giocano con luci lucide e cromie saturate.

Il risultato è un immaginario sospeso tra innocenza e seduzione pop. Questo contrasto è intenzionale e mira a stimolare reazioni diverse nel pubblico.

Il discorso oltre il prodotto: sostenibilità, scopo e intelligenza artificiale

McCartney e Koons non si limitano a creare oggetti. Durante il processo hanno discusso temi più ampi che riguardano il futuro della moda e dell’arte.

  • La definizione contemporanea del lusso, che passa per etica e durabilità.

  • Il ruolo dello scopo nella pratica creativa: creare con un perché.

  • L’impatto crescente dell’intelligenza artificiale nei flussi creativi.

Queste riflessioni rendono la capsule un esercizio di pensiero oltre che una collezione commerciale. La sfida è alleggerire il discorso sul lusso e restituirgli un tono più giocoso.

Dove trovare i pezzi esclusivi e come sono pensati per essere collezionati

Parte della capsule sarà disponibile in punti vendita selezionati. Alcuni articoli, firmati da entrambi i creativi, saranno esclusivi dello store newyorkese del brand.

I capi sono concepiti per durare, sia come capi d’uso sia come oggetti da conservare. La doppia firma aumenta il valore percepito e li rende appetibili ai collezionisti.

Consigli pratici per chi vuole acquistare

  • Controllare le disponibilità online prima del lancio in negozio.

  • Valutare le versioni numerate per un investimento da collezione.

  • Preferire i materiali organici per un impatto ambientale ridotto.

