Salomon XT-Quest OAMC: scarpe che segnano il ritorno al trail tech delle origini

Di : Davide Caruso

La Salomon XT-Quest OAMC e il ritorno al trail tech delle origini
Una nuova interpretazione della scarpa da outdoor mette insieme memoria e tecnologia. La Salomon XT-Quest OAMC nasce come ponte tra la tradizione del trekking e un’estetica contemporanea. Il risultato è un oggetto che parla di durata, funzionalità e cultura della strada, attirando sia gli appassionati di trail che chi cerca stile urbano robusto.

Design: quando il passato ispira il futuro delle scarpe da trekking

La silhouette riprende tratti classici delle calzature da montagna, ma li rilegge con un linguaggio moderno. L’approccio è chiaramente ispirato al trail tech vintage, quel mix di semplicità e affidabilità che caratterizzava i modelli storici.

  • Linee stratificate e pannellature sovrapposte, per un look articolato.

  • Hardware pronunciato che richiama le attrezzature tecniche.

  • Palette cromatiche sobrie, adatte sia al bosco che alla città.

Costruzione e materiali: tecnologia Salomon con sensibilità artigianale

La costruzione sfrutta materiali avanzati firmati Salomon per garantire performance. Allo stesso tempo la cura delle finiture dona un sentimento quasi sartoriale.

Caratteristiche tecniche principali

  • Tomaia mista: tessuti tecnici e rinforzi per durata e protezione.

  • Suola studiata per grip su terreni variabili.

  • Inserti e cuciture rinforzate per resistere all’uso intensivo.

La firma OAMC: estetica concettuale e attenzione alla qualità

OAMC ha costruito la propria identità attorno all’idea di prodotti senza compromessi. Ogni pezzo è pensato per durare nel tempo, non solo nelle prestazioni ma anche nello stile.

  • Design pensato per la vita reale, non per l’esposizione.

  • Materiali e costruzione scelti per funzione ed estetica.

  • Un approccio che valorizza l’espressione personale.

Luke Meier: il direttore creativo dietro il progetto

Luke Meier porta in questa collaborazione riferimenti alla musica, al cinema e alla fotografia. La scarpa diventa così veicolo di un immaginario che oltrepassa l’ambito sportivo.

Il ruolo del direttore creativo

  • Integra elementi urbani e outdoor in un unico racconto visivo.

  • Favorisce contaminazioni tra trail running, escursionismo e lifestyle.

  • Promuove capi che funzionano sia in natura sia in città.

Uso pratico: prestazioni in natura e in città

La Salomon XT-Quest OAMC punta a essere versatile. È adatta per escursioni leggere, per chi corre in sentieri tecnici e per chi vuole una scarpa robusta per l’uso quotidiano.

  • Grip e stabilità per percorsi misti.

  • Comfort per lunghe ore di cammino.

  • Estetica che si integra con outfit urbani.

Dettagli finali che fanno la differenza

I particolari costruttivi e le scelte cromatiche sottolineano l’intento della collaborazione: valorizzare il patrimonio tecnico di Salomon con la sensibilità estetica di OAMC.

  • Finiture curate e materiali selezionati.

  • Profilo che richiama le radici trail senza rinunciare alla modernità.

  • Un oggetto pensato per durare e raccontare una storia di design.

