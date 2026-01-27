Air Jordan 3: le quattro nuove sneaker in collaborazione con Levi’s

La nuova partnership tra Levi’s® e Jordan riporta al centro il dialogo tra moda, musica e sport. Il progetto unisce il denim con una silhouette iconica delle sneaker, creando capi e scarpe pensati per le strade e per le storie che le animano.

Radici comuni: perché denim e sneaker funzionano insieme

Questa collaborazione nasce dall’incontro di due linguaggi riconoscibili in tutto il mondo. Da una parte c’è il denim, tessuto popolare e versatile. Dall’altra c’è la Air Jordan 3, una scarpa che ha segnato la cultura delle sneaker.

Il dialogo tra i due brand non è solo estetico. È culturale. Mettere insieme Levi’s® e Jordan significa parlare di comunità, passione e riferimenti condivisi.

Le sneakers: quattro varianti della Levi’s® x Air Jordan 3

Al centro della collezione ci sono quattro versioni della Air Jordan 3, ognuna con un carattere distinto.

Rigid : esalta il denim indaco e presenta texture che richiamano la tradizione del brand.

: esalta il denim indaco e presenta texture che richiamano la tradizione del brand. Black : combina pelle martellata e denim nero con dettagli avorio per un look urbano e sobrio.

: combina pelle martellata e denim nero con dettagli avorio per un look urbano e sobrio. Year of the Horse : ispirata al Capodanno Lunare, usa denim color ecru e ricami che ne fanno un pezzo cerimoniale.

: ispirata al Capodanno Lunare, usa denim color ecru e ricami che ne fanno un pezzo cerimoniale. LA Exclusive: omaggia Los Angeles con ricami e palette che rimandano al basket cittadino.

Elementi distintivi come la Red Tab Levi’s® sulla tomaia e la suoletta con la grafica “banconota” sono dettagli pensati per raccontare una storia condivisa.

Linea apparel: capi che parlano di strada e archivio

L’offerta di abbigliamento non è subordinata alle sneaker. I capi riprendono codici sportivi e denim heritage.

Varsity jacket Pinnacle : evoca il mondo dei college e lo sport da campetto.

: evoca il mondo dei college e lo sport da campetto. Type III Trucker Jacket : rivisitata con taglio boxy e dettagli de-costruiti.

: rivisitata con taglio boxy e dettagli de-costruiti. Hoodie, jersey e overshirt: tessuti e tagli che fondono funzionalità e stile urbano.

Short sleeve shirt con la grafica storica: un richiamo diretto alle campagne iconiche del passato.

Questi pezzi cercano un equilibrio tra memoria e contemporaneità. Non si tratta di nostalgia fine a sé stessa, ma di riattivare riferimenti culturali.

La campagna: volti storici e nuove generazioni

La narrazione visiva della collezione mette insieme figure che incarnano continuità e innovazione.

Spike Lee riporta alla luce un simbolo degli anni ’90 legato al marchio.

riporta alla luce un simbolo degli anni ’90 legato al marchio. Jay Wright , legato allo spot storico, rappresenta l’eredità creativa.

, legato allo spot storico, rappresenta l’eredità creativa. Altri protagonisti includono lo skater Josh Velez e l’artista Rio Amor .

e l’artista . Un gruppo di praticanti di Tai Chi completa il cast, suggerendo un dialogo tra movimenti e vestibilità.

La scelta del cast sottolinea come la grandezza si costruisca nelle pratiche quotidiane e nelle passioni collettive.

Dettagli che contano: simboli e lavorazioni

La collabo gioca sui particolari per trasmettere autenticità e continuità storica.

Ricami jacquard e inserti in pelo sulle versioni speciali.

Colori studiati per eventi specifici, come il Capodanno Lunare.

Branding discreto ma riconoscibile, pensato per chi osserva i dettagli.

Questi accorgimenti trasformano ogni pezzo in un piccolo racconto visivo.

Disponibilità e date importanti per gli appassionati

La collezione sarà disponibile a partire dal 20 febbraio. Sarà distribuita attraverso canali selezionati e punti vendita che seguono il dialogo tra moda e sneaker culture.

Chi è interessato dovrebbe verificare le uscite locali e gli store online per non perdere le varianti a tiratura limitata.

