Air Jordan 3: le quattro nuove sneaker in collaborazione con Levi’s

La nuova partnership tra Levi’s® e Jordan riporta al centro il dialogo tra moda, musica e sport. Il progetto unisce il denim con una silhouette iconica delle sneaker, creando capi e scarpe pensati per le strade e per le storie che le animano.
Radici comuni: perché denim e sneaker funzionano insieme
Questa collaborazione nasce dall’incontro di due linguaggi riconoscibili in tutto il mondo. Da una parte c’è il denim, tessuto popolare e versatile. Dall’altra c’è la Air Jordan 3, una scarpa che ha segnato la cultura delle sneaker.
Il dialogo tra i due brand non è solo estetico. È culturale. Mettere insieme Levi’s® e Jordan significa parlare di comunità, passione e riferimenti condivisi.
Le sneakers: quattro varianti della Levi’s® x Air Jordan 3
Al centro della collezione ci sono quattro versioni della Air Jordan 3, ognuna con un carattere distinto.
- Rigid: esalta il denim indaco e presenta texture che richiamano la tradizione del brand.
- Black: combina pelle martellata e denim nero con dettagli avorio per un look urbano e sobrio.
- Year of the Horse: ispirata al Capodanno Lunare, usa denim color ecru e ricami che ne fanno un pezzo cerimoniale.
- LA Exclusive: omaggia Los Angeles con ricami e palette che rimandano al basket cittadino.
Elementi distintivi come la Red Tab Levi’s® sulla tomaia e la suoletta con la grafica “banconota” sono dettagli pensati per raccontare una storia condivisa.
Linea apparel: capi che parlano di strada e archivio
L’offerta di abbigliamento non è subordinata alle sneaker. I capi riprendono codici sportivi e denim heritage.
- Varsity jacket Pinnacle: evoca il mondo dei college e lo sport da campetto.
- Type III Trucker Jacket: rivisitata con taglio boxy e dettagli de-costruiti.
- Hoodie, jersey e overshirt: tessuti e tagli che fondono funzionalità e stile urbano.
- Short sleeve shirt con la grafica storica: un richiamo diretto alle campagne iconiche del passato.
Questi pezzi cercano un equilibrio tra memoria e contemporaneità. Non si tratta di nostalgia fine a sé stessa, ma di riattivare riferimenti culturali.
La campagna: volti storici e nuove generazioni
La narrazione visiva della collezione mette insieme figure che incarnano continuità e innovazione.
- Spike Lee riporta alla luce un simbolo degli anni ’90 legato al marchio.
- Jay Wright, legato allo spot storico, rappresenta l’eredità creativa.
- Altri protagonisti includono lo skater Josh Velez e l’artista Rio Amor.
- Un gruppo di praticanti di Tai Chi completa il cast, suggerendo un dialogo tra movimenti e vestibilità.
La scelta del cast sottolinea come la grandezza si costruisca nelle pratiche quotidiane e nelle passioni collettive.
Dettagli che contano: simboli e lavorazioni
La collabo gioca sui particolari per trasmettere autenticità e continuità storica.
- Ricami jacquard e inserti in pelo sulle versioni speciali.
- Colori studiati per eventi specifici, come il Capodanno Lunare.
- Branding discreto ma riconoscibile, pensato per chi osserva i dettagli.
Questi accorgimenti trasformano ogni pezzo in un piccolo racconto visivo.
Disponibilità e date importanti per gli appassionati
La collezione sarà disponibile a partire dal 20 febbraio. Sarà distribuita attraverso canali selezionati e punti vendita che seguono il dialogo tra moda e sneaker culture.
Chi è interessato dovrebbe verificare le uscite locali e gli store online per non perdere le varianti a tiratura limitata.
